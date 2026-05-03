Dans la douleur, Montpellier rejoint l'Ulster en finale de la Challenge Cup

Cinq ans après, Montpellier est de retour en finale de la Challenge Cup. Mais que ce fut dur ! Le MHR a vaincu les Dragons de Newport dimanche en demi-finale (18-12) dans un match hâché où les Héraultais ont eu toutes les peines du monde à se payer. Ils retrouveront l’Ulster le 22 mai à Bilbao en finale.
Contrairement à la province de Belfast, facile vainqueur d’Exeter la veille (29-12), Montpellier n’a pas eu de marge face à l’antépénultième d’URC. Avec une composition légèrement remaniée, le MHR a manqué de fluidité et de connexion pour pouvoir tuer plus tôt les espoirs de cette formation galloise vaillante mais limitée.
« On domine mais on n’est pas assez efficace dans les zones de rucks, ils nous grattent pas mal de ballons » avait posé comme constat le capitaine montpelliérain Lenni Nouchi à BeIN SPORTS à l’issue d’une mi-temps déjà laborieuse (13-5).
Montpellier marque à quartorze
Ses partenaires ne se sont pas beaucoup plus libérés dans le deuxième acte. Leur choix non payant d’aller chercher la touche plutôt que de prendre les points sur pénalité à 30 mètres en face des perches n’a pas aidé à les mettre en confiance. Heureusement pour eux, les Dragons ont fait exactemement la même, mais ont tout de même obtenu un carton jaune adverse, contre le pilier Nika Abuladze pour une faute près de la zone de marque (59e).
L’affaire devenait donc un peu plus stressante encore pour le public du Septeo Stadium avec cette période d’infériorité numérique à gérer. Dans ce bras de fer crispant, c’une erreur individuelle dans le dernier quart d’heure qui est venue changer la donne alors que le MHR était toujours à quatorze. À la réception d’un coup de pied d’occupation dans ses 22 mètres, l’arrière gallois Angus O’Brien a commis, sans pression, un en-avant. Sur la mêlée, Nouchi a gagné de précieux mètres en force et son demi de mêlée Alexis Bernadet a conclu de près (67e).
Les deux points laissés en route par Thomas Vincent sur la transformation laissaient néanmoins les Dragons en vie à moins de deux essais transformés. La moitié du chemin ayant été faite six minutes plus tard, les derniers instants se sont révélés terriblement anxiogènes pour Montpellier.
Et même si le MHR a eu la dernière occasion grâce à un 50-22 d’exception trouvé à 5 mètres de l’en-but gallois par Domingo Miotti, les Héraultais ont sorti le ballon du terrain dès qu’ils ont pu pour en finir avec ce match qui avait déjà trop joué avec leurs nerfs. Qu’importe la note artistique, les voilà plus qu’à un match d’un titre.
