Top 14 : Le Stade Français s’attend à un Stade Rochelais revanchard

Après sa victoire à Jean-Bouin le week-end dernier face à Clermont (36-6), le Stade Français espère être lancé sur une bonne dynamique. Avec cinq défaites en huit journées, dont tous les matchs à l’extérieur, la sinistrose commençait sérieusement à s’installer jusqu’à cette éclaircie de la semaine passée.

« Ça nous donne une bouffée d’air. On s’entraine un peu plus avec le sourire », relève le troisième-ligne Sekou Macalou. « Mais on n’est pas en détente non plus parce qu’on est encore dans les dernières places. »

La Rochelle sous pression

Le déplacement à La Rochelle samedi 2 novembre juste avant la trêve s’avère compliqué compte tenu du contexte. Les Charentais ont en effet vécu leur troisième grosse défaite de la saison le week-end précédent, un cuisant 16-0 à Montpellier (après un 35-27 à Toulouse le 15 et un surprenant 37-7 contre Bayonne le 12).

« Il ont été mis sous pression en début de semaine comme ils l’avaient été après le match de Bayonne où le président avait eu des mots assez durs envers eux parce que la prestation n’était pas en adéquation avec leur objectif », croit savoir Julien Tastet, entraîneur en charge des avants du Stade Français.

« Oui, on s’attend à une équipe revancharde, qui veut montrer son vrai visage, avec sûrement une entame de match très costaud. Ils vont très vite vouloir se remettre en confiance et prendre très rapidement le score. On sait à quoi s’attendre. »

Comment ils ont regagné la confiance

Mais comme le dit Macalou : « On va se concentrer sur nous ». Et du côté du Stade Français, c’est plutôt la confiance qui prime après un début de saison morose.

« Il y a eu une prise de conscience collective après deux grosses défaites subies à Lyon et à Castres », confirme Julien Tastet. « On avait une pression un peu plus lourde sur nos épaules car en abordant ce match (contre Clermont, ndlr) on était dernier au moment du coup d’envoi.

« Les premières séquences nous ont mis en confiance. Il y a eu de grosses séquences défensives qui ont fait qu’on n’a pas pris d’essais et qui, derrière, nous ont permis d’avoir des turnovers.

Face à face 5 dernières rencontres 3 Victoires 0 Nuls 2 Victoires Moyenne de points marqués 20 15 Le premier essai gagne 60% L'équipe recevante gagne 100%

« On a eu la capacité de vite scorer, de rentrer dans le match et de prendre confiance. Une conquête retrouvée avec une première grosse mêlée au début a envoyé un signal positif à toute l’équipe. Tous ces effets-là ont permis de vite prendre confiance et de chercher ce point de bonus. »

Par conséquent, le Stade Français s’est vite dégagé de la zone rouge mais pointe désormais à une fragile 12e place.

Le Stade Français en quête de régularité

« On a senti de la libération dans le groupe. Il était important qu’on gagne et qu’on envoie un signal comme quoi on a un groupe de qualité, on sait jouer au rugby et qu’on a la capacité à revenir vers le haut du tableau », poursuit Tastet.

« Mais ce n’est qu’une étape dans notre construction. Il est important d’avoir cherché des points à l’extérieur, d’aller chercher un match référence. Sur chaque déplacement on a pris plus de 30 points. Si on veut prétendre jouer les premiers rôles, il est important d’aller chercher les points à l’extérieur. »

S’il a soufflé un peu, le groupe n’est pas pour autant tiré d’affaire et est conscient que le déplacement à La Rochelle est primordial avant la trêve pour que la dynamique amorcée se pérennise.

« Il faut chercher de la continuité dans le contenu. On a eu la capacité face à Clermont à être performant sur tous les secteurs. Il faut maintenant avoir la capacité d’être performants sur ces mêmes secteurs à La Rochelle. Ramener des points avant les vacances pour partir avec un sentiment de confiance et de travail bien fait », estime l’entraîneur adjoint.

