Investec Champions Cup

Le tournant qui n’a pas eu lieu : cette double infériorité du Leinster dont n'a pas profité Toulon

L'ouvreur Harry Byrne et le pilier Andrew Porter ont pris tous deux un carton jaune en demi-finale de Champions Cup contre Toulon. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images).
Comments
Comment

Toulon a vu de près de l’exploit. Le RCT a échoué à quatre petits points du Leinster samedi lors de la première demi-finale de Champions Cup (29-25), à l’issue d’un match à plusieurs visages que les Rouge et Noir ont bien failli empocher dans le money-time.

Relégués à 18 points peu après l’entrée dans le dernier quart d’heure après un essai en force du capitaine irlandais Caelan Doris (67e), les Toulonnais se sont rebellés mais partaient d’un peu loin. À froid, ils se diront sûrement qu’ils auraient pu s’éviter d’être si loin au score. Ils se rappelleront ainsi cette période où ils se sont retrouvés à deux joueurs de plus. Période qu’ils n’ont pas su exploiter, encaissant au contraire un essai à quinze contre treize (44e).

Pendant les trente-cinq premières minutes de cette demi-finale, Toulon n’avait pas vu les 22 mètres du Leinster. En cela, il pouvait presque se réjouir d’avoir marqué six points grâce au pied longue distance de Melvyn Jaminet et de n’avoir « que » 8 points de retard (14-6). Et puis soudain, sur sa première vraie incursion dans le camp irlandais, tout à changé. Le pilier international Andrew Porter, venu percuter tête contre tête le jeune Mikheili Shioshvili, a été sommé d’aller s’asseoir dix minutes (36e).

Le Leinster se sort d’une situation chaude

Les Toulonnais ont été en touche et ont marqué peu après par l’intermédiaire de leur ailier Setareki Tuicuvu, fautif sur le deuxième essai du Leinster. Une double sanction pour les locaux, qui s’est même transformée en triple sanction puisque l’ouvreur Harry Byrne, pris en position de hors-jeu sur l’action, a également reçu un carton jaune pour accumulation de fautes (37e).

D’un coup d’un seul ou presque, Toulon se retrouvait ainsi à seulement trois longueurs avec l’espoir de passer devant en exploitant cette double supériorité numérique. Ce n’est jamais arrivé.

Les Leinstermen ont pourtant eu très vite un gros coup de chaud, avec une bonne relance de Tomas Albornoz qui a poussé le ballon loin devant dans l’espace vide. En sauveur, le Neo-Zélandais Rieko Ioane est arrivé le premier, a évité de se faire découper par Charles Ollivon et a pu libérer tant bien que mal pour son demi de mêlée Jamison Gibson-Park. Sur le dégagement en touche, les hommes de Pierre Mignoni auraient pu la jouer vite mais se sont abstenus.

Leur lancement sur la touche n’a pas été de bonne facture, le Leinster a récupéré une mêlée, puis une pénalité sur l’épreuve de force la mi-temps s’est terminée comme ça. Une première chance était passée, restait tout de même aux Varois cinq minutes à jouer à 15 contre 13 en début de seconde période.

« On n’a pas fait les bons choix »

Mais là encore, rien ne s’est passé comme prévu. Sur le renvoi, tapé long, les Toulonnais ont voulu forcer le destin en jouant à la main depuis leurs 22 mètres. La défense irlandaise a bien réagi en coupant les extérieurs. Toujours au même point, les partenaires d’Ollivon ont ensuite été plombés par un dégagement totalement raté du demi de mêlée Ben White, qui a permis le turn-over dans les 22 mètres varois.

En maîtres tacticiens, les Leinstermen ont pratiqué essentiellement du jeu à une passe pour ne pas s’exposer, égrener les secondes et chercher la faute voire mieux. Une partition très bien exécutée qui leur a permis d’avancer inexorablement et d’obtenir deux récompenses : un carton jaune contre Teddy Baubigny (43e) et l’essai juste après de Garry Ringrose (44e).

« On a fait des fautes près de la ligne et on n’a pas fait les bons choix sur les sorties de camp » a soufflé Charles Ollivon après coup au micro de BeIN Sports.

Porter est revenu peu après sur le terrain, ramenant les deux formations au même nombre de joueurs sur le terrain, puis cela a été au tour de Toulon de se retrouver en infériorité numérique quand Byrne est rentré à son tour. Ce dernier a augmenté l’écart quand il en a eu l’occasion durant cette période sur pénalité (22-11). Trois points seulement, mais trois points quand même à mettre au crédit du Leinster.

Même si le RCT a pu avoir une balle de match en fin de partie, impossible de ne pas dire que cette période de supériorité numérique très mal gérée n’a pas pesé lourdement dans le résultat final. Elle laissera des regrets à cette équipe toulonnaise, passée si près du miracle.

