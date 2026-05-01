Dix chiffres pour comprendre ce que cache vraiment ce dernier carré de Champions Cup

Les demi-finales de Champions Cup de rugby Leinster – Toulon et Bordeaux-Bègles – Bath, disputées samedi 2 et dimanche 3, en dix chiffres :
Trois
Ce n’est que la troisième fois de l’histoire de la Champions Cup que le dernier carré mettra aux prises uniquement des vainqueurs de l’épreuve. Cela s’est déjà produit en 2019 (Saracens, Munster, Leinster et Toulouse) et en 2023 (Leinster, Toulouse, La Rochelle et Exeter).
Cinq
Si l’affiche Bordeaux-Bègles – Bath sera une première en Champions Cup – les deux clubs se sont seulement croisés en poules de Challenge Cup en 2013-2014 -, le choc Leinster-Toulon sera le cinquième. Et les Varois se sont toujours imposés : en quart de finale en 2014 (29-14 au stade Mayol), en demi-finale en 2015 (25-20 à Marseille) et en poules de l’édition 2015-2016 (24-9 à Mayol puis 20-16 à l’Aviva Stadium).
Ils auraient dû se recroiser en huitièmes de finale en 2021 mais le match a été annulé et Toulon éliminé sur tapis vert pour un cas de Covid dans ses rangs.
Sept
Si l’ailier de Bordeaux-Bègles Damian Penaud avait survolé le classement des marqueurs la saison dernière (14 essais), l’indécision demeure pour cette édition. Trois joueurs sont à égalité avec sept essais inscrits : les Girondins Louis Bielle-Biarrey et Salesi Rayasi et le Toulonnais Gaël Dréan.
Quatorze
En dominant Toulouse (30-15) en quart de finale, l’UBB a signé son 14e succès de rang en Champions Cup. Il ne lui manque plus que deux succès et donc un nouveau titre pour rejoindre La Rochelle, qui détient le record de victoires consécutives (16 de 2021 à 2023).
Quinze
Dublin va accueillir samedi sa 15e demi-finale de Champions Cup depuis la création de l’épreuve en 1995, un record. Bordeaux vivra sa 7e demi-finale. Le Stade Atlantique a déjà accueilli une fois l’UBB et une fois La Rochelle. Le stade Chaban-Delmas a été l’hôte du Racing 92, de Clermont et deux fois de Toulouse.
Seize
Depuis la saison 2009-2010, il y a toujours eu au moins un club français en demi-finales. Sur ces seize dernières éditions, trois ont débouché sur des finales sans représentant tricolore : Leinster-Northampton en 2011, Leinster-Ulster en 2012 et Saracens-Leinster en 2019.
Dix-sept
Le Leinster, référence continentale, va vivre samedi sa 17e demi-finale de Champions Cup. La province basée à Dublin rejoint ainsi Toulouse sur sa présence à ce niveau. Des trois autres formations encore en lice, Toulon vivra sa 4e demi-finale, Bath et Bordeaux-Bègles leur 3e.
Vingt-huit
Si Bath va découvrir dimanche le stade Atlantique, il garde de très bons souvenirs de ses deux précédentes visites au stade Chaban-Delmas. En octobre 2013, les joueurs du Somerset s’étaient imposés 15-6 en Challenge Cup face à l’UBB, mais c’est surtout leur déplacement il y a 28 ans en Champions Cup qui reste ancré chez eux.
Opposé en finale à Brive, tenant du titre, Bath avait arraché la victoire après la sirène (19-18) grâce à son arrière Jonathan Callard, auteur de tous les points de son équipe.
Quarante
Pour rejoindre les demi-finales, Bordeaux-Bègles a inscrit 40 essais. Son adversaire dimanche, Bath, pointe à quatre longueurs (36 essais). Les deux autres demi-finalistes ont été moins prolifiques : 29 essais pour le Leinster et 22 pour Toulon.
Cinquante
Lorsqu’ils ont atteint la finale de Champions Cup, Bath (1998), Toulon (2013, 2014, 2015) et Bordeaux-Bègles (2025) l’ont à chaque fois emporté. Le Leinster a disputé huit finales, remportant les quatre premières avant de céder lors des quatre suivantes, soit 50% de réussite.
