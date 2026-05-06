TOP 14

Un an après le drame, le souvenir de Josaia Raisuqe toujours puissant dans le vestiaire de Castres

Le portrait de Josaia Raisuqe, tragiquement disparu le 8 mai 2025 à Castres. (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP via Getty Images).
« On n’oublie pas, on vit avec » : un an après la mort brutale de son trois-quarts fidjien Josaia Raisuqe, le Castres Olympique continue d’apprendre à composer avec l’absence, le traumatisme et le souvenir d’un homme « solaire », dont le décès a marqué à vie tout un groupe.

Dans le vestiaire du centre d’entraînement du club du Sud-Ouest de la France, son casier est resté libre, orné de son numéro et de sa photo, celle-là même qui accompagne l’effectif partout lors de ses déplacements depuis un an.

Le matin du 8 mai 2025, au volant de sa voiture, Josaia Raisuqe est mort, percuté par un train à hauteur d’un passage à niveau, tout près du complexe où se situent les installations du CO. Il avait 30 ans.

Une douleur immense avait immédiatement saisi le club et son environnement.

« Ça a forcément été une épreuve qui marquera nos vies à jamais », affirme le manager Xavier Sadourny, à la tête de l’équipe depuis quatre mois pour sa première expérience comme numéro 1.

La suite « s’est faite naturellement, le groupe a été tellement fort », se souvient-il.

Amorcer le deuil

Pendant que les messages de soutien affluaient en provenance de toute la planète rugby, le match du week-end contre Clermont, initialement programmé deux jours après le drame, était rapidement reporté par la Ligue.

Frappés de plein fouet par l’émotion, staff et joueurs s’étaient tout de même retrouvés dès le lendemain pour un entraînement censé agir comme un baume et ainsi amorcer leur deuil.

Très vite, des chants ont été au coeur du recueillement, lancés par les voix aussi douces que puissantes des autres Fidjiens du club, Vilimoni Botitu, Adrea Cocagi ou encore Leone Nakarawa.

« L’année dernière, quand il y avait eu ce drame, lors des matchs qui avaient suivi, ou certaines fois dans la semaine, les Fidjiens nous ont fait l’honneur de chanter, donc on l’a fait quelques fois cette année, pour avoir, de manière spontanée, une petite pensée pour lui », souligne Xavier Sadourny.

Accompagnés par un supplément d’âme, ses hommes avaient su relever la tête pour aller chercher une qualification en phase finale en juin.

Au sein d’un groupe qui a très peu évolué lors de l’intersaison, le souvenir du vice-champion olympique de rugby à VII 2024 est encore vivace.

D’autant qu’ « il y a pas mal de joueurs et de membres du staff qui passent tous les matins devant l’endroit où ça s’est passé », indique Sadourny.

Régulièrement, des supporters du CO viennent fleurir le lieu de l’accident.

Veillées et respect

Le groupe reste lié par le souvenir d’un printemps meurtri, marqué par de longues soirées passées au domicile de Waisale Sukanaveita, ex-joueur de Lyon et Montauban avec qui Sadourny a joué, désormais installé à Castres après la fin de sa carrière.

C’est chez lui que le corps de Josaia Raisuqe avait reposé pendant plusieurs semaines, selon la coutume fidjienne, avant d’être ramené sur l’archipel du Pacifique pour être inhumé.

Les joueurs, les membres du staff, mais aussi ceux de la communauté fidjienne en France se réunissaient en ce mois de mai 2025, pour des soirées de veillée, là aussi ponctuées de chants traditionnels.

« Cette façon qu’ils ont eue de se rassembler et d’accueillir les parents de Josh qui étaient venus, de soutenir sa copine, de soutenir nos Fidjiens, de marquer tout le respect qu’ils avaient pour lui, c’était incroyable », rembobine Sadourny, qui décrit des instants « intéressants, troublants, curieux, détonants ».

« C’était des moments tellement durs que tu es obligé de te rapprocher », assène-t-il, se souvenant d’un événement qui a façonné le manager en construction qu’il est.

« On va en parler un petit peu plus parce que ça va faire un an, donc forcément, on va l’aborder, mais de manière très pudique », glisse-t-il.

Pour Castres, 10e du Top 14, le déplacement à Pau samedi, un an et un jour après la mort d’un des leurs, aura une saveur particulière.

