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Nations Championship

Forfait pour le restant du Championnat des Nations, Damian Penaud est rentré en France

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

L’ailier français n°14 Damian Penaud à la fin du test-match de l’Autumn Nations Series entre la France et l’Afrique du Sud, au Stade de France à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 8 novembre 2025. (Photo FRANCK FIFE / AFP)
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Comme on pouvait le craindre après le match contre la Nouvelle-Zélande à Christchurch samedi 4 juillet, le centre et ailier du XV de France Damian Penaud est forfait pour les deux derniers matchs du Championnat des Nations.

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« Suite au match face à la Nouvelle-Zélande samedi 4 juillet à Christchurch, Damian Penaud (29 ans, 60 sélections, Union Bordeaux Bègles) est forfait pour la fin du Championnat des Nations 2026 », a annoncé la Fédération Française de Rugby (FFR) dans un communiqué avant d’indiquer que, « forfait pour le restant du Championnat des Nations, Damian Penaud est rentré en France » dès ce lundi 6 juillet par un vol Brisbane-Paris.

Une blessure au mollet

Auteur du tout premier essai de la toute nouvelle compétition opposant les meilleures équipes de l’hémisphère nord aux meilleures équipes de l’hémisphère sud (au bout de 81 secondes de jeu contre les All Blacks, son 41e essai sous le maillot de l’équipe de France), l’ailier de l’UBB avait été remplacé à la pause par Antoine Hastoy, auteur lui aussi d’un essai en seconde période (46e).

Pas plus alarmé que ça, le sélectionneur Fabien Galthié avait juste déclaré en conférence de presse d’après-match : « Il a préféré arrêter parce qu’il sentait une tension au mollet, avant de se déchirer, c’est ce qu’il nous a dit. »

VIDEO

Penaud forfait, d’autres joueurs parmi les 42 (maintenant 41) mobilisés pour le Championnat des Nations peuvent dépanner : Théo Attissogbe (également arrière), Mathis Ferté (il peut aussi jouer arrière, demi de mêlée et centre), Théo Forner (peut également jouer arrière), Aaron Grandidier-Nkanang, Max Spring (peut également jouer arrière et demi d’ouverture).

Pas sûr qu’il soit remplacé numériquement

La FFR n’a pas encore indiqué si Damian Penaud serait remplacé dans l’effectif, au moins numériquement. Il y a une semaine, William Servat, entraîneur en charge des avants, nous confiait d’ailleurs au sujet des forfaits de dernière minute : « Si vous avez un blessé dans la semaine, devoir faire venir quelqu’un pour le mettre sur la feuille de match, c’est très compliqué, avec le décalage horaire et tout ce que ça implique. »

Il parlait alors des joueurs de première-ligne. Mais la situation reste vraie pour tous.

La France doit encore disputer deux tests dans le Championnat des Nations : contre l’Australie le 11 juillet à Brisbane et contre le Japon le 18 juillet à Tokyo.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 11 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 21 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 27 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 33 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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