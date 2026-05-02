Six Nations féminin : en France, la meilleure audience TV de l'histoire

Trois journées et un bilan déjà historique pour le Tournoi des Six Nations féminin 2026 qui a franchi le cap des 194 466 spectateurs, effaçant d’un coup le précédent record global établi sur cinq rounds en 2024 – 188 128 entrées – avec encore deux journées à jouer. Par rapport à la même étape l’an passé, la hausse atteint 136%.
Côté audiences, 9,9 millions de téléspectateurs ont déjà suivi la compétition depuis le début, soit une progression de 11,5% sur un an. Sur les réseaux sociaux du Tournoi, les compteurs affichent 54 millions de vues et 1,57 million d’interactions, soit le double de l’édition précédente à ce stade.
La France, moteur de l’engouement
La France occupe une place centrale dans cette édition. La rencontre France-Irlande, jouée le 25 avril au Stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand à guichets fermés, a attiré 2,35 millions de téléspectateurs sur France TV. Seule la confrontation France-Angleterre de 2024, suivie par 2,5 millions de personnes, a pour l’instant fait mieux dans l’histoire du Tournoi féminin à la TV.
Alors que les deux premiers matchs de la France rassemblaient en moyenne 1,7 million de téléspectateurs sur la 2, ailleurs, les audiences étaient moindre. Malgré tout, l’audience de 1,1 million sur BBC 1 pour le match Angleterre-Irlande de la première journée a été la deuxième plus élevée jamais enregistrée sur cette chaîne pour un match du Tournoi des Six Nations féminin (après les 1,4 million de téléspectateurs enregistrés lors du match Angleterre-France en 2024), avec un pic à 1,2 million.
Les 884 000 téléspectateurs qui ont suivi le match de la deuxième journée opposant l’Écosse à l’Angleterre sur BBC 2 constitue un record pour cette rencontre lorsque l’Écosse est l’équipe hôte. Enfin, sur la même chaîne, le match de la deuxième journée opposant le Pays de Galles à la France a été la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni pour un match du Tournoi des Six Nations féminin impliquant le Pays de Galles : 500 000 téléspectateurs.
Bordeaux, rendez-vous avec l’histoire
En termes d’affluence en revanche, la France fait moins fort que ses voisines sur les records par nation. L’Angleterre truste le sommet avec 77 120 spectateurs pour Angleterre-Irlande à l’Allianz Stadium dès le premier round – record absolu toutes nations confondues.
L’Écosse a accueilli 30 498 personnes à Murrayfield pour Écosse-Angleterre, record national et plus grande affluence jamais enregistrée pour un événement sportif féminin indépendant en Écosse. L’Irlande (9 206 à Galway) et l’Italie (4 787 à Parme) ont également établi leurs propres records nationaux.
Le compte à rebours est lancé pour la dernière journée. Le Crunch au Stade Atlantique de Bordeaux – avec ses 42 000 places – s’annonce comme le potentiel duel pour le titre entre la France et l’Angleterre. Les projections anticipent un dépassement des 28 023 spectateurs enregistrés lors de France-Angleterre 2024 à Chaban-Delmas, record d’affluence pour une rencontre du Tournoi féminin en France.
