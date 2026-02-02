Six Nations : Itoje sur le banc face au Pays de Galles, la bonne décision, selon Borthwick

L’Angleterre jouera avec Freddie Steward à l’arrière et George Ford à l’ouverture, pour son entrée dans le Tournoi des Six Nations face au Pays de Galles samedi 7 février à Twickenham (17h40), la surprise venant de la relégation du deuxième ligne Maro Itoje sur le banc des remplaçants.

Pour cette 144e confrontation avec les Gallois, le XV de la Rose sera dirigé par Jamie George le talonneur des Saracens, pour sa 106e sélection, avec l’ouvreur Ford et le pilier Genge comme vice-capitaines.

Itoje, qui a récemment perdu sa mère, n’est lui que remplaçant, devancé par Alex Coles, des Saints de Northamton, au poste de N.4.

« Nous avons tous une pensée pour Maro et sa famille après la perte très triste de sa maman », a confié Steve Borthwick à BBC Sport. « Maro et moi parlons beaucoup, comme vous pouvez l’imaginer. C’est la bonne décision pour lui et pour l’équipe cette semaine. Maro était au Nigéria et il est revenu en stage un jour ou deux après les autres. Nous avons décidé que, pour ce match, le mieux était qu’il commence sur le banc. Je pense qu’il aura un impact énorme. Je sais aussi que lorsque Maro s’avancera vers la ligne de touche, il sera accueilli par une énorme clameur du public. »

S’attendant à un jeu d’occupation au pied des Gallois, Steve Borthwick, le sélectionneur du XV de la Rose, a opté pour l’arrière de Leicester Freddie Steward, particulièrement à l’aise sur les ballons hauts avec son grand gabarit.

De même, pour diriger le jeu, Borthwick a maintenu George Ford, des Sale Sharks, à l’ouverture, reléguant Marcus Smith des Harlequins sur le banc, Fin Smith (Northampton) étant lui toujours blessé.

Sur le rendez-vous face au Pays de Galles, le sélectionneur anglais insiste sur le poids historique de cette affiche. « Angleterre – Pays de Galles est toujours un moment à part dans le calendrier du rugby. C’est une rivalité féroce, avec une longue histoire, et un défi immense à chaque fois que nous nous retrouvons », souligne Borthwick.

« Nous nous attendons à ce que le Pays de Galles s’appuie sur un jeu au pied important, donc nous devrons être précis dans notre manière de répondre à ce défi. De notre côté, l’objectif est d’exécuter notre plan de jeu et de garder notre discipline tout au long de la rencontre. Nous sommes impatients de lancer le Tournoi dans un Allianz Stadium à guichets fermés. Le soutien que nous recevons à domicile est exceptionnel et donne toujours un énorme élan aux joueurs »

L’équipe d’Angleterre contre le Pays de Galles :

Freddie Steward – Immanuel Feyi-Waboso, Tommy Freeman, Fraser Dingwall, Henry Arundell – (o) George Ford, (m) Alex Mitchell – Sam Underhill, Ben Earl, Guy Pepper – Ollie Chessum, Alex Coles – Joe Heyes, Jamie George (cap.), Ellis Genge

Remplaçants : Cowan-Dickie, Bevan Rodd, Trevor Davison, Maro Itoje, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Marcus Smith