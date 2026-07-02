« Casse-toi avec ta tête de Chinois » : Luka Keletaona dénonce des propos racistes lors de France - Espagne U20

L’équipe de France U20 a fini par décrocher l’Espagne jeudi lors de la deuxième journée de phase de poules du Championnat du monde Junior (57-32). Un dénouement heureux après une première période très problématique des Bleuets, méconnaissables et qui sont rentrés menés au vestiaire (20-17) par la modeste formation ibérique.
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Les questions de la conférence de presse d’après-match ont donc logiquement tourné sur ces deux visages montrés par France U20 mais alors que celle-ci allait se terminer, le responsable de la communication a évoqué un incident au cours de ce match et invité l’ouvreur Luka Keletaona à s’exprimer sur le sujet.
« On sait qu’il y a pas mal d’Espagnols qui jouent en France, ils peuvent être assez revanchards, il peut y avoir du chambrage. Par contre, les propos racistes, cela n’a pas lieu d’être sur un terrain, dans n’importe quel sport. C’est arrivé aujourd’hui avec nous, on ne peut pas laisser passer. »
Un incident après le troisième essai de l’Espagne
La scène se serait déroulée en fin de première période, juste après que les Espagnols aient inscrit leur troisième essai de la partie, à la suite d’un ballon porté conclu par le flanker Miguel Navarte. Un moment sur lequel est revenu Keletaona.
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« Ils marquent un essai sur maul porté et les remplaçants viennent sauter sur leurs joueurs. J’étais là pour demander à mes coéquipiers de faire une bulle, ce qui se fait souvent quand on prend des points. Les Espagnols sont passés devant nous et c’est là où il y a eu les propos. C’était un remplaçant et sur le moment l’arbitre était occupé à parler avec son assistant. J’ai été voir mon capitaine pour lui faire remonter mais sur le moment, on s’est dit qu’on allait laisser ça et qu’on se reconcentraient sur le fait de gagner le match. J’ai ensuite fait remonter à Cédric et au team manager. »
Le futur joueur de Toulon a désigné le pilier espagnol remplaçant Mateo Aragon comme auteur des propos prononcés en français. Les voici tels qu’ils nous ont été rapportés ensuite par le service communication de la FFR : « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux… », le numéro 10 français n’ayant pas entendu la suite car parti immédiatement à la recherche de son capitaine Lucas Andjisseramatchi pour lui signifier l’incident.
L’Espagne inscrit un nouvel essai avant la pause, le cauchemar pour les Bleuets !
Des propos « inacceptables et intolérables », la FFR va porter réclamation
La Fédération Française de Rugby n’a pas tardé à apporter son soutien à Luka Keletaona dans un communiqué qu’elle nous a fait parvenir.
« La FFR tient à exprimer son soutien total et sans réserve à Luka Keletaona, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de France. Nous comprenons que de tels propos aient pu le choquer et l’affecter, et nous saluons son courage d’avoir dénoncé cette situation. Le rugby est un sport de valeurs, fondé sur le respect, la solidarité et la fraternité, sur le terrain comme en dehors. De tels propos sont inacceptables, et intolérables, où qu’ils se produisent, et n’ont pas leur place dans notre discipline. »
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Une réclamation officielle sera déposée par la FFR « afin que toute la lumière soit faite sur cet incident et que les suites appropriées y soient données ».
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