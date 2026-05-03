Investec Champions Cup

L'avertissement de Damian Penaud : « Si on fait la même partie dans trois semaines, ça ne passera pas »

Les Bordelais Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud au plaquage lors de la demi-finale de Champions Cup UBB - Bath. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images).
Comments
1 Comment

L’Union Bordeaux-Bègles a assumé son statut dimanche en demi-finale de Champions Cup à domicile contre Bath (39-26). Une victoire plutôt confortable au vu du score final mais qui s’est décantée dans le dernier quart d’heure. Avant, le champion d’Angleterre avait livré une rude bataille et instillé le doute dans les esprits girondins grâce à sa générosité défensive et quelques offensives bien placées.

Interrogé par BeIN SPORTS après la rencontre, Damian Penaud, titulaire au centre, a livré une analyse lucide mêlant fierté du résultat et prudence sur le contenu.

« Tout n’a pas été parfait et on va retenir la victoire. On s’est donné le droit de défendre notre titre à Bilbao. Mais si on fait la même partie dans deux semaines, ça ne passera pas. On leur a donné trop de points facilement, trop de ballons faciles. On s’est heureusement appuyé sur une bonne conquête et un banc qui nous a fait du bien. On est très fier et on va retourner au boulot car un gros morceau nous attend. »

Ce morceau, c’est le Leinster, vainqueur la veille de Toulon à l’Aviva Stadium (29-25) avec encore plus de difficulté que l’UBB, ayant serré les dents dans les dernières minutes pour ne pas se faire renverser. Rendez-vous donc le 23 mai au stade San Mamés de Bilbao pour savoir lequel de ces deux géants aura pris le plus au sérieux l’avertissement de leur demie respective.

De la fierté mais aussi des regrets éternels pour Pierre Mignoni : « On a cette balle de match... »

Le manager du RCT Pierre Mignoni a regretté la toute dernière action de Leinster - Toulon qui aurait pu envoyer son équipe en finale de la Champions Cup.

Commentaires

1 Comment
S
SB 6 days ago

UBB will need to improve for sure in the final and also for the rest of their games in the Top 14.

