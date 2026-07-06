Comme on pouvait le craindre après le match contre la Nouvelle-Zélande à Christchurch samedi 4 juillet, le centre et ailier du XV de France Damian Penaud est forfait pour les deux derniers matchs du Championnat des Nations.
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« Suite au match face à la Nouvelle-Zélande samedi 4 juillet à Christchurch, Damian Penaud (29 ans, 60 sélections, Union Bordeaux Bègles) est forfait pour la fin du Championnat des Nations 2026 », a annoncé la Fédération Française de Rugby (FFR) dans un communiqué avant d’indiquer que, « forfait pour le restant du Championnat des Nations, Damian Penaud est rentré en France » dès ce lundi 6 juillet par un vol Brisbane-Paris.
Une blessure au mollet
Auteur du tout premier essai de la toute nouvelle compétition opposant les meilleures équipes de l’hémisphère nord aux meilleures équipes de l’hémisphère sud (au bout de 81 secondes de jeu contre les All Blacks, son 41e essai sous le maillot de l’équipe de France), l’ailier de l’UBB avait été remplacé à la pause par Antoine Hastoy, auteur lui aussi d’un essai en seconde période (46e).
Pas plus alarmé que ça, le sélectionneur Fabien Galthié avait juste déclaré en conférence de presse d’après-match : « Il a préféré arrêter parce qu’il sentait une tension au mollet, avant de se déchirer, c’est ce qu’il nous a dit. »
VIDEO
Penaud forfait, d’autres joueurs parmi les 42 (maintenant 41) mobilisés pour le Championnat des Nations peuvent dépanner : Théo Attissogbe (également arrière), Mathis Ferté (il peut aussi jouer arrière, demi de mêlée et centre), Théo Forner (peut également jouer arrière), Aaron Grandidier-Nkanang, Max Spring (peut également jouer arrière et demi d’ouverture).
Pas sûr qu’il soit remplacé numériquement
La FFR n’a pas encore indiqué si Damian Penaud serait remplacé dans l’effectif, au moins numériquement. Il y a une semaine, William Servat, entraîneur en charge des avants, nous confiait d’ailleurs au sujet des forfaits de dernière minute : « Si vous avez un blessé dans la semaine, devoir faire venir quelqu’un pour le mettre sur la feuille de match, c’est très compliqué, avec le décalage horaire et tout ce que ça implique. »
Il parlait alors des joueurs de première-ligne. Mais la situation reste vraie pour tous.
La France doit encore disputer deux tests dans le Championnat des Nations : contre l’Australie le 11 juillet à Brisbane et contre le Japon le 18 juillet à Tokyo.
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