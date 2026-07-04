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Nations Championship

La France s'incline avec le double-bonus face à la Nouvelle-Zélande


CHRISTCHURCH, NOUVELLE-ZÉLANDE - 4 JUILLET : Chassé par Théo Attissogbe, le Néo-Zélandais Will Jordan plonge pour marquer le premier essai de son équipe lors du match du Nations Championship opposant les All Blacks néo-zélandais à la France au One New Zealand Stadium, le 4 juillet 2026 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. (Photo de Joe Allison - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
1 Comment

Au terme d’un match physique et dynamique, la France a concédé sa quatrième défaite de rang face à la Nouvelle-Zélande, 34-32, en ouverture du Championnat des Nations à Christchurch samedi 4 juillet 2026, mais a sécurisé un double-bonus, essentiel dans le décompte final.

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Lancée par un départ idéal et un essai de Penaud, la France est pourtant longtemps restée dans le combat, mais sous la pression physique et la vitesse d’exécution des All Blacks, le rapport de force a basculé juste avant la pause grâce à trois essais et une nette emprise dans les zones offensives décisives. Après un retour de vestiaire à l’avantage des Bleus, mais avec deux tentatives d’essai manquées, les Bleus sont revenus, mais ont vécu une fin de match dominée par les All Blacks avant de revenir à deux points dans les dernières secondes.

Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Les billets pour ce premier choc du Championnat des Nations entre la Nouvelle-Zélande et la France s’étaient écoulés en quatre heures à la mi-mars. 17 ans que la France n’avait pas gagné en Nouvelle-Zélande à un point tel que les bookmakers donnaient les All Blacks gagnant à plus de 70%. Mais le combat a été plus serré que d’habitude et la France a quand même passé 31 minutes en tête (les All Blacks, 50).

VIDEO

Après une cérémonie d’accueil maorie sous le toit fermé du Te Kaha à Christchurch, puis le haka lancé en cercle avant de faire face aux Français, alignés sur leur démarcation des 10 mètres, la rencontre a pu débuter sans perdre de temps.

Le 41e essai de Penaud

Car après une minute de jeu, Damian Penaud plantait la première banderille après une séquence où les Bleus en blanc tapaient d’un côté, puis de l’autre, avant que le ballon n’arrive dans les bras du dangereux Damian Penaud, qui signait le premier essai de la rencontre, le 41e de sa carrière. Une entrée en matière validée par le capitaine Maxime Lucu (7-0) avant que l’arbitre Luke Pearce revienne sur une action litigieuse juste avant : un plaquage haut sur Max Spring qui envoyait Ruben Love au frigo dix minutes.

Après un léger cafouillage et des attaques avortées par les Blacks, ceux-ci poussaient les Bleus à la faute, Ardie Savea relançait vite la pénalité et Will Jordan, chargé par Théo Attissogbe, aplatissait en coin pour revenir à deux points à la 8e (5-7). Déjà dix minutes de jeu et le deuxième-ligne Tom Staniforth posait les mains sur les cuisses après avoir subi de gros impacts pour sa première sélection. Question faute, les Blacks n’étaient pas en reste. Pénalisés pour plaquage haut sur Auradou, ils subissaient une pénaltouche. Mais un coup de pied à suivre (trop long ?) de Jalibert dans l’en-but (trop court ?) empêchait Attissogbe de marquer.

Première mêlée au quart d’heure de jeu, nouvelle pénalité pour les Néo-Zed et Lucu qui creusait l’écart depuis sa moitié de terrain (5-10). A la mi-temps de la première mi-temps, le troisième-ligne Peter Lakai remettait son équipe devant suite à une action rapide née d’une relance précise et d’un franchissement de Roigard envoyant le ballon sur le couloir gauche où Clarke et Lakai combinaient pour tromper la défense adverse (12-10).

