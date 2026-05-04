Lenni Nouchi et le tableau secret qui a tout changé au MHR

Quelques minutes plus tôt, Montpellier avait dompté les Dragons de Newport à domicile pour accéder à la finale de la Challenge Cup, après un succès laborieux (18-12).
Rencontre
Challenge Cup
Montpellier
18 - 12
Temps complet
Dragons RFC
Toutes les stats et les données
« Quand j’avais décidé de prolonger, j’en avais discuté avec Jo, Benoît et un peu tout le monde. J’avais dit : si j’ai envie de rester, c’est parce que j’ai envie de jouer des phases finales avec ce club », confiait le troisième ligne.
« C’est ce club qui m’a donné ma chance en pro, c’est ce club qui m’a formé aussi. C’est un club qui m’a permis d’être là où j’en suis aujourd’hui. Donc bien sûr dans les discussions, j’avais dit si j’ai envie de rester, mais par contre faut qu’on ait des résultats. J’ai pas envie de jouer le milieu de tableau chaque année, et c’est ce qui se passe aujourd’hui. »
La saison du renouveau
Dix ans après avoir défloré son palmarès, le MHR s’apprête à disputer le 22 mai à Bilbao sa troisième finale de la Challenge Cup devant un ancien vainqueur de la Champions Cup : les Irlandais de l’Ulster, vainqueurs (29-12) samedi 2 mai des Anglais d’Exeter dans l’autre demi-finale.
« Tout l’effectif a envie de se créer des souvenirs. C’est surtout ça le plus important, on a envie de vivre des belles choses ensemble, de se revoir dans dix ans, boire une bière en disant : putain, on a fait quelque chose de beau sur cette année », poursuit le jeune international de 22 ans.
« Peu importe les joueurs qu’il y a sur le terrain, on a tous envie de se créer des beaux souvenirs ensemble, et c’est le plus important je pense dans une saison. »
VIDEO
Le MHR a peiné à mettre son jeu en place
Après avoir écarté Perpignan (53-13) et la province irlandaise du Connacht (45-22), au bout d’un parcours sans-faute, Montpellier est venu à bout des Gallois qui lui ont opposé un cœur énorme et une résistance jusqu’au bout. Avec une équipe remaniée et privée de plusieurs cadres (Vunipola, Price, Uelese, Verhaeghe) laissés au repos en vue des échéances en Top 14, le MHR a peiné à mettre son jeu en place.
Montpellier a maîtrisé la première période sans jamais se débarrasser des Gallois, qui ont mis de la vitesse autour de leur demi d’ouverture Tinus De Beer. Montpellier menait néanmoins à la pause (13-5) grâce à la relative efficacité de son buteur Thomas Vincent.
Contrarié sur les ballons portés, moins dominateur en conquête, Montpellier, réduit à quatorze à la suite de l’avertissement du pilier géorgien Nika Abuladze, a manqué d’efficacité sur plusieurs occasions. Il a attendu le second essai de son demi de mêlée Alexis Bernardet (67e) pour se donner un peu d’air. À la 73e, le centre gallois Owen a inscrit un doublé sur un trou d’air de la défense, et Montpellier est resté sous pression, avec six points seulement d’avance, jusqu’au bout d’un succès laborieux.
Le tableau qui a tout changé
« Il y a cinq, six mois, Mathias Altrad (directeur général du MHR, fils de Mohed, ndlr) nous avait montré un tableau avec tous les joueurs qui avaient plus de défaites que de victoires au MHR. On était une bonne partie à avoir plus de défaites que de victoires », sourit aujourd’hui Lenni Nouchi.
« Et le remontrer pendant la causerie avant le match, ça basculait. Il y avait plus de joueurs qui avaient des victoires que des défaites. Donc déjà c’est un signe que le club gagne maintenant et fait plus les montagnes russes.
« On est très satisfaits d’être sur une bonne dynamique, mais après, voilà, pour l’instant, on n’a rien gagné. Pour l’instant, on est juste en finale de Challenge, on n’a rien gagné. Donc à nous de mettre les choses en place dès le week-end prochain face à Montauban et contre Castres là-bas pour continuer à montrer notre envie de gagner des titres. »
Nouchi (c) was very good, nice to see him back from injury.