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World Rugby Junior World Championship

« Casse-toi avec ta tête de Chinois » : Luka Keletaona dénonce des propos racistes lors de France - Espagne U20


L'ouvreur de France U20 Luka Keletaona. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images).
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L’équipe de France U20 a fini par décrocher l’Espagne jeudi lors de la deuxième journée de phase de poules du Championnat du monde Junior (57-32). Un dénouement heureux après une première période très problématique des Bleuets, méconnaissables et qui sont rentrés menés au vestiaire (20-17) par la modeste formation ibérique.

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Les questions de la conférence de presse d’après-match ont donc logiquement tourné sur ces deux visages montrés par France U20 mais alors que celle-ci allait se terminer, le responsable de la communication a évoqué un incident au cours de ce match et invité l’ouvreur Luka Keletaona à s’exprimer sur le sujet.

« On sait qu’il y a pas mal d’Espagnols qui jouent en France, ils peuvent être assez revanchards, il peut y avoir du chambrage. Par contre, les propos racistes, cela n’a pas lieu d’être sur un terrain, dans n’importe quel sport. C’est arrivé aujourd’hui avec nous, on ne peut pas laisser passer. »

Un incident après le troisième essai de l’Espagne

La scène se serait déroulée en fin de première période, juste après que les Espagnols aient inscrit leur troisième essai de la partie, à la suite d’un ballon porté conclu par le flanker Miguel Navarte. Un moment sur lequel est revenu Keletaona.

VIDEO

« Ils marquent un essai sur maul porté et les remplaçants viennent sauter sur leurs joueurs. J’étais là pour demander à mes coéquipiers de faire une bulle, ce qui se fait souvent quand on prend des points. Les Espagnols sont passés devant nous et c’est là où il y a eu les propos. C’était un remplaçant et sur le moment l’arbitre était occupé à parler avec son assistant. J’ai été voir mon capitaine pour lui faire remonter mais sur le moment, on s’est dit qu’on allait laisser ça et qu’on se reconcentraient sur le fait de gagner le match. J’ai ensuite fait remonter à Cédric et au team manager. »

Le futur joueur de Toulon a désigné le pilier espagnol remplaçant Mateo Aragon comme auteur des propos prononcés en français. Les voici tels qu’ils nous ont été rapportés ensuite par le service communication de la FFR : « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux… », le numéro 10 français n’ayant pas entendu la suite car parti immédiatement à la recherche de son capitaine Lucas Andjisseramatchi pour lui signifier l’incident.

Des propos « inacceptables et intolérables », la FFR va porter réclamation

La Fédération Française de Rugby n’a pas tardé à apporter son soutien à Luka Keletaona dans un communiqué qu’elle nous a fait parvenir.

« La FFR tient à exprimer son soutien total et sans réserve à Luka Keletaona, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de France. Nous comprenons que de tels propos aient pu le choquer et l’affecter, et nous saluons son courage d’avoir dénoncé cette situation. Le rugby est un sport de valeurs, fondé sur le respect, la solidarité et la fraternité, sur le terrain comme en dehors. De tels propos sont inacceptables, et intolérables, où qu’ils se produisent, et n’ont pas leur place dans notre discipline. »

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Une réclamation officielle sera déposée par la FFR « afin que toute la lumière soit faite sur cet incident et que les suites appropriées y soient données ».

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

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Tom 6 minutes ago
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Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 13 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 22 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



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NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

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NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

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N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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