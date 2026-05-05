TOP 14

Top 14 et Pro D2 : ces départs de stars qui marquent la fin de saison

Courtney Lawes, joueur de Brive, lors du match de Pro D2 entre Brive et Montauban au stade Amédée-Domenech, le 28 novembre 2024 à Brive, France. (Photo Loic Cousin/Icon Sport via Getty Images)
Quelques grandes personnalités de la Pro D2 et du Top 14 vont quitter le rugby hexagonal. Voici un tour d’horizon des départs qui marquent la fin d’un cycle.

Courtney Lawes, la légende de Brive file à Sale

Annoncé officiellement le 6 avril 2026, le retour de Courtney Lawes en Premiership avec les Sale Sharks marque la fin d’un chapitre inattendu mais réussi dans le massif corrézien. À 37 ans, le le deuxième ou troisième-ligne aile a réalisé 44 grattages réussis en deux saisons de Pro D2, laissant une empreinte rare dans un club qui ne l’oubliera pas de sitôt.

Lachlan Swinton, le gâchis d’un genou

Qui sait quelle aurait été la trajectoire de Lachlan Swinton si le troisième ligne n’avait pas enchaîné les blessures dès son arrivée à l’Union Bordeaux-Bègles en 2024 ? Le Wallaby, qui compte sept sélections, avait signé avec les Girondins cette année-là et avait fait ses débuts en septembre.

Il avait à peine retrouvé son niveau lorsqu’il s’effondre au bout de trois minutes de jeu le 23 février 2025, victime d’une grave blessure au genou, mettant ainsi fin à sa saison. Il lui a fallu 13 mois pour revenir, contre La Rochelle, et bien qu’il ait livré une performance pleine d’assurance, l’UBB a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat.

On ne sait toujours pas si ce puissant troisième ligne restera en France, mais le moment est peut-être venu pour les Wallabies de passer à l’action et d’offrir une seconde chance à l’ancien joueur des Waratahs.

Dan Robson, quatre ans de maîtrise à Pau

Quatre saisons, 86 feuilles de match : l’international anglais Dan Robson aura été l’un des facteurs de la montée en puissance de la Section Paloise, jusqu’à décrocher une qualification en Investec Champions Cup, inédite depuis plusieurs années. À 34 ans, le demi de mêlée rejoint Gloucester, club où il avait fait ses débuts il y a seize ans. Un retour aux sources pour l’un des meilleurs joueurs de Top 14 à son poste.

Tommaso Allan, un deuxième adieu à Perpignan

Pour la deuxième fois de sa carrière, Tommaso Allan quitte Perpignan, cette fois pour rejoindre Zebre, en URC. Ce trois-quarts polyvalent italien a fait ses débuts professionnels en 2013. Trois saisons plus tard, il quittait le club catalan pour la première fois, passant cinq saisons chez Benetton avant de rejoindre la ligne arrière des Harlequins pendant deux ans. Depuis son retour en 2023, Allan a pesé de tout son poids dans les play-offs de relégation 2024 et 2025, maintenant Perpignan dans l’élite.

Ayant récemment fêté son 34e anniversaire, Zebre pourrait bien être son dernier club professionnel, même si un retour dans sa chère ville de Perpignan ne peut jamais être exclu.

Rob Simmons : une fin de carrière en Auvergne ?

L’imposant Rob Simmons fait partie des nombreux joueurs qui quitteront Clermont à la fin de la saison, après trois saisons et près de 70 apparitions en Auvergne (80% comme titulaire) après son arrivée de London Irish en 2023. Le deuxième ligne s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe de Christophe Urios.

S’il existe encore une chance qu’il reste en France, un retour au pays semble également probable pour ce Wallaby aux 109 sélections, qui pourrait bien mettre un terme à sa carrière professionnelle.

Mako Vunipola et le Grand Chelem

Mako Vunipola pourra-t-il rejoindre le cercle très restreint des joueurs ayant remporté la Premiership, la Premiership Rugby Cup, l’Investec Champions Cup et la Pro D2 ? Alors que le RC Vannes domine outrageusement la Pro D2, le pilier anglais pourrait bien être sur le point d’ajouter une nouvelle médaille à une carrière déjà prestigieuse.

L’aîné des frères Vunipola avait rejoint Vannes pour renforcer le club lors de sa première campagne historique en Top 14, et après près de 40 apparitions en Bretagne, Mako est devenu une force dominante en conquête. Si Vannes remporte le titre de Pro D2, Vunipola partira aux Leicester Tigers en laissant une empreinte indélébile sur le club et ses supporters.

Tomas Francis quitte Provence Rugby pour les Sale Sharks

Tomas Francis est une nouvelle recrue pour les Sale Sharks, mais une nouvelle perte importante pour le rugby français. Le pilier droit international gallois (43 ans, 40 sélections) s’est donné corps et âme pour Provence Rugby au cours des trois dernières saisons, totalisant 40 sélections depuis son arrivée au club après la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Malgré une deuxième saison perturbée par une blessure, qui l’a limité à seulement huit feuilles de match, Francis avait encore beaucoup à offrir, faisant un retour en force sur les terrains en 2025. Ses performances en Pro D2 ont attiré l’attention de Steve Tandy, qui l’a rappelé pour disputer cinq matchs lors du Tournoi des Six Nations 2026.

Le Stade Français perd gros avec le départ de Joe Marchant

En partant à Sale lui aussi, Joe Marchant va laisser un vide dans la ligne arrière du Stade Français après deux saisons exceptionnelles à Paris : six essais en 26 apparitions lors de sa meilleure saison.

Comptant parmi les joueurs les plus utilisés du club durant cette période, ce trois-quarts polyvalent a fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation. En 2023/24, il a principalement évolué au centre avant de devenir l’un des finisseurs les plus efficaces du Stade l’année suivante.

Anzelo Tuitavuki, le serial marqueur de Colomiers débarque aux Dragons

Quant à Anzelo Tuitavuki, l’ailier de Colomiers, 16 essais en 31 matchs de Pro D2 suffisent à résumer le profil d’un joueur qui va dynamiter bien des lignes défensives en URC avec les Dragons dès la saison prochaine. Après avoir évolué à Hawke’s Bay et à Moana Pasifika, l’ailier tongien avait été repéré par Colomiers, qui a vu en lui un arrière redoutable.

