L'Anglais Ollie Lawrence préservé en vue du Crunch ?

Privé de son maître à jouer au centre, Steve Borthwick doit recomposer sa ligne arrière avant le déplacement de l’Angleterre au Stadio Olimpico ce week-end, pour la quatrième journée du Tournoi des Six Nations.

Ollie Lawrence, de retour tout juste dans l’effectif après blessure, a été renvoyé à Bath pour poursuivre sa rééducation au genou et manquera donc le rendez-vous face à l’Italie. Le centre de Bath n’avait pas pris part au stage de deux jours en début de semaine et, après consultation d’un spécialiste et une injection au genou, il a été jugé inapte à la sélection pour Rome.

Peut-être pour mieux revenir en forme en vue du Crunch final contre la France à Saint-Denis ? C’est en tout cas un nouveau coup dur pour l’ancien joueur de Worcester, déjà incertain après avoir reçu un traitement sur ce même genou dans les jours précédant le match.

Dans ce contexte, la Fédération a confirmé dimanche soir une mise à jour du groupe, sans rappel de son coéquipier de Bath Max Ojomoh, malgré ses récentes prestations convaincantes. Utilisé à l’ouverture par Bath en Premiership Rugby Cup, Ojomoh n’a pas été retenu, alors même qu’il enchaîne les titularisations à ce poste après des succès contre Harlequins et Sale.

Pour couvrir le poste de centre, le staff ouvre la porte à Seb Atkinson, qui a disputé une cinquantaine de minutes avec Gloucester en Premiership sur demande de la RFU ce week-end. Le centre des Cherry and Whites se positionne ainsi dans la course pour remplacer Lawrence, aux côtés de Tommy Freeman, susceptible de glisser de l’aile au centre, ou encore d’Henry Slade, autre solution d’expérience dans cette zone. Fraser Dingwall, déjà utilisé lors des trois premières journées, demeure également une option sérieuse au milieu du terrain.

À la mêlée, l’Angleterre doit aussi composer sans Alex Mitchell, forfait pour la fin du Tournoi après une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la défaite face à l’Irlande. Le demi de mêlée a quitté la pelouse après 24 minutes et les examens ont confirmé la gravité de la lésion. « Alex a passé des examens et vu les spécialistes concernés. Il sera absent plusieurs semaines, malheureusement, et ne participera pas au reste de ce championnat », a expliqué Steve Borthwick, lucide sur la durée de l’indisponibilité de son numéro 9.

Dans la hiérarchie, Jack van Poortvliet, entré en cours de match contre l’Irlande, s’impose comme favori pour débuter à Rome, tandis que Raffi Quirke a été intégré au groupe à titre de couverture supplémentaire. Ben Spencer, autre option à la mêlée, reste également dans le groupe élargi pour ce déplacement en Italie.

Le groupe de l’Angleterre contre l’Italie

Les avants : Ollie Chessum (Leicester Tigers), Arthur Clark (Gloucester Rugby), Alex Coles (Northampton Saints), Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks), Chandler Cunningham-South (Harlequins), Tom Curry (Sale Sharks), Theo Dan (Saracens), Trevor Davison (Northampton Saints), Ben Earl (Saracens), Ellis Genge (Bristol Bears), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester Tigers), Maro Itoje (Saracens), Jack Kenningham (Harlequins), Emmanuel Iyogun (Northampton Saints), George Kloska (Bristol Bears), Guy Pepper (Bath Rugby), Henry Pollock (Northampton Saints), Bevan Rodd (Sale Sharks), Sam Underhill (Bath Rugby).

Les arrières : Henry Arundell (Bath Rugby), Seb Atkinson (Gloucester Rugby), Elliot Daly (Saracens), Fraser Dingwall (Northampton Saints), George Ford (Sale Sharks), Tommy Freeman (Northampton Saints), George Furbank (Northampton Saints), Cadan Murley (Harlequins), Raffi Quirke (Sale Sharks), Tom Roebuck (Sale Sharks), Henry Slade (Exeter Chiefs), Marcus Smith (Harlequins), Fin Smith (Northampton Saints), Ben Spencer (Bath Rugby), Freddie Steward (Leicester Tigers), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers).