U20 : sept matchs de suspension pour Aragón, accusé de propos racistes envers Keletaona

Les faits s’étaient déroulés lors du match de la Poule D entre la France U20 et l’Espagne U20 du Championnat du Monde Junior disputé à Koutaïssi (Géorgie) le 2 juillet dernier. Alors que l’équipe de France se regroupait sous les poteaux, l’ouvreur français U20 Luka Keletaona a entendu une remarque à caractère raciste de l’ailier remplaçant espagnol Mateo Aragon, qui évolue en France sous les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles en catégorie Espoirs.
Le joueur espagnol lui aurait alors lancé « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux… ». D’origine polynésienne et formé au CA Brive, Luka Keleatona a signé cet été pour le RC Toulon.
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L’affaire a alors pris une tournure rapide et sérieuse avec la FFR qui a de suite apporté « son soutien total et sans réserve à Luka, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de France », tandis que la fédération espagnole de rugby, bien embêtée, entendait défendre avant tout « la présomption d’innocence de son joueur » tout en ouvrant « une enquête afin de clarifier les faits, et connaître la version de notre joueur ».
Mateo Aragón risquait 12 matchs de suspension
Selon elle, Aragon a nié avoir proféré des insultes racistes, et dit avoir répondu « Pars d’ici, avec ta tête de vilain » après avoir été lui-même insulté par le n°10 français auparavant. Saisie, la commission disciplinaire indépendante a confirmé la citation engagée à la suite d’un signalement adressé au commissaire à la citation par le staff des Bleuets.
« La discrimination, les abus et les discours de haine n’ont leur place ni dans le rugby ni dans la société. World Rugby et ses instances disciplinaires prennent extrêmement au sérieux toute plainte liée à une forme de discrimination », a rappelé la fédération internationale.
Alors que le point d’entrée pour ce type d’infraction contraire à la règle 9.12, relative aux insultes et propos injurieux sur le terrain, est une suspension de 12 matchs, la commission a revu le barème à la baisse. « Après avoir pris en compte différents facteurs, notamment la dimension raciale de l’infraction, la commission a décidé de ne pas accorder l’intégralité des circonstances atténuantes, aboutissant à une sanction finale de sept matchs. Le calendrier des rencontres concernées par cette suspension reste à confirmer », a précisé World Rugby.
Conformément au règlement, le joueur dispose de 48 heures à compter de la réception de la décision écrite pour faire appel de la décision de la commission disciplinaire.
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Après deux défaites, l’Espagne se prépare à affronter les Fidji mardi 7 juillet, match auquel le joueur concerné ne participera pas. En revanche, Keletaona sera titulaire à l’ouverture avec les Bleuets face à l’Australie pour le dernier match de la poule.
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