Affaire des propos racistes visant un Bleuet : World Rugby examinera le dossier ce vendredi

World Rugby a indiqué prendre très au sérieux les allégations de propos racistes à l’encontre d’un joueur français et examinera le dossier ce vendredi 3 juillet 2026 par une Commission de révision des gestes de jeu déloyal, dans le cadre du dispositif mis en place pour le Championnat du monde junior 2026 en Géorgie.
Le remplaçant espagnol numéro 23, Mateo Aragon, impliqué lors de la rencontre France vs. Espagne, est cité pour un comportement contraire à la Règle 9.12, relatif aux insultes et propos injurieux sur le terrain. Le demi d’ouverture du XV de France U20 (moins de 20 ans) Luka Keletaona a affirmé avoir été la cible de propos racistes, ce que nie le joueur espagnol accusé.
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La FFR a déposé « une réclamation officielle »
« J’étais là pour ramener les mecs sous les poteaux, pour faire une bulle. Les Espagnols passent devant nous et c’est à ce moment-là qu’ont eu lieu les propos racistes », a expliqué le Français en conférence de presse après le match. Le joueur espagnol évoluant en France lui aurait lancé « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux… », selon le Français, qui n’a pas entendu la suite. Il dit avoir averti son capitaine, qui a transmis à l’arbitre, sans aucune sanction sur le terrain.
La Fédération Française de Rugby (FFR) a apporté dans un communiqué « son soutien total et sans réserve à Luka, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de France. Nous comprenons que de tels propos aient pu le choquer et l’affecter, et nous saluons son courage d’avoir dénoncé cette situation. » La FFR a ainsi déposé dans la soirée « une réclamation officielle » auprès de World Rugby pour que « les suites appropriées soient données ».
La fédération espagnole défend « la présomption d’innocence de son joueur »
La fédération espagnole de rugby a réagi dans la soirée, indiquant avoir « ouvert une enquête afin de clarifier les faits, et connaître la version de notre joueur ». Selon elle, Aragon a nié avoir proféré des insultes racistes, et dit avoir répondu « Pars d’ici, avec ta tête de vilain » après avoir été lui-même insulté par le n°10 français auparavant.
La fédération espagnole ajoute vouloir défendre « la présomption d’innocence de son joueur », qui subit « de graves insultes et menaces » sur les réseaux sociaux.
Sur le terrain, la France a remporté le match 57-32, sa deuxième victoire en autant de matches et affrontera mardi l’Australie pour terminer en tête de son groupe et se qualifier pour les demi-finales.
VIDEO
Un autre dossier examiné
Un second dossier disciplinaire sera examiné par la commission idoine, concernant le pilier géorgien Levani Ezieshvili, expulsé lors du match Afrique du Sud vs. Géorgie pour un geste contraire à la Règle 9.13, qui encadre les plaquages dangereux.
Dans le cadre de l’expérimentation d’un système accéléré de sanctions hors terrain, appliqué sur ce Championnat du monde junior, la fenêtre de citation est limitée aux douze heures suivant le coup de sifflet final. La FPRC se réunit en principe après chaque journée pour étudier les cartons rouges et les citations transmis. Si nécessaire, des audiences disciplinaires complètes peuvent ensuite être organisées, selon la procédure habituelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter du match concerné.
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