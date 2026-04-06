Courtney Lawes quitte Brive (Pro D2) ; des discussions avec Leicester

C’est avec une certaine pointe de tristesse que le CA Brive a annoncé ce lundi 6 avril au matin le départ de Courtney Lawes après deux années passées en Corrèze. Le départ se fera à la fin de la saison.
« Le CAB aurait aimé que Courtney Lawes termine sa carrière à Brive mais comprend son envie de saisir l’opportunité d’un nouveau défi dans son pays natal et lui souhaite plein de succès dans cette nouvelle aventure en Angleterre », confirme le club dans un communiqué. « Le club est très fier d’avoir pu compter dans ses rangs une des légendes du rugby mondial et l’un des meilleurs troisièmes lignes de sa génération. »
Des discussions engagées avec Leicester
À 37 ans, le deuxième ou troisième ligne a encore envie de jouer une dernière saison avant de tirer le rideau. Dans une interview au Daily Mail fin mars, il confirmait en effet avec eu des échanges avec les Leicester Tigers, même si rien n’avait été signé entre les deux parties.
« Je compte jouer encore une saison », affirmait-il alors. « Je pense que je suis encore à un très bon niveau, donc je n’ai pas vraiment envie d’arrêter pour l’instant. Je connais Geoff Parling (l’entraîneur principal de Leicester, ndlr) depuis longtemps. Au final, l’offre ne me convenait pas tout à fait. Je ne jouerai pas pour Leicester, mais j’ai tout de même apprécié le geste.
« Pour un gars de Northampton comme moi (il a passé 17 saisons à Northampton Saints, son seul club pro avant Brive, ndlr), aller jouer à Leicester aurait fait beaucoup de bruit, je pense ! Je suis encore en train de régler les détails avec Brive. On verra ce qui se passera. Mais si rien ne me convient, je serais aussi heureux de prendre ma retraite. »
À l’heure de l’annonce de son départ, aucun autre point de chute n’a été officiellement annoncé, mais l’info pourrait tomber très vite. Mais si la piste Leicester venait à se confirmer, il y retrouverait un autre vétéran de la Pro D2 qui vient d’annoncer son recrutement là-bas, le futur ex-pilier gauche du RC Vannes, Mako Vunipola.
Un statut de légende avant d’arriver en Corrèze
Avec les Saints, Lawes a disputé plus de 270 matchs, a raflé deux titres de champion d’Angleterre, deux Challenge Cup, et gagné un statut de véritable légende du club.
Avec l’Angleterre, il compte 105 sélections, trois Tournois des Six Nations remportés, quatre Coupes du Monde de Rugby disputées, plusieurs podiums, plus cinq caps avec les Lions britanniques et irlandais.
C’est avec ce palmarès et ce statut qu’il est arrivé en Corrèze à la surprise générale à l’été 2024 pour sa première aventure à l’étranger. À cette époque, comme encore aujourd’hui, le CAB comptait en profiter pour remonter en Top 14. Ça n’aura pas été le cas, même si Courtney Lawes a largement rempli son contrat et n’est pas venu faire de la figuration.
« Il a tout donné pour le club »
« Nous sommes très fiers de dire que Courtney Lawes aura été Briviste pendant deux saisons. Il est arrivé ici avec humilité et ambition et a montré toute l’étendue de son talent depuis son premier jour à Brive. Il a tout donné pour le club et il va continuer de tout donner jusqu’à la fin de son aventure en Noir et Blanc », a d’ailleurs salué Thierry Blandinières, le président du club qui pointe à la 5e place de Pro D2 (24e journée).
Dès ses débuts, il signait une première victoire en match de préparation face au Racing 92 (35-19), avec un impact immédiat en touche (prise de balle qui amène un maul et un essai). Rapidement nommé capitaine, il a très vite été chargé d’encadrer le groupe en Pro D2.
Son leadership est souvent décrit comme un calme dans le chaos : très posé, mais capable de hausser le ton, de recadrer les jeunes et de donner le tempo dans les moments chauds.
Le Stade Français s’était renseigné sur lui
Son arrivée a aussi une dimension culturelle : dans des interviews, il insistait sur la différence entre la culture anglaise plus orientée sur le processus et la culture française plus centrée sur le résultat, ce qui nourrit les discussions autour du rugby français et de Brive.
Arrivé en fin de contrat, Lawes avait le choix de rester à Brive une année de plus ou de partir. C’est la deuxième option qu’il a finalement choisie, mais pour traverser la Manche dans l’autre sens. Le Stade Français s’était semble-t-il renseigné sur lui en fin d’année dernière, mais sans aller plus loin.
« Je vis une expérience à Brive que je n’oublierai jamais, tant sportivement qu’humainement. Je vais m’investir à fond jusqu’à la fin de la saison pour terminer de la meilleure des façons cette aventure avec le CAB. Nous avons été très bien accueillis avec ma famille en Corrèze et nous aurons toujours le cœur briviste », assure l’Anglais, devenu en deux saisons une icône corrézienne après 39 matchs (pour l’instant) sous les couleurs noires et blanches.
