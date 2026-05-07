Une première titularisation à 20 ans pour Siobhan Soqeta contre l'Écosse

La deuxième-ligne Siobhan Soqeta vivra samedi 9 mai en Écosse sa toute première titularisation pour sa quatrième sélection pour le XV de France féminin. C’est l’un des trois changements opérés par le sélectionneur François Ratier, tous chez les avants. Bonnie Soqeta entre à la place de Kiara Zago, remplaçante, après avoir connu ses trois premières sélections en sortie de banc au début du Tournoi.
Rencontre
Womens Six Nations
Scotland Women
28 - 69
Temps complet
France Women
Toutes les stats et les données
En première ligne, il a opté comme face au pays de Galles pour une triplette clermontoise avec notamment Ylanna Brosseau en pilier gauche, à la place d’Ambre Mwayembe, joueuse du match et autrice du premier essai bleu contre l’Irlande.
Le troisième changement réside en troisième ligne avec la présence de Charlotte Escudero qui va prendre la place d’Axelle Berthoumieu, installée comme titulaire depuis le début du Tournoi mais qui va prendre cette fois place sur le banc.
Avec dix joueuses qui vivront leur quatrième match de suite, Ratier vise une quatrième victoire consécutive dans le Tournoi avant de retrouver l’Angleterre et après les succès bonifiés contre l’Irlande (26-7), l’Italie (40-7) et le Pays de Galles (38-7).
Remplaçante de luxe
C’est une consécration pour la deuxième ligne Siobhan Soqeta qui avait fait des entrées remarquées, notamment contre l’Irlande.
« C’est notre job d’apporter le plus. En tant que joueuse remplaçante, on voit ce que les filles sur le terrain ne voient pas forcément. Et du coup, c’est à nous d’apporter ce plus, ce peps, cette fraîcheur. J’espère qu’on a bien fait notre job, j’espère que ça s’est vu », confiait-elle après la victoire contre l’Irlande.
Irlandaise par sa mère et Fidjienne par son père, Bonnie Soqueta se sent avant tout Française. « J’ai grandi ici depuis mes 4 ans, donc je me considère française, même si j’ai vécu en Nouvelle-Zélande et que je suis née là-bas », raconte-t-elle.
L’équipe de France contre l’Écosse :
Yllana Brosseau, 25 ans, 30 sélections, ASM Romagnat
Mathilde Lazarko, 26 ans, 3 sélections, ASM Romagnat
Assia Khalfaoui, 25 ans, 40 sélections, ASM Romagnat
Siobhan Soqeta, 20 ans, 3 sélections, FC Grenoble Amazones
Madoussou Fall Raclot, 28 ans, 48 sélections, Stade Bordelais
Charlotte Escudero, 25 ans, 35 sélections, Stade Toulousain
Manae Feleu, 26 ans, 33 sélections, FC Grenoble Amazones
Léa Champon, 23 ans, 18 sélections, FC Grenoble Amazones
Pauline Bourdon Sansus, 30 ans, 74 sélections, Stade Toulousain
Carla Arbez, 26 ans, 19 sélections, Stade Bordelais
Léa Murie, 28 ans, 9 sélections, Stade Toulousain
Téani Feleu, 23 ans, 19 sélections, FC Grenoble Amazones
Aubane Rousset, 22 ans, 3 sélections, Stade Bordelais
Anaïs Grando, 23 ans, 3 sélections, ASM Romagnat
Pauline Barrat, 21 ans, 3 sélections, Stade Toulousain
Remplaçantes : Élisa Riffonneau (22 ans, 23 sélections, FC Grenoble Amazones), Ambre Mwayembe (22 ans, 22 sélections, Stade Toulousain), Annaëlle Deshaye (30 ans, 56 sélections, Stade Bordelais), Cloé Correa (22 ans, 2 sélections, Stade Toulousain), Kiara Zago (20 ans, 9 sélections, Stade Toulousain), Axelle Berthoumieu (25 ans, 29 sélections, Stade Bordelais), Alexandra Chambon (25 ans, 39 sélections, ASM Romagnat), Lina Queyroi (24 ans, 29 sélections, Stade Toulousain).
