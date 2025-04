Castres remporte sa bataille « à la Castraise »

Le Castres Olympique s’est imposé 39-37 à la dernière minute après un combat long et intense contre les Italiens du Benetton Trévise. Le CO affrontera Northampton en quart de finale.

Castres fêtait son retour en phase finale de la « grande » Coupe d’Europe après 25 ans d’absence sur la pelouse de Pierre-Fabre.

Après moins de trois minutes de jeu, les Castrais se sont montrés opportunistes en marquant un essai par l’intermédiaire de Remy Baget, qui a bien suivi une glissade de Rhyno Smith pour s’emparer du ballon et filer à dame.

Mais Trévise a répondu dans la foulée. Castres a cafouillé un ballon en défense et ce sont, cette fois, les Italiens qui ont capitalisé grâce à leur pilier Thomas Gallo qui a plongé au ras.

Si les Castrais ont cherché à percer le rideau italien en insistant au près pendant plusieurs minutes, le Benetton a bien résisté jusqu’à la 16e minute. À force de patience, Castres a fini par trouver l’espace sur les extérieurs après plusieurs percussions.

Après avoir gagné des mètres, Théo Chabouni a profité du retour intérieur de Louis Le Brun en bout de ligne sur la droite pour résister à un plaquage et tendre le bras.

Rémi Baget a fait parler son opportunisme à la 22e minute en interceptant une passe alors qu’il avait bien senti le coup dans la ligne italienne.

Les débats se sont ensuite équilibrés sur les dix minutes qui ont suivi, jusqu’à ce que Trévise, après avoir tenu le ballon pendant une longue séquence méthodiquement construite, ne marque un essai en bout de ligne à droite et ne revienne à quatre points.

Castres a tenté de percer le rideau du Benetton dans la foulée, notamment grâce à l’activité de Chabouni et Arrata, mais les Italiens ont profité d’un ballon tombé et d’une glissade castraise pour foncer droit et inscrire un essai de 100 m grâce à Brex, au soutien.

Le match s’est alors emballé. Castres a, encore une fois, mis le feu dans le camp des Italiens, avant que ces derniers relancent jusque dans les 22 adverses, perdent le ballon et permettent aux Castrais de revenir dans le camp adverse et de finalement marquer un nouvel essai via Babillot au terme d’une très longue séquence.

Les locaux sont rentrés au vestiaire à 24-22 après une première période énergivore.

« C’est un match accroché, à enjeu, les détails comptent. Il faudra faire une grosse deuxième mi-temps », confiait Théo Chabouni à la pause sur BeIn Sports. « Il faudra réajuster des détails pour ne pas leur laisser ces pénalités qui leur permettent de remonter. »

Au retour des vestiaires, les Castrais se sont retrouvés à 14 quand Séguret a écopé d’un rouge pour une charge à l’épaule sur Albornoz. Dans la foulée, Trévise a repris l’avantage en inscrivant un essai en coin en sortie de maul grâce au talonneur Bautista Bernasconi, qui a vu le trou côté fermé.

La folie et le rythme haletant de la première période a laissé place à un combat plus haché en deuxième mi-temps, à l’image de cette grosse échauffourée à la 52e minute, les deux équipes recevant un carton jaune.

L’impressionnante vitesse de Paolo Odogwu a permis aux visiteurs d’inscrire un nouvel essai à la 57e minute. En bout de ligne, dans son couloir gauche, il a mis les gaz à l’entrée des 40 mètres pour déposer Ambadiang et aller aplatir sur un exploit personnel.

Ce dernier a réduit le score en étant à la réception d’un long coup de pied à suivre tapé sur l’aile droite depuis le centre du terrain.

Les Castrais ont fini par faire craquer leurs adversaires en toute fin de match grâce à Jérémy Fernandez. Après d’innombrables temps de jeu, plusieurs mêlées et un carton jaune attribué à Gallo, le Castrais a profité des leurres pour finalement s’écrouler au pied des poteaux.

Après un incroyable combat, Castres s’est imposé 39-37 et s’est qualifié en quart de finale pour affronter Northampton.

C’EST FINI !!!! ✅

Xavier Sadourny : « À la Castraise »

Après la rencontre, Florent Vanverberghe, élu Homme du Match, était fier et ému. « C’était une histoire d’hommes », déclarait-fil au micro de BeIn Sports. « À Castres, on a quelque chose. On ne fait pas le match qu’on veut faire, on fait pas mal d’erreurs. L’équipe en face nous a donné du fil à retordre. On avait à cœur de faire un truc spécial. »

Le manager Xavier Sadourny, quant à lui, confiait : « C’est bon pour le suspense, moins pour le cœur, même si je commence à être habitué. C’est notre marque de fabrique de revenir de nulle part. On a manqué de précision, on s’est fait contrer, on a pris des essais à zéro passe sur des renvois. »

« Ce sont de bons joueurs en face, mais à la Castraise, on est revenu devant ce beau public et on est en quart de finale. »

« C’est stressant. On a fait preuve de solidarité, de résilience, de courage pour revenir de je ne sais où, c’est ancré en nous, c’est notre histoire depuis le début de saison », a-t-il ajouté en conférence de presse. « Il faut que ce match nous serve car dans la première mi-temps, on les laisse dans le match avec des fautes qu’on peut éviter. C’était important qu’on joue à fond cette compétition car on a besoin de ces matchs-là pour progresser. »