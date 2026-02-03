Six Nations 2026 : une Irlande remaniée avec Sam Prendergast titularisé contre la France

Le jeune ouvreur du Leinster Sam Prendergast (22 ans) conduira le jeu irlandais contre la France jeudi 5 février au soir au Stade de France (21h10), pour l’ouverture du Tournoi des Six Nations, au sein d’un XV du trèfle marqué notamment par l’absence de James Lowe à l’aile.

ADVERTISEMENT

Le XV du trèfle bâti par Andy Farrell sera mené par le troisième ligne Caelan Doris au poste de capitaine, alors que de nombreux titulaires habituels seront absents, entre suspension pour raison disciplinaire (Bundee Aki) ou blessures, comme Robbie Henshaw au centre, Mack Hansen à l’aile, Hugo Keenan à l’arrière ou encore Andrew Porter et Tadhg Furlong en piliers.

France Ireland Toutes les stats et les données

Dans le groupe irlandais lors du stage de préparation au Tournoi au Portugal et titulaire à chacune de ses 11 rencontres cette saison, que ce soit avec le Leinster ou l’Irlande lors des tests d’automne, l’ailier d’origine néo-zélandaise James Lowe est également absent des 23 sur la feuille de match contre le XV de France, remplacé par le joueur de l’Ulster Jacob Stockdale.

VIDEO

L’autre aile sera occupée par Tommy O’Brien et le poste d’arrière par Jamie Osborne, tous deux du Leinster. Au centre c’est Stuart McCloskey qui fera la paire avec Gary Ringrose.

En première ligne, le talonneur habituel Dan Sheehan sera entouré de deux figures bien moins capées avec Jeremy Loughman et Thomas Clarkson, alors que la troisième ligne verra un petit nouveau en flanker avec Cian Prendergast, le frère aîné de Sam.

Face à face 5 dernières rencontres 3 Victoires 0 Nuls 2 Victoires Moyenne de points marqués 29 27 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 60%

Le banc en 6-2 permettra à Andy Farrell de faire entrer quelques grands noms sur la pelouse du Stade de France avec Ronan Kelleher, Finlay Bealham, James Ryan, Jack Conan ou encore Jack Crowley.

« Je suis vraiment satisfait de l’engagement du groupe depuis que nous nous sommes retrouvés la semaine dernière, et nous avons déjà accumulé un gros volume de travail lors de notre stage au Portugal à l’approche de ce test passionnant contre la France. Le Tournoi des Six Nations est une compétition formidable, qui pousse les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes », a déclaré Farrell.

ADVERTISEMENT

« Nous avons déjà joué de nombreuses fois au Stade de France et c’est un stade magnifique, avec une ambiance incroyable. Lors de nos déplacements, nous avons pu mesurer à quel point le soutien des Irlandais qui voyagent est fier et bruyant, et c’est une source de motivation immense pour le groupe de savoir que nous avons autant de supporters irlandais derrière nous. »

L’équipe d’Irlande contre la France jeudi au Stade de France (21h10) :

1. Jeremy Loughman (Garryowen/Munster)(5)

2. Dan Sheehan (Lansdowne/Leinster)(35)

3. Thomas Clarkson (Blackrock College/Leinster)(10)

4. Joe McCarthy (Dublin University/Leinster)(19)

5. Tadhg Beirne (Lansdowne/Munster)(65)

6. Cian Prendergast (UCD/Connacht)(8)

7. Josh van der Flier (UCD/Leinster)(75)

8. Caelan Doris (St. Mary’s College/Leinster)(55)(captain)

9. Jamison Gibson-Park (Leinster)(46)

10. Sam Prendergast (Lansdowne/Leinster)(13)

11. Jacob Stockdale (Lurgan/Ulster)(40)

12. Stuart McCloskey (Bangor/Ulster)(23)

13. Garry Ringrose (UCD/Leinster)(69)

14. Tommy O’Brien (Blackrock College/Leinster)(6)

15. Jamie Osborne (Naas/Leinster)(10)

16. Rónan Kelleher (Lansdowne/Leinster)(43)

17. Michael Milne (UCD/Munster)(2)

18. Finlay Bealham (Corinthians/Connacht)(54)

19. James Ryan (UCD/Leinster)(76)

20. Jack Conan (Old Belvedere/Leinster)(55)

21. Nick Timoney (Queen’s University/Ulster)(6)

22. Craig Casey (Shannon/Munster)(24)

23. Jack Crowley (Cork Constitution/Munster)(30)