« Ambiance de mort » : Clermont, la double peine

Comme le reconnaissait Christophe Urios en conférence de presse : « c’était pas une belle soirée » ce 4 avril pour l’ASM Clermont-Auvergne qui est reparti de Northampton avec le pire résultat que le club pouvait craindre.

ADVERTISEMENT

Déjà une lourde défaite 46-24 contre les Northampton Saints en huitième de finale de la Champions Cup. Les Français, qui menaient pourtant 10-0 après 13 minutes, ont été privés d’une première qualification en quart de finale depuis 2021.

Northampton Clermont Toutes les stats et les données

Le constat du manager était sans appel : « On a été battus sur les duels, on a été battus sur le jeu au sol. En première mi-temps, on perd sept ballons. Donc on a été battus là-dessus. Et plus globalement sur la vitesse de leur jeu. Donc aujourd’hui, il n’y a pas… (il souffle) La seule chose qu’on peut dire, c’est qu’on a été battus par meilleurs que nous. Il y a une double frustration. »

Grâce à cette sixième victoire européenne de suite pour les joueurs de Northampton au cinch Stadium de Franklin’s Gardens, les Saints accueilleront le Castres Olympique ou Benetton Rugby le week-end des 11, 12 ou 13 avril pour les quarts de finale de la Champions Cup.

La triste fin de carrière de Fritz Lee

Mais ce qui a plombé encore plus l’ambiance dans le groupe est la grave blessure subie par le capitaine Fritz Lee, évacué sur civière à la 66e minute, après un choc aussi légal que violent infligé par le deuxième ligne Tom Lockett, dont l’impact a résonné dans tout le stade.

Le troisième ligne samoan de Clermont, Fritz Lee, ballon en main lors du match de Top 14 entre l’ASM Clermont Auvergne et le Stade Français, au stade Marcel-Michelin, à Clermont-Ferrand, le 27 avril 2024. Crédit photo : Romain Perrocheau / AFP via Getty Images

Le choix du diffuseur de ne pas montrer de ralenti en dit long sur la gravité de la blessure. L’ancien troisième ligne des Chiefs a reçu les meilleurs soins sur le terrain, mais le diagnostic était confirmé dans la soirée par le manager.

« C’est une fracture du tibia. Ce n’était pas très joli », a-t-il admis. « Ce soir, je suis sous le choc parce qu’on a perdu Fritz (Lee). On sait que c’est sa dernière saison, qu’il va arrêter sa carrière et, franchement, le voir partir comme ça sur une civière, ça nous a fait du mal. Les joueurs sont touchés. On a perdu aussi Etienne Falgoux (36e), qui est un ancien, et qui sort sur rupture du biceps. Donc ce soir, ce n’est pas une belle soirée. »

ADVERTISEMENT

Urios a raconté que, dans le vestiaire à la fin de la rencontre, il y avait « une ambiance de mort parce qu’au-delà de la défaite, il y a le contexte de match qui fait qu’on est abattu. Mais surtout encore une fois c’est cette blessure de Fritz qui est un peu… Enfin, on voulait vraiment faire une fin de saison à son image avec de l’audace notamment, on le perd ce soir. J’ai trouvé des mecs abattus par rapport à ça ».

Hier, Fritz Lee a probablement joué son dernier match.

Victime d’une fracture du tibia, cette blessure met un terme à sa saison et sa carrière. MERCI FRITZ ! Merci pour toutes ses belles années en Jaune & Bleu. 💛💙 Bon rétablissement et bonne chance pour la suite. pic.twitter.com/CkJjPCssC2 — Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) April 5, 2025

Né aux Samoa il y a 36 ans, Fritz Lee est parti en Nouvelle-Zélande à l’âge de 15 ans et a gagné sa première sélection avec les All Blacks Sevens en 2010 alors qu’il jouait en provincial pour les Counties Manukau. En 2011 il signe avec les Chiefs dans ce qui était alors le Super 14 et en 2013 il arrive à Clermont, initialement comme joker médical avant de signer un contrat de trois ans. Le numéro 8 y restera en tout 12 ans.

ADVERTISEMENT

Au cours de sa carrière, Fritz Lee (13 sélections avec les Samoa) aura porté à 274 reprises les couleurs de Clermont, dont 91% des fois en tant que titulaire.

En janvier dernier, il annonçait qu’il vivait sa dernière année. Sur un post Instagram, brandissant le maillot de Clermont, il écrivait : « Je l’ai emprunté, je l’ai fait grandir, j’y ai apporté de la valeur, en m’efforçant de le laisser dans un meilleur état que celui dans lequel je l’ai trouvé. Nous en sommes les gardiens, ce n’est pas à nous de le conserver… Mais ce n’est pas encore fini. »

Sans plan bien défini pour la suite, il expliquait alors : « Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire la saison prochaine. Ce n’est pas un choix facile à faire, peut-être que je vais retourner en Nouvelle-Zélande, nous discutons beaucoup avec ma femme. Mais je ne sais pas encore si je vais continuer à jouer. Ce club m’a donné une très belle opportunité, nos enfants sont nés ici, donc ce n’est pas facile de se dire qu’il me reste cinq mois. J’espère qu’on gagnera un titre pour finir ! »

La rencontre à Northampton a complètement remis en cause la fin de saison rêvée qu’il imaginait pour lui et pour le club.