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TOP 14

Transferts : Vannes et Nice sortent le chéquier, Munster muscle son pack et Montpellier verrouille


Le pilier anglais de Perpignan, Kieran Brookes, célèbre sa victoire avec les supporters après le match de barrage entre Provence Rugby et Perpignan pour l'accès au Top 14 / Pro D2 de la saison 2026/2027, disputé au stade Maurice-David à Aix-en-Provence, près de Marseille, le 14 juin 2026. (Photo de Thibaud MORITZ / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Munster a bouclé le dossier Kieran Brookes. Éligible avec l’Irlande, le pilier droit s’est engagé pour deux saisons après la résiliation anticipée de sa dernière année de contrat à Perpignan. À bientôt 36 ans, l’ancien international anglais apporte une expérience forgée à Newcastle, Leicester, Northampton, Wasps et Toulon. Arrivé en Catalogne il y a deux ans, il a disputé 21 rencontres la saison passée. Sa dernière sélection remonte à dix ans. Clayton McMillan cherchait du renfort en première ligne jusqu’en 2028. Il l’a trouvé.

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Montpellier sécurise son chef d’orchestre

À Montpellier, la continuité prévaut. Ali Price prolonge jusqu’en 2028. Le demi de mêlée écossais, 33 ans et 71 sélections, s’est installé rapidement depuis son arrivée en provenance d’Édimbourg. Titulaire lors du sacre en Challenge Cup face à l’Ulster et de la finale du Top 14 perdue contre Toulouse, il a enchaîné 27 matchs toutes compétitions confondues. Sous contrat pour la saison à venir, il a obtenu une année supplémentaire. Le club sécurise un cadre.

Vannes accélère pour survivre

Vannes avance à visage découvert. Le promu dépense pour éviter un nouveau plongeon. Le club breton a déboursé 300 000 euros pour racheter le contrat du centre Raymond Nu’u à Colomiers. Le Néo-Zélandais, passé par les Rebels en Super Rugby, a inscrit cinq essais en 20 matchs en Pro D2, mais Colomiers a été arrêté en demi-finales par Provence Rugby. Vannes en est déjà à douze recrues, dont le pilier gauche Giorgi Beria, international français qui a gagné sa première cape l’été dernier face à la Nouvelle-Zélande. Suffisant pour éviter une deuxième relégation en trois ans ?

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Nice suit la même stratégie ambitieuse

Enfin, Nice suit la même trajectoire. De retour en Pro D2, le club aligne les signatures et porte son total à quinze. L’ailier Vincent Rattez, huit sélections avec la France, arrive après une saison discrète à Lyon, un essai en quatre apparitions, mais une carrière solide entre le Racing 92, Narbonne, Montpellier et La Rochelle. Le deuxième ligne canadien Evan Olmstead quitte Agen. Le centre Samuel Bielle-Biarrey, frère de Louis, complète ce mouvement.

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Comments on RugbyPass

J
JW 2 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

Mostly it’s about less space in tests yeah, so players get isolated less. Ref’n has a huge part to play in the breakdown as well. There’s been no real vigorous rucking like we where told to expect, and how SA love to fight.

SA funnily enough are not a heavy turnover team, but mostly the loosies have to do the work for others, Ardie on the ground to all Jordan to get a pilfer in the weekend, Jacobsen last week rolling into the tackle not allowing Jordie to steal it the week before etc.



...

99 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Also the try from the 2nd try restart was illegal, you must put a guy you’re lifting down immediately you can’t walk with him. Two mauls also brought down by SA.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

The fact that you don’t care about soccer doesn’t change the facts I’ve just outlined genius. Ireland has a better recent head to head than the current world champs. We are a small country and its our 4th sport!

Rugby is Mickey Mouse and idiot Saffers seem to believe their some kind of rugby version of Brazil!



...

75 Go to comments
D
DarstedlyDan 13 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

75 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 21 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 23 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
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