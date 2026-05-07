Provence Rugby inflige un 34-0 en seconde mi-temps au leader Vannes

Provence Rugby
Comments
Comment

Pourtant largement supérieur en première mi-temps, le leader Vannes s’est fait surprendre par Provence Rugby 34-31 sur la pelouse du stade Maurice-David jeudi 7 mai à Aix-en-Provence, dans le choc d’ouverture de la 29e journée de Pro D2.

Les Bretons, déjà assurés de leur place de premier à l’issue de la phase régulière, ont dominé la première période avec trois essais transformés et une pénalité contre un score vierge pour les Aixois (24-0).

Retournement spectaculaire

En seconde période, les Provençaux, 3e avant la rencontre mais portés par leur ambition de finir 2e devant Colomiers avant la phase finale, ont complètement retourné le match en infligeant un cinglant 34-0 aux Vannetais (4 essais transformés, 2 pénalités).

Alors que retentissait la sirène, les Bretons ont arraché le bonus défensif avec un ultime essai transformé mais enregistrent leur cinquième défaite de la saison.

Provence sécurise un barrage à domicile

Vannes ne peut plus battre le record de points de Pro D2 détenu par le LOU (117).

VIDEO

La victoire des Aixois leur permet d’assurer au moins un barrage à domicile, avant de se déplacer à Valence-Romans (4e) lors de la dernière journée.

