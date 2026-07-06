Transferts : Vannes et Nice sortent le chéquier, Munster muscle son pack et Montpellier verrouille

Munster a bouclé le dossier Kieran Brookes. Éligible avec l’Irlande, le pilier droit s’est engagé pour deux saisons après la résiliation anticipée de sa dernière année de contrat à Perpignan. À bientôt 36 ans, l’ancien international anglais apporte une expérience forgée à Newcastle, Leicester, Northampton, Wasps et Toulon. Arrivé en Catalogne il y a deux ans, il a disputé 21 rencontres la saison passée. Sa dernière sélection remonte à dix ans. Clayton McMillan cherchait du renfort en première ligne jusqu’en 2028. Il l’a trouvé.
À Montpellier, la continuité prévaut. Ali Price prolonge jusqu’en 2028. Le demi de mêlée écossais, 33 ans et 71 sélections, s’est installé rapidement depuis son arrivée en provenance d’Édimbourg. Titulaire lors du sacre en Challenge Cup face à l’Ulster et de la finale du Top 14 perdue contre Toulouse, il a enchaîné 27 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat pour la saison à venir, il a obtenu une année supplémentaire. Le club sécurise un cadre.
Vannes avance à visage découvert. Le promu dépense pour éviter un nouveau plongeon. Le club breton a déboursé 300 000 euros pour racheter le contrat du centre Raymond Nu’u à Colomiers. Le Néo-Zélandais, passé par les Rebels en Super Rugby, a inscrit cinq essais en 20 matchs en Pro D2, mais Colomiers a été arrêté en demi-finales par Provence Rugby. Vannes en est déjà à douze recrues, dont le pilier gauche Giorgi Beria, international français qui a gagné sa première cape l’été dernier face à la Nouvelle-Zélande. Suffisant pour éviter une deuxième relégation en trois ans ?
Enfin, Nice suit la même trajectoire. De retour en Pro D2, le club aligne les signatures et porte son total à quinze. L’ailier Vincent Rattez, huit sélections avec la France, arrive après une saison discrète à Lyon, un essai en quatre apparitions, mais une carrière solide entre le Racing 92, Narbonne, Montpellier et La Rochelle. Le deuxième ligne canadien Evan Olmstead quitte Agen. Le centre Samuel Bielle-Biarrey, frère de Louis, complète ce mouvement.
It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan
Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.
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'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'
The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.
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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?
The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently
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