Demi-finales de la Champions Cup : ce que disent les pronostics

Le site Rugby4Cast est depuis longtemps spécialisé dans la prédiction dédiée au rugby, fonctionnant comme un système de classement et de simulation statistique qui transforme l’historique des matchs en probabilités de résultat.
En vue des demi-finales de la Champions Cup, la plateforme vient de rendre son verdict pour savoir quelles étaient les plus fortes probabilités de victoire et de défaite et quelles seraient les équipes à disputer la finale à Bilbao.
En s’appuyant sur son énorme base de données, il s’avère que le Leinster pointe à 45% de chances de soulever le trophée à Bilbao et que Bordeaux-Bègles arrive juste derrière à 39%. Toulon et Bath sont reléguées à 8% chacune. Deux équipes dominent, deux autres espèrent. Une finale Leinster-Bordeaux, annoncée par beaucoup en début de saison, reste le scénario le plus probable, selon la plateforme prédictive.
Leinster – RC Toulon
La première demi-finale se jouera à l’Aviva Stadium de Dublin samedi 2 mai avec un Leinster favori. Le pronostic du modèle annonce victoire irlandaise 34-15 consécutive à leur domination 43-13 face à Sale en quarts. En face, le RC Toulon traverse une saison ordinaire en Top 14, calé à la 8e place. Il y a à peine un mois, ils avaient été battus à plate couture à domicile par le Stade Français. En huitièmes de finale, ils ont réussi à battre les Stormers d’un point à domicile pour se qualifier pour les quarts de finale, où ils ont créé la surprise en s’imposant 22-19 à l’extérieur face à Glasgow.
Toulon aligne néanmoins des arguments sérieux : Charles Ollivon en capitaine et Baptiste Serin. L’histoire des confrontations directes penche même en leur faveur, avec quatre victoires en quatre rencontres, pour une moyenne de 25-15 à leur avantage sur leurs dix derniers duels. Une donnée anecdotique au regard des forces en présence aujourd’hui, mais qui dit au moins que les Toulonnais ne souffriront d’aucun complexe en franchissant la pelouse de l’Aviva.
Mais le Toulon d’hier n’est plus le Toulon d’aujourd’hui. Les bookmakers créditent le Leinster d’une probabilité implicite de 76% (cote à 1.29), là où le modèle interne grimpe jusqu’à 89%.
Bordeaux – Bath
La seconde demi-finale se dispute le lendemain au Matmut Atlantique de Bordeaux. Bordeaux-Bègles, champions en titre – ils avaient battu Northampton 28-20 en finale l’an dernier – reçoivent un Bath en pleine ascension. Les Girondins ont écarté Toulouse en quarts dans une démonstration de force collective, même si deux défaites consécutives en Top 14 – à La Rochelle puis à domicile face à Montpellier – ont légèrement tempéré l’enthousiasme.
En face, Johann van Graan a construit en quelques saisons à Bath un groupe capable de battre n’importe qui. Neuf victoires sur leurs dix dernières sorties toutes compétitions confondues, une demi-finale de Premiership en vue contre Northampton, et surtout Finn Russell à la charnière – sans doute le meilleur demi d’ouverture du moment. C’est la première demi-finale européenne de Bath depuis vingt ans, et ils ne vont pas venir en touristes.
Le marché place Bordeaux à 80% de probabilité implicite (cote à 1.22), mais le modèle ne lui concède que 76%. Bath, de son côté, est créditée de 22% dans les projections contre 18-20% seulement dans les cotes du marché.
