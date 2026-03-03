Borthwick fait le choix du renouvellement face à l'Italie

La défaite historique contre l’Irlande à Twickenham et les blessures ont conduit le sélectionneur de l’Angleterre Steve Borthwick à revoir entièrement ses plans à l’arrière pour le déplacement en Italie, au Stadio Olimpico de Rome, samedi (17h40) au Tournoi des Six Nations.

Six titulaires contre l’Irlande sont purement et simplement écartés, trois autres rétrogradés sur le banc après deux défaites consécutives face à l’Écosse et au XV du Trèfle, la plus large de l’histoire subie à domicile par l’Angleterre face à l’Irlande.

ADVERTISEMENT

La ligne arrière entièrement renouvelée

La ligne arrière est entièrement renouvelée, avec Tommy Freeman comme seul rescapé, mais déplacé du poste d’ailier à celui de centre extérieur pour pallier la blessure d’Ollie Lawrence. Elliot Daly (33 ans, 75e sélection) fête sa première sélection dans ce Tournoi au poste d’arrière, Cadan Murley et Seb Atkinson (23 ans, 3e sélection) font leurs débuts respectifs sur l’aile et au centre intérieur, tandis que Tom Roebuck retrouve une place de titulaire après avoir manqué le match contre l’Irlande.

Fin Smith et Ben Spencer, stars de Bath et Northampton, démarrent pour la première fois en 2026 à l’ouverture et en mêlée – la charnière affiche 30 sélections en cumulé – Ben Spencer remplaçant l’infortuné Alex Mitchell, touché aux ischio-jambiers et out pour le reste du Tournoi.

Ajustements mesurés à l’avant

Dans le pack, Jamie George reprend sa place de talonneur devant Luke Cowan-Dickie, sorti prématurément à Twickenham contre l’Irlande. Alex Coles supplée Ollie Chessum en deuxième ligne, et Guy Pepper revient au numéro 6 après ses titularisations dans les deux premières journées, reléguant Henry Pollock au banc.

Tom Curry glisse au numéro 7, Ben Earl – qui fêtera sa 50e sélection – reprend le numéro 8. Seuls Ellis Genge, Joe Heyes et le capitaine Maro Itoje conservent leur maillot du match face à l’Irlande.

« Atteindre 50 sélections avec l’Angleterre témoigne du professionnalisme de Ben et de la constance de ses performances. C’est un leader clé de ce groupe, qui impose des standards et apporte une énergie quotidienne. C’est un magnifique accomplissement dont il peut être fier », a salué Steve Borthwick.

Le banc reste quasi identique à celui qui n’a pu inverser la tendance contre l’Irlande (42-21), avec Cowan-Dickie, Chessum et Pollock en renforts, rejoints par Jack van Poortvliet et Marcus Smith pour les lignes arrières.

« Nous nous attendons à un gros test à Rome et les joueurs en ont vraiment envie », a souligné le sélectionneur. « Nous connaissons le défi que l’Italie va nous poser au Stadio Olimpico, et nous avons sélectionné une équipe capable d’atteindre le niveau de performance que nous visons. »