Bath a résisté, mais l'UBB défendra bien son titre en finale de Champions Cup à Bilbao

Bordeaux défendra son titre en finale de Champions Cup à Bilbao contre le Leinster le 23 mai. Comme Montpellier plus tôt dans la journée en Challenge Cup, l’UBB a remporté sa demi-finale européenne dimanche au Matmut Atlantique contre une vaillante équipe de Bath (38-26).
Si le coup d’envoi de cette demie a été retardé à cause d’un orage qui s’est abattu sur Bordeaux, le match est lui parti sans latence, à cent à l’heure. Avec d’entrée une attaque payante pour l’UBB : un surnombre un peu oublié par Damian Penaud mais rattrapé dans la foulée par Marko Gazzotti pour le premier essai de la partie (2e). Un départ canon mais pas de quoi semer la panique chez Bath qui a très vite réagi grâce à son ailier John Muir, seul à la réception d’une passe millimétrée de son demi de mêlée Ben Spencer (7e). Le ton donné d’un match où les deux équipes se sont rendues les coups.
Les Bordelais avaient un break d’avance à la mi-temps (24-12) grâce trois essais marqués – dont le neuvième de la saison en Champions Cup de l’inévitable Louis Bielle-Biarrey (15e) – avec un rôle prépondérant pour Matthieu Jalibert dynamiteur et excellent dans l’animation.
Après avoir été proche de craquer au retour des vestiaires, les Anglais ont pu revenir à portée de fusil en profitant d’une mauvaise sortie de camp (50e) et laisser planer le danger sur l’UBB. Généreux et solide et défense, le champion d’Angleterre s’est donné les moyens de renverser son adversaire mais a été plombé par une faute bête de son centre Ollie Lawrence qui a inversé la pression et permis aux Bordelais de revenir dans ses 22 mètres.
Pour une sanction presque immédiate et irrémédiable, le pilier Ben Tameifuna réussissant peu après à inscrire en force l’essai de la libération pour le public bordelais (69e). Des supporters définitivement aux anges après une nouvelle réalisation girondine, de Temo Matiu (77e), et qui n’ont pas pris ombrage du dernier essai de la partie pour Bath, qui rendait honneur à cette équipe anglaise qui a livré un gros combat et ne méritait pas une défaite trop lourde.
Il lui en aurait juste fallu un peu plus pour venir à bout de cette Union Bordeaux-Bègles portée par son public et une envie débordante de soulever une deuxième fois la Champions Cup, à l’image du porte-bonheur Arthur Retière, auteur d’un grattage plein de rage près de son en-but pour empêcher les Anglais de répondre à l’essai de Tameifuna et y croire encore (73e). Une détermination que lui et son équipe devront garder pour la grande finale qui les attend dans trois semaines à San Mamés contre le Leinster.
