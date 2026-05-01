Le pari de Montpellier de ne pas aligner sa meilleure équipe pour sa demi-finale de Challenge Cup

Montpellier est sur le chemin d’une fin de saison excitante à double entrée. En Challenge Cup, il n’est plus qu’à deux matchs d’un premier titre depuis 2022 avec une demi-finale à domicile à négocier dimanche contre les Dragons, antépénultième d’URC. En Top 14, sa dernière victoire à Bordeaux (21-23) lui donne les cartes en mains pour se qualifier directement pour les demi-finales via la deuxième place. Deux énormes défis mais une problématique aussi, celle de la gestion d’effectif pour pouvoir les aborder de front sans risquer l’implosion.
Un calendrier épais dans le sprint final pour Montpellier
Même si on ne peut pas parler d’équipe bis, puisque des joueurs importants tels que Lenni Nouchi, Alexandre Bécognée ou Tom Banks seront bien là, le MHR n’aura pas non plus sa meilleure équipe possible pour affronter les Dragons. Il espère néanmoins être porté par son excellente dynamique actuelle de huit victoires sur ses neuf derniers matchs et le bénéfice du terrain pour franchir cet obstacle face à cette formation galloise sur le papier bien moins forte que lui.
La semaine suivante, les Héraultais accueillent Montauban pour le compte de la 23e journée de Top 14. Un club à 99,9% assuré de descendre en Pro D2 et dont le niveau, même sous sa meilleure version, est très en-dessous des standards de l’élite. Là encore, Joan Caudullo pourra certainement continuer à manager son groupe sans prendre de risques inconsidérés sur le résultat final.
Une gestion presque vitale si on prend en compte ce qui viendra ensuite : un déplacement à Castres, jamais évident, puis une potentielle finale de Challenge Cup contre l’Ulster ou Exeter, la réception de la Section paloise, son concurrent le mieux placé pour la deuxième place et enfin un voyage à Lyon qui n’aura a priori plus rien à jouer mais contre qui il devra aussi faire le plein. Un long sprint final où le MHR se devra d’être à bloc de bout en bout. À moins, bien-sûr, que le pari de la composition mixte pour les Dragons ne s’avère pas payant et qu’une semaine se libère par la force des choses dans ce calendrier démentiel.
Still a solid lineup though. If that 23 can’t beat Dragons then something is wrong.