Toulon y a cru, mais c'est bien le Leinster qui file en finale de la Champions Cup

L’exploit espéré n’a pas eu lieu. Largement outsider de la première demi-finale de Champions Cup samedi au Leinster, Toulon n’a pas démérité mais a perdu son bras de fer contre la province de Dublin (29-25).
Proche au score à la pause grâce à une meilleure fin de première période que son adversaire (14-11), le RCT n’a pas su profiter d’une période de double supériorité numérique après les cartons jaunes consécutifs d’Andrew Porter (36e) et Harry Byrne (37e).
Pris à froid au retour des vestiaires avec un troisième essai du Leinster, signé Gary Ringrose (44e), les Varois, copieusement dominés en mêlée fermé à l’image du pilier anglais Kyle Sinckler pénalisé à quatre reprise, ont laissé le Leinster prendre le large.
Dos au mur avec 18 points de retard, le RCT a eu une grosse réaction d’orgueil dans les dix dernières minutes. Baptiste Serin a inscrit l’essai de la révolte après une touche à 5 mètres de l’en-but (70e) et Gaël Dréan, qu’on n’avait pas beaucoup vu durant la partie, a marqué celui de l’espoir à la réception d’une passe au pied de son ouvreur Tomas Albornoz (76e). Le Breton aurait même pu être le héros toulonnais du jour mais le destin en a décidé autrement.
Toulon proche d’un retour renversant en fin de match
Revenus à portée d’un essai, les Varois ont eu l’occasion pour réussir le hold-up. Sur un ballon de relance, Melvyn Jaminet, très bon samedi, est passé et a mis sur orbite Dréan. Il a fallu un gros retour défensif du All Black Rieko Ioane pour sauver la patrie dublinoise en danger et casser l’offensive (78e).
Un gros coup de chaud pour cette équipe du Leinster, en difficulté sur les deux fins de mi-temps mais qui a globalement laissé peu choses au RCT le reste du temps. Elle ira chercher à Bilbao en finale le 23 mai un premier titre européen depuis 2018, en ayant laissé son futur adversaire, l’Union Bordeaux-Bègles ou Bath, quelques indications sur ses forces mais aussi ses faiblesses qui ont failli lui coûter cher dans cette demie qu’on disait déséquilibrée.
