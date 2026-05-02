Le tournant qui n’a pas eu lieu : cette double infériorité du Leinster dont n'a pas profité Toulon

Toulon a vu de près de l’exploit. Le RCT a échoué à quatre petits points du Leinster samedi lors de la première demi-finale de Champions Cup (29-25), à l’issue d’un match à plusieurs visages que les Rouge et Noir ont bien failli empocher dans le money-time.
Relégués à 18 points peu après l’entrée dans le dernier quart d’heure après un essai en force du capitaine irlandais Caelan Doris (67e), les Toulonnais se sont rebellés mais partaient d’un peu loin. À froid, ils se diront sûrement qu’ils auraient pu s’éviter d’être si loin au score. Ils se rappelleront ainsi cette période où ils se sont retrouvés à deux joueurs de plus. Période qu’ils n’ont pas su exploiter, encaissant au contraire un essai à quinze contre treize (44e).
Pendant les trente-cinq premières minutes de cette demi-finale, Toulon n’avait pas vu les 22 mètres du Leinster. En cela, il pouvait presque se réjouir d’avoir marqué six points grâce au pied longue distance de Melvyn Jaminet et de n’avoir « que » 8 points de retard (14-6). Et puis soudain, sur sa première vraie incursion dans le camp irlandais, tout à changé. Le pilier international Andrew Porter, venu percuter tête contre tête le jeune Mikheili Shioshvili, a été sommé d’aller s’asseoir dix minutes (36e).
Le Leinster se sort d’une situation chaude
Les Toulonnais ont été en touche et ont marqué peu après par l’intermédiaire de leur ailier Setareki Tuicuvu, fautif sur le deuxième essai du Leinster. Une double sanction pour les locaux, qui s’est même transformée en triple sanction puisque l’ouvreur Harry Byrne, pris en position de hors-jeu sur l’action, a également reçu un carton jaune pour accumulation de fautes (37e).
D’un coup d’un seul ou presque, Toulon se retrouvait ainsi à seulement trois longueurs avec l’espoir de passer devant en exploitant cette double supériorité numérique. Ce n’est jamais arrivé.
Les Leinstermen ont pourtant eu très vite un gros coup de chaud, avec une bonne relance de Tomas Albornoz qui a poussé le ballon loin devant dans l’espace vide. En sauveur, le Neo-Zélandais Rieko Ioane est arrivé le premier, a évité de se faire découper par Charles Ollivon et a pu libérer tant bien que mal pour son demi de mêlée Jamison Gibson-Park. Sur le dégagement en touche, les hommes de Pierre Mignoni auraient pu la jouer vite mais se sont abstenus.
Leur lancement sur la touche n’a pas été de bonne facture, le Leinster a récupéré une mêlée, puis une pénalité sur l’épreuve de force la mi-temps s’est terminée comme ça. Une première chance était passée, restait tout de même aux Varois cinq minutes à jouer à 15 contre 13 en début de seconde période.
« On n’a pas fait les bons choix »
Mais là encore, rien ne s’est passé comme prévu. Sur le renvoi, tapé long, les Toulonnais ont voulu forcer le destin en jouant à la main depuis leurs 22 mètres. La défense irlandaise a bien réagi en coupant les extérieurs. Toujours au même point, les partenaires d’Ollivon ont ensuite été plombés par un dégagement totalement raté du demi de mêlée Ben White, qui a permis le turn-over dans les 22 mètres varois.
En maîtres tacticiens, les Leinstermen ont pratiqué essentiellement du jeu à une passe pour ne pas s’exposer, égrener les secondes et chercher la faute voire mieux. Une partition très bien exécutée qui leur a permis d’avancer inexorablement et d’obtenir deux récompenses : un carton jaune contre Teddy Baubigny (43e) et l’essai juste après de Garry Ringrose (44e).
« On a fait des fautes près de la ligne et on n’a pas fait les bons choix sur les sorties de camp » a soufflé Charles Ollivon après coup au micro de BeIN Sports.
Porter est revenu peu après sur le terrain, ramenant les deux formations au même nombre de joueurs sur le terrain, puis cela a été au tour de Toulon de se retrouver en infériorité numérique quand Byrne est rentré à son tour. Ce dernier a augmenté l’écart quand il en a eu l’occasion durant cette période sur pénalité (22-11). Trois points seulement, mais trois points quand même à mettre au crédit du Leinster.
Même si le RCT a pu avoir une balle de match en fin de partie, impossible de ne pas dire que cette période de supériorité numérique très mal gérée n’a pas pesé lourdement dans le résultat final. Elle laissera des regrets à cette équipe toulonnaise, passée si près du miracle.