De grosses séquences physiques

Une grosse séquence de 18 temps de jeu juste avant la demi-heure allait mettre à rude épreuve les deux équipes sur le plan physique avant que les All Blacks soient pénalisés (pour la sixième fois depuis le début de la rencontre) et que Lucu passe les trois points à 15 mètres face aux poteaux (12-13). Une nouvelle faute de main empêchait les Néo-Zélandais de marquer six temps de jeu plus tard. Mais à chaque fois le jeu reprenait de plus belle à l’initiative des locaux, sans temps mort, à une vitesse folle, entre courses, franchissements et passes parfois hasardeuses.

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Graphique d'évolution des points

New Zealand gagne +2
Temps passé en tête
49
Minutes passées en tête
31
60%
% du match passés en tête
38%
42%
Possession sur les 10 dernières minutes
58%
5
Points sur les 10 dernières minutes
7

Mais les Bleus veillaient, encaissant les impacts, lisant le jeu, défendant comme des lions jusqu’à faire perdre le ballon noir sur leur ligne moins de deux minutes avant la pause (héroïque Maxime Lamothe). A 87% de possession dans les dix dernières minutes avant le break, la maitrise des All Blacks était enfin récompensée après une pénaltouche, un vif départ du talonneur Taylor puis une feinte de Cam Roigard qui lui ouvrait la voie sous les poteaux. Après trente premières minutes remarquables où les Bleus ont bien résisté, le score repenchait en faveur des Néo-Zed, 19-13, juste avant la mi-temps.

La malchance de Fabien Brau-Boirie

Passes, remise intérieur, crochet, jeu debout… la France réagissait six minutes dans la seconde période avec un magnifique essai d’Antoine Hastoy (entré à la place de Penaud) servi par un spectaculaire offload d’Attissogbe, une fois encore validé par son capitaine (19-20). Mais la réaction de la Nouvelle-Zélande – remise intérieure de Barrett sur une aile mystifiant Jalibert – envoyait Roigard quelques secondes plus tard pour son deuxième essai (26-20).

 

Mais alors que les avants tricolores forçaient la forteresse noire, une nouvelle pénalité (la 9e) allait donner une belle occasion d’essai à Fabien Brau-Boirie servi au pied par Jalibert… mais le ballon lui échappait des mains. Le trois-quarts centre allait une fois de plus être malchanceux sur l’action suivante alors qu’il venait de marquer un essai après de jolis crochets… Cette fois c’est un en-avant de Max Spring repéré par la vidéo dans un contest aérien avec Love qui annulait son action.

Double-bonus

Après ces deux tentatives d’essai manquées, la troisième tentative des Bleus était la bonne juste avant l’heure de jeu. Brau-Boirie, décidément, servait magnifiquement Attissogbe qui marquait en coin et récompensait les efforts des siens. Mais Lucu manquait sa première transformation de la soirée pour ne revenir qu’à un point (26-25). Ce manque de réussite, on le verra, allait terriblement peser…

Mais à vingt minutes, rien n’était joué malgré les sept essais marqués jusqu’à présent. Trois points de plus par Love à quinze minutes du terme (29-25), cinq de plus avec le deuxième essai de Will Jordan à dix minutes de la fin (34-25). Mais la France n’abdiquait pas et Jalibert inscrivait le neuvième essai de la rencontre pour revenir à deux points (34-32) à deux minutes de la fin. Une défaite avec seulement deux points de retard.

Certes battue, la France arrachait à la fois le bonus offensif (quatre essais) et le bonus défensif (défaite par sept points d’écart ou moins). Après un retour à Brisbane dimanche 5 juillet, ils affronteront l’Australie le 11 juillet pour la deuxième journée de
la compétition.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

Great result, on another day they win this match 100%.

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Comments on RugbyPass

G
GRB13 3 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 29 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 29 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 31 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 37 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 39 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 39 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

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5 Go to comments
T
Tom 41 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 54 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

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49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
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He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
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I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
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12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
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👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
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B
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Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

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