Qui est Seru Uru, le troisième-ligne polyvalent pisté par le Racing 92 ?

Il faut se méfier de Seru Uru. C’est ce que les Brumbies ont appris à leurs dépens samedi 2 mai lors de leur défaite (30-21) au Suncorp Stadium de Brisbane face aux Reds lors de la 12e journée de Super Rugby Pacific.
La claque contre les Brumbies
Sous son casque – que le chenapan Henry Pollock avait tenté d’arracher lors d’un test des Lions en juillet 2025 – et derrière sa démarche débonnaire, se cache un véritable tueur. Que ce soit en touche ou dans les rucks, son apport est essentiel, que ce soit en défense ou en attaque.
Il a d’ailleurs marqué l’un des trois essais des Reds permettant au Queensland de se hisser dans le top 4 provisoire, devançant les Crusaders, champions en titre, au classement à quatre semaines de la fin de la saison régulière. Les Reds ont également réussi pour la première fois le doublé face aux Brumbies cette saison, tandis que l’équipe de Canberra a enchaîné une troisième défaite consécutive, sa pire série de défaites depuis 2018.
En fin de contrat avec les Reds
A le voir sur le terrain après la fin du match passer plus de temps à discuter et plaisanter avec ses adversaires qu’avec ses coéquipiers, on se dit que le joueur est un personnage hautement respecté dans la sphère du rugby australien.
Ces dernières semaines, le nom de ce troisième-ligne polyvalent, pouvant également dépanné en deuxième-ligne comme lors de la victoire sur Canberra, a circulé en France. En fin de contrat avec les Reds de Brisbane, paraitrait que le Racing 92 serait intéressé pour le faire venir.
Ancien basketteur
Les Reds, c’est là où il a signé pro pour la première fois en 2020 et qu’il totalise 67 feuilles de match. Proche des deux mètres, il a vécu une métamorphose physique en 2024, passant de 102 à 115kg, qui lui a permis d’ajouter de la puissance à la dextérité dans le maniement du ballon qu’il avait acquise lorsqu’il jouait au basket-ball dans sa jeunesse aux Fidji. Il est depuis l’un des “offloaders” les plus prolifiques du pack des Reds.
C’est en améliorant son équilibre entre puissance physique et technique qu’il a pu réaliser ses performances marquantes en Super Rugby en 2024 et se faire remarquer, ce qui lui a valu d’être sélectionné pour ses débuts avec les Wallabies avec qui il compte pour l”instant deux sélections.
Fils d’un septiste
Seru Uru incarne l’archétype du parcours sinueux et de la persévérance récompensée. Né à Lautoka il y a 29 ans, d’un père ancien joueur des Fiji 7s, il a été formé à la prestigieuse Ratu Kadavulevu School, avant de rejoindre la Rotorua Boys’ High School en Nouvelle-Zélande, où il a décroché un titre national.
Il a représenté les Fidji U20 avant d’opter pour l’Australie et c’est à Melbourne, sous les couleurs du Powerhouse Rugby Union, qu’il s’est imposé véritablement, sacré meilleur joueur du Dewar Shield en 2017. Un tremplin vers le Super Rugby.
En 2020, les Queensland Reds lui ont offert son premier contrat pro. Uru a fait ses débuts lors du premier match de la saison contre les Brumbies et n’a plus quitté Brisbane depuis. Joe Schmidt l’a sélectionné dans le squad des Wallabies pour le Rugby Championship 2024, où il a fait ses débuts internationaux contre l’Afrique du Sud à Perth.
Solid player, would be a good signing.