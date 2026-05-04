Yannick Bru : « si c'est pour dire tout ça pour ça le 23 mai, ça va être très douloureux... »

Avec l’autorité et la solidité du tenant du titre, l’Union Bordeaux-Bègles est venue à bout des Anglais de Bath 38-26 dimanche 3 mai en demi-finale de Champions Cup et peut rêver d’un doublé européen.
L’UBB a su mettre de côté ses difficultés en championnat pour enfiler son costume des grands jours, et a pris rendez-vous pour le 23 mai prochain, où elle défendra sa couronne et visera un deuxième titre consécutif en Champions Cup, dans la « cathédrale » basque de San Mamés, à Bilbao.
Ne pas défendre un titre… plutôt aller le chercher
« Nous, on ne voit pas trop l’opportunité de défendre, mais plutôt d’aller chercher un titre », a tenu à nuancer le manager de l’UBB Yannick Bru après la victoire. « C’est ça qui nous amène, qui nous anime, et c’est un sentiment de fierté, un sentiment de fierté aussi vis-à-vis du travail qu’on a exécuté, nos joueurs, dans une campagne qui a été très dure depuis le premier déplacement à Pretoria.
« Tous les points ont compté et on voit que dans des confrontations de très haut niveau comme aujourd’hui, l’avantage du terrain n’est pas négligeable. Tout ça, ça nous a permis d’aller défier Leicester ou une version de l’équipe d’Irlande à Bilbao. C’est le premier objectif qui est atteint. »
Ne pas refaire les erreurs du passé
Ces Bordelo-Béglais grandissent à vue d’œil. Un an après avoir fait tomber le grand Toulouse en demies (38-15), trois semaines après avoir remis ça face aux Rouge et Noir en quarts (30-15), ils ont frappé de nouveau en écartant Bath à grands coups d’épaules pour s’ouvrir la route de la finale.
Ils tenteront, comme La Rochelle, dernière équipe à avoir fait le doublé (2022, 2023), de conserver le trophée d’une compétition avec laquelle ils ont « développé une relation spéciale » selon leur manager Yannick Bru. « Maintenant, on a un peu d’expérience, on sait que rentrer en finale pour partir vaincu, on l’a déjà vécu quelques fois dans une autre compétition, ça laisse un sentiment très violent. Donc on va essayer de ne pas rééditer ces erreurs-là », prévient Yannick Bru.
« Battre le champion de France, Toulouse, en quart, le champion d’Angleterre en demi et l’équipe d’Irlande en finale, ça serait magnifique, ça serait un souvenir inoubliable ! »
Se poser les bonnes questions
Les certitudes de l’UBB s’étaient pourtant effritées la semaine dernière, à cause d’une défaite inquiétante à domicile contre Montpellier (23-21). Mais cette Union là est dans son jardin dès que l’hymne de la Champions Cup retentit, pas perturbée par les dix minutes de retard causés par les intempéries balayant la Gironde.
Réputée de longue date pour la capacité de sa ligne arrière à engloutir les espaces, la formation de Yannick Bru, suspendu et en tribune, a une fois de plus montré qu’elle avait aussi la défense chevillée au corps pour arracher la victoire, la 15e d’affilée pour eux, à un succès du record rochelais dans la compétition.
L’UBB descendra à Bilbao comme elle est allée à Cardiff en mai 2025 : pour gagner. « On va se poser les bonnes questions pour préparer cet événement avec beaucoup de précision parce qu’encore une fois, et même si je suis très fier de l’énergie qu’ont mis les joueurs sur le match, si c’est pour dire tout ça pour ça le 23 mai, ça va être très douloureux… »
The experience from the past few years has really done this team good.