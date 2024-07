« On peut qualifier ce match de grand match » : les réactions après la victoire de la France en Argentine

Le capitaine Baptiste Serin et le coach Fabien Galthié confient leurs premières impressions à chaud au micro de Canal +, diffuseur exclusif de la rencontre, après la victoire 28-13 contre l’Argentine samedi 6 juillet à Mendoza.

Argentina France

Baptiste Serin, capitaine (44 sélections) : « On a fait un match conquérant »

« On nous promettait un match qui allait être très, très dur et ça l’a été. On a fait un match qui a été plutôt conquérant. Ça fait du bien. J’ai une pensée pour les nouveaux, pour la fierté qui est la notre quand on porte ce maillot. Je suis très content pour eux, très content pour le groupe parce qu’après trois semaines de préparation ça fait du bien.

« C’est la première raison pour laquelle on a gagné ce soir : quand on a un pack comme ça, conquérant, si derrière on doit mettre de la vitesse et faire des choix, c’est plus simple. Mêlée très conquérante, la touche qui a marché, les défenses de mauls aussi. Notre défense a été hermétique, donc c’est bien. Maintenant il y en a deux autres à performer. L’objectif est de performer sur les trois matchs. »

Lenni Nouchi, troisième-ligne (première sélection) : « un honneur de pouvoir faire notre première ensemble »

« Normalement c’est Judi (Judicaël Cancoriet, ndlr) qui devait avoir le numéro 6 derrière le dos. Quand on m’a dit que je commençais titulaire, j’étais très heureux et j’ai essayé de donner le meilleur pour le groupe et pour toute l’équipe pour qu’on fasse un gros match.

« Avec Oscar (Jegou, champion du monde 2023 avec les U20 comme lui, ndlr) et plein d’autres mecs, on est super heureux de jouer ensemble à chaque fois et c’est un honneur de pouvoir faire notre première ensemble et de pouvoir gagner en Argentine, c’est exceptionnel.

« On voulait mettre notre jeu en place et notre jeu, c’est de dominer. On a réussi à le mettre en place cette semaine. Il y a encore l’Uruguay mercredi et je pense qu’ils vont vouloir prendre leur revanche samedi prochain, donc il ne faut pas trop s’enflammer, recommencer à travailler et préparer le deuxième match. »

Fabien Galthié, sélectionneur : « C’est vraiment une belle victoire »

« C’était leur premier test-match pour certains d’entre eux et ils étaient un peu empruntés au début, mais on sentait qu’ils étaient cohérents dans l’animation et dans la stratégie. On a gardé la même stratégie et ils se sont lâchés au fur et à mesure que le match passait. C’est vraiment une belle victoire pour le groupe parce qu’on a bien préparé ce match et pour eux, individuellement.

« La mêlée a été très bonne, très performante. Notre paquet d’avants a été très bon en conquête, très bon sur les touches, très bon sur les ballons portés, très bon en défense de ballon porté aussi. On a coché pas mal de cases qui nous ont permis de gagner ce match. Tout n’est pas parfait, on a des points d’amélioration, on peut se libérer un peu plus je pense, mais ils ont coché ce qui suffisait pour gagner ce match.

« Je pense qu’on peut qualifier ce match de grand match, en tout cas, pour eux, ça restera un premier match réussi, une victoire en Argentine : bravo. »

