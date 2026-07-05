Joe Schmidt (Australie) : « Je sais ce que les Français apporteront exactement la semaine prochaine »

À Brisbane samedi 11 juillet, l’Australie jouera déjà gros dans le Championnat des Nations face à la France. Battus de peu par l’Irlande samedi 4 juillet à Sydney après avoir laissé filer douze points d’avance (33-31 au final alors que les Irlandais étaient menés 24-12 en fin de première période), les Wallabies avancent meurtris, mais décidés à répondre au défi physique et stratégique des Bleus.
Dans un match une fois de plus spectaculaire, les Irlandais, qui ont marqué cinq essais, font le plein de points au classement général avec le bonus offensif, tandis que les Australiens, qui ont surtout marqué par un jeu de mouvements, obtiennent le double bonus défensif et offensif.
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Nations Championship
Northern Hemisphere
P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
Wales
1
1
0
0
5
2
Scotland
1
1
0
0
5
3
Ireland
1
1
0
0
5
4
France
1
0
1
0
2
5
Italy
1
0
1
0
0
6
England
1
0
1
0
0
Southern Hemisphere
P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
South Africa
1
1
0
0
5
2
New Zealand
1
1
0
0
5
3
Japan
1
1
0
0
4
4
Australia
1
0
1
0
2
5
Argentina
1
0
1
0
1
6
Fiji
1
0
1
0
0
Mais une nouvelle défaite plongerait la sélection australienne dans une série noire inédite depuis 2016, avec six revers consécutifs (époque Michael Cheika). Déjà, cette défaite du 4 juillet était la sixième de rang contre l’Irlande depuis 2018. Et la perspective d’affronter la France lors de la deuxième journée du Nations Championship n’apporte pas vraiment de l’optimisme à l’équipe de Joe Schmidt.
Désormais, Joe Schmidt compte sur ses joueurs pour qu’ils fassent preuve d’une amélioration et d’un courage similaires afin de prendre leur revanche après leur dernière défaite 48-33 face à la France, survenue une semaine après leur lourd revers face à l’Irlande (46-19) lors de la tournée de novembre 2025.
VIDEO
Le défi physique
« J’ai senti que physiquement nous avions répondu face à l’Irlande. Il suffit de discuter avec quelques joueurs comme Jeremy Lockman, qui est un ami de mon fils, qui a vraiment ressenti les impacts. Ce n’est pas l’objectif en soi, mais il faut courir fort, monter vite en défense et être très présents dans les collisions. Et je sais que les Français apporteront exactement ça la semaine prochaine », a expliqué le sélectionneur de l’Australie.
L’Australie n’a plus de marge. Déjà marquée par cinq revers de rang, elle doit stopper l’hémorragie face à un adversaire qui maîtrise les temps forts et profite de chaque opportunité. Le demi de mêlée Tate McDermott se prépare.
« Nous savons que les Français représenteront un énorme défi. À nous de répondre présent et de produire une performance dont nous pourrons être fiers. Nous ne sommes pas fiers de la défaite, mais au regard de notre fin d’année dernière, nous avons beaucoup progressé en peu de temps et nous devons continuer sur cette trajectoire », dit-il.
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He knows exactly the level.