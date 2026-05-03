« La saison, elle n’est pas terminée » : le RCT veut vite rebasculer sur le Top 14

Des regrets, mais de l’espoir, a tenu à marteler Pierre Mignoni, le directeur du rugby toulonnais après la défaite de ses hommes (29-25) en demi-finale de la Champions Cup samedi sur la pelouse des Irlandais du Leinster, à l’Aviva Stadium.
Rencontre
Investec Champions Cup
Leinster
29 - 25
Temps complet
Toulon
« Dans les 25 dernières minutes, on est revenu. On est revenu dans ce match difficile. On n’a rien lâché, les joueurs n’ont rien lâché, il faut les féliciter pour ça », a-t-il salué en conférence de presse d’après-match, non sans éluder que ses hommes avaient gâché la balle de match.
Le courage n’a pas suffi
« Les joueurs ont eu beaucoup beaucoup de courage pour aller chercher cette balle de match » à la 78e minute, quand Dréan, décalé sur son aile a échoué de peu à trouver Tuicuvu à 20 mètres de la ligne: « Mais malheureusement on fait tomber le ballon, c’est comme ça, c’est le sport de haut niveau, c’est la vie, c’est le rugby ».
Pour autant, le directeur du rugby a su trouver les mots pour ne pas enterrer trop vite le RCT. Certes Toulon a étonné dans son parcours européen alors qu’il a été à la peine en Top 14. Mais c’est justement cette expérience que Mignoni veut retenir.
« Je suis très déçu pour le jeu, très déçu pour eux parce qu’on a fait un beau parcours. On s’est accroché encore dans ce match, et c’est comme ça, c’est le sport de haut niveau. On peut être fier de notre parcours en Champions Cup, il faut qu’on soit fier.
« Faut arrêter d’être négatif, on va être très positif »
« J’ai entendu dire plein de choses, que la saison, si on perd, elle est terminée. Mais la saison, elle n’est pas terminée. Faut arrêter d’être négatif, on va être très positif. Si on joue comme on a fait par moment pendant le match, avec courage, comme on a fait dans les 25 dernières minutes face à une équipe comme ça, franchement il y a beaucoup d’espoir. Donc accordez-nous un peu d’espoir et on va vite basculer. »
8e au classement en Top 14, à cinq longueurs du top 6, le RCT n’est toujours pas qualifié pour la phase finale du championnat, à quatre journées de la fin, et même la huitième place, la dernière qualificative pour la Champions Cup, n’est pas encore assurée pour les Toulonnais, qui recevront samedi 9 mai les triples champions de France en titre toulousains au Stade vélodrome à Marseille.
Will be very tough to get into the top 6 with the fixtures they have.