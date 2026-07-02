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World Rugby Junior World Championship

Affaire des propos racistes visant un Bleuet : World Rugby examinera le dossier ce vendredi


World Rugby announce Breakthrough Player of the Year nominees. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)
Comments
Comment

World Rugby a indiqué prendre très au sérieux les allégations de propos racistes à l’encontre d’un joueur français et examinera le dossier ce vendredi 3 juillet 2026 par une Commission de révision des gestes de jeu déloyal, dans le cadre du dispositif mis en place pour le Championnat du monde junior 2026 en Géorgie.

Le remplaçant espagnol numéro 23, Mateo Aragon, impliqué lors de la rencontre France vs. Espagne, est cité pour un comportement contraire à la Règle 9.12, relatif aux insultes et propos injurieux sur le terrain. Le demi d’ouverture du XV de France U20 (moins de 20 ans) Luka Keletaona a affirmé avoir été la cible de propos racistes, ce que nie le joueur espagnol accusé.

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La FFR a déposé « une réclamation officielle »

« J’étais là pour ramener les mecs sous les poteaux, pour faire une bulle. Les Espagnols passent devant nous et c’est à ce moment-là qu’ont eu lieu les propos racistes », a expliqué le Français en conférence de presse après le match. Le joueur espagnol évoluant en France lui aurait lancé « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux… », selon le Français, qui n’a pas entendu la suite. Il dit avoir averti son capitaine, qui a transmis à l’arbitre, sans aucune sanction sur le terrain.

La Fédération Française de Rugby (FFR) a apporté dans un communiqué « son soutien total et sans réserve à Luka, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de France. Nous comprenons que de tels propos aient pu le choquer et l’affecter, et nous saluons son courage d’avoir dénoncé cette situation. » La FFR a ainsi déposé dans la soirée « une réclamation officielle » auprès de World Rugby pour que « les suites appropriées soient données ».

La fédération espagnole défend « la présomption d’innocence de son joueur »

La fédération espagnole de rugby a réagi dans la soirée, indiquant avoir « ouvert une enquête afin de clarifier les faits, et connaître la version de notre joueur ». Selon elle, Aragon a nié avoir proféré des insultes racistes, et dit avoir répondu « Pars d’ici, avec ta tête de vilain » après avoir été lui-même insulté par le n°10 français auparavant.

La fédération espagnole ajoute vouloir défendre « la présomption d’innocence de son joueur », qui subit « de graves insultes et menaces » sur les réseaux sociaux.

Sur le terrain, la France a remporté le match 57-32, sa deuxième victoire en autant de matches et affrontera mardi l’Australie pour terminer en tête de son groupe et se qualifier pour les demi-finales.

VIDEO

Un autre dossier examiné

Un second dossier disciplinaire sera examiné par la commission idoine, concernant le pilier géorgien Levani Ezieshvili, expulsé lors du match Afrique du Sud vs. Géorgie pour un geste contraire à la Règle 9.13, qui encadre les plaquages dangereux.

Dans le cadre de l’expérimentation d’un système accéléré de sanctions hors terrain, appliqué sur ce Championnat du monde junior, la fenêtre de citation est limitée aux douze heures suivant le coup de sifflet final. La FPRC se réunit en principe après chaque journée pour étudier les cartons rouges et les citations transmis. Si nécessaire, des audiences disciplinaires complètes peuvent ensuite être organisées, selon la procédure habituelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter du match concerné.


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Commentaires

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

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Comments on RugbyPass

T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 13 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 16 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 22 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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