Comments on RugbyPass

F
FCM 34 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

While I definitely do recognise a rivalry, I am not sure about ‘hate’. As a South African I love it and think the Irish fans are great. I’ve been to the pool match between SA and Ireland and there was a lot of banter between the fans, but we had a great time and had a couple of beers with Irish fans even after the game. Actually exchanged numbers and have kept contact. I’ve also been to the Ireland-Scotland game in the WC in my Springbok jersey and of course had a lot of comments, but all in great fun. At the Ryder cup in Rome during the WC we also met Irish fans and also had beers with them. Really fun times. Think it remains keyboard warriors that paint a different picture.

2 Go to comments
R
RW 49 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

Probably in person its fine, I think Irish and SA fans travelling to each others’ countries would have few problems. Online, very different.

Obviously craic is a nuanced thing.



...

2 Go to comments
G
GrahamVF 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

“I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.”

You’re onto something here Toko. The considerable number of top players like PSDT, Damien de Allende that SA hasn’t had to support over the pest ten years but who have been available for the Boks must add up to a staggering figure. That money could be used to keep fringe players at home - think of a player like Schalk Brits who could have been part of the Bok setup for at least five years more if they could have afforded to have an extra fringe player - and how valuable was he in 2019. Your observation is spot on that there are many solid and pretty good fringe players who are just not in the big show mix, but are solid additions to any team especially helping to rest and rotate top players.



...

17 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

Some tough calls went against the Reds for sure. Either way, it was a good game with some quality players around the park.

2 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Crusaders vs Blues takes: The fairy tale first, what can't he do?

Bower making a case to be de Groot’s backup in July.

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter welcome back two stars but big names are still missing

Rob Baxter is absolutely correct when he describes these as “four knockout games”.

But in many ways, this is Exeter's most important game of the season.



...

1 Go to comments
D
DC 2 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

well maybe players should have a clause in there contrat to make a final decision after the super rugby them

17 Go to comments
J
JJ 2 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

Learn from France. Their young talent stay home

17 Go to comments
T
Two Cents 2 hours ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

So much for their big talk of finishing in the top 3.

This is why you don't upsell it. It makes you look extremely foolish when the result that you're essentially proclaiming as a foregone conclusion doesn't materialize.



...

2 Go to comments
C
Cantab 2 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

Yes Fainga'nuku is certainly proving to be a revelation in recent games for the Crusaders and has turned their fortunes around. The pending return of Jordan and a couple of others after their bye week can only make them even more formidable. I foresee them finishing the regular season in at least 4th place and possibly even 3rd. Rennie is going to have some genuine depth to sort through when it comes to AB selections.

2 Go to comments
M
Mancgra1 2 hours ago
Tom Willis set to return to the international stage this summer

England need to get with the times ,players are playing all over the world to earn a living ,england need everyone of thuer top players no matter where they play,especially a big no8 like willis

3 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
Sam Prendergast starts as Leinster face Lions in top four URC clash

So Ciaran Frawley will have to come off the bench against Bordeaux with no experience if Byrne needs replaced on the day?

Surely Cullen is not contemplating having Prendergast in the squad?



...

1 Go to comments
R
RM 2 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

As I said previously; anyone with a weave on his head is clearly a questionable decision

70 Go to comments
J
JW 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily



I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

Isn’t it a redundant question when 4 Flanders aren’t going to help you win a Greatest Rivalry tour?



...

17 Go to comments
u
unknown 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

What a fabulous ground the Brewery Field is. As an English player we always hated going there to play Bridgend. What an atmosphere! Also, a very knowledgeable crowd.

2 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Yeah it’s a proper comp like the NPC.

3 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Wow had no idea the table was so lop sided, fourth team (out of 12) has a losing record.

3 Go to comments
T
TokoRFC 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

We know what the elite and experienced guys can do, they may have even learnt all there is to learn in NZ and be better from playing overseas (maybe not in Japan but hey). I think we should let them play overseas and use their salaries to retain a more solid base of Super Rugby players.



...

17 Go to comments
S
SL 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

I don’t know where these reporters are getting their information from but St Helens will not be ready fro rugby in September. There is still no sign of anything happening there and with the massive change that is proposed along with the new shed being erected, and Swansea Council in charge of the project, they will be lucky to get there by January 2027!!

2 Go to comments
B
Blackmania 4 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

I had doubts about Fainga’anuku at flanker… well, all of that is being swept away. Once again, he dominated the match with an XXL performance. What if — just what if — he ended up wearing the All Blacks’ number 7 jersey? Two weeks ago, I wouldn’t have bet a single dollar on it, but today, anything seems possible if he keeps delivering performances like this.

Just imagine Frizell, Savea and Fainga’anuku starting, and as backups Sititi, Lakai and Segner.



...

2 Go to comments
