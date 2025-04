Toulon s'offre un festival contre les Saracens

Toulon a étrillé les Saracens malgré une première période difficile sur la pelouse de Mayol en huitièmes de finale de Champions Cup (72-42).

[⏱80′] 72-42

????????? 💥 Quel match de nos Toulonnais ! Direction les quarts de finale ! 😍🔴⚫#ParceQueToulon #RCTvSAR pic.twitter.com/MFVWuMJs9Z ADVERTISEMENT — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) April 5, 2025

Deux mastodontes européens s’affrontaient sur la pelouse de Mayol ce samedi 5 avril lors de Toulon – Saracens, une affiche qui fleurait bon les années 2010. Pour rappel, les deux équipes ont remporté six des sept titres européens entre 2013 et 2019 – seul le Leinster brisant cette hégémonie.

Pour ce déplacement, les Saracens avaient décidé de se priver de leurs internationaux anglais. Cela ne les a pas empêchés de tenir le ballon dans les premières minutes et d’inscrire le premier essai du match dès la 3e minute, comme Bath contre Pau la veille en Challenge Cup.

Alors que la défense toulonnaise avait gratté le ballon dans ses 22 alors qu’Angus Hall s’était illustré à la réception, les Toulonnais ont voulu vite relancer mais Facundo Isa a commis une faute de main fatale dont Juan Martin Gonzalez a profité pour récupérer le ballon et aplatir en solo.

Toulon Saracens Toutes les stats et les données

Les locaux ont immédiatement réagi par l’intermédiaire de Jiuta Wainiqolo. Jaminet avait bien pris l’intervalle au centre pour percer, fixer et servir le Fidjien sur l’aile gauche. Ce dernier a ensuite fait parler les cannes.

On s’est rendu coup pour coup en ce début de match fou puisqu’à la 8e minute, Tompkins, servi par un Gonzalez en feu qui a résisté au plaquage, y est allé de son essai.

ADVERTISEMENT

Dans le sillage d’un Fainga’anuku hyperactif, les Toulonnais ont poussé les Anglais à la faute pour provoquer deux pénalités de rang et revenir à un point grâce à la botte de Jaminet.

Une nouvelle défense laxiste des Toulonnais a permis aux Sarries de tripler la mise à la 16e minute. Après une mêlée dominante à l’entrée des 22, Van Zyl a vite écarté vers Hartley au centre, qui a profité de la mauvaise connexion de White, Sinzelle et Abadie pour foncer sous les perches.

Après 20 minutes de jeu, le score reflétait parfaitement la physionomie de la rencontre, durant laquelle les Saracens n’ont fait aucun complexe et inscrit un nouvel essai casquette de « renard » à la 22e minute. Une nouvelle hésitation toulonnaise en défense, malgré un bon ballon gratté par Facundo Isa, a permis à Gonzalez de mettre un doublé quasiment copié-collé.

Les Toulonnais, asphyxiés, ont encaissé un cinquième essai à la demi-heure de jeu après une très longue phase de possession des Anglais. Emmenés par un Theo Dan intenable qui a mis ses coéquipiers dans l’avancée à chaque prise de balle, les Sarries ont vu leur talonneur casser encore deux plaquages pour servir Van Zyl lancé à hauteur. Le demi de mêlée a ensuite foncé derrière la ligne.

ADVERTISEMENT

Toulon a enfin réduit l’écart après s’être appliqué pour mettre en place une première vraie offensive à la 32e minute. Après plusieurs phases à tenir le ballon, Isa s’est récompensé de son bon début de match avec un essai inscrit en force sur la droite.

Les hôtes, juste avant la mi-temps, ont remis cela en enchaînant les temps de jeu. Jaminet a finalement été trouvé sur l’extérieur, à gauche, alors que Toulon avait étiré la défense d’un côté et de l’autre du terrain. À la pause, le RCT n’était plus mené que 35-27.

Graphique d'évolution des points Toulon gagne +30 Temps passé en tête 26 Minutes passées en tête 51 32% % du match passés en tête 63% 49% Possession sur les 10 dernières minutes 51% 19 Points sur les 10 dernières minutes 0

Toulon est revenu avec des intentions semblables à celles de la fin de première période. Le RCT a gardé la main sur le ballon pendant près de cinq minutes pour mettre à mal les Sarries et enfoncer la défense via Brian Alainu’uese. Son essai a permis à Toulon de revenir à trois points avant l’entrée en jeu de Baptiste Serin, accompagné de Gigashvili, Priso et Lucchesi.

À force de patience, Toulon s’est réveillé. Les Toulonnais pensaient passer devant au score grâce à un deuxième essai de Melvyn Jaminet à la 49e minute de jeu, à la conclusion de plusieurs passes sur un pas dans le sens, mais l’essai a été annulé à cause d’un en-avant de passe.

C’est à la 55e minute que Toulon a pris l’avantage, au pied des poteaux, après une nouvelle succession de temps de jeu en sortie de touche. Les Toulonnais ont enchaîné, encore en force, avec un essai marqué à la 59e par Isa, désigné Joueur du Match.

Les hôtes ont enfoncé le clou à la 63e via Fainga’anuku après un joli retour intérieur à la suite d’une percée à l’aile de Villière. Si les Saracens sont un peu revenus dans le match à la 66e sur un essai d’Hadfield après une première moitié de période de difficile, le RCT a déroulé, certainement vexé après la première mi-temps jouée à l’envers. À la 70e, à la 74e et à la 76e, Jaminet, Serin et Tuicuvu ont respectivement passé la ligne face à des Anglais dépassés qui ont payé leurs efforts en début de rencontre.

Les Toulonnais se sont finalement imposés 72-42 et sont les premiers Français qualifiés pour les quarts de finale. Le RCT a renversé la vapeur au fil d’un match de dingue. D’abord menés de 22 points, ils ont fini à +30 devant un public en feu.

« C’est la première fois. Je suis content pour l’équipe, on a bien réagi. Les dix ou quinze premières minutes ont été difficiles puis on a relevé la tête » confiait Facundo Isa après le match au micro de BeIn Sports. « C’était très dur pour moi au début, je me suis fait prendre deux fois sur des ballons qu’il faut garder. Mais là, on est en quart de finale, c’est trop bien, on va recevoir à Mayol. »

Toulon 72-42 Saracens, réaction de Pierre Mignoni

« Les 25 premières minutes du match ne sont pas du tout acceptables. On a fait l’opposé de ce

qu’il fallait faire. La fin de la première période et la seconde période, par contre, c’était mieux avec une super réaction. On a vu deux équipes de Toulon aujourd’hui. Une équipe qui peut être battue par n’importe qui, et une autre qui peut battre n’importe qui. Entre les deux, on a un équilibre à trouver. »

« Ces deux facettes ne nous coûtent pas cher aujourd’hui parce qu’on a des ressources et qu’on fait une seconde période exceptionnelle mais on ne peut pas se permettre de faire ça en quart de finale la semaine prochaine car on ne reviendra pas au score. Je pense que c’était un gros accident qui ne doit pas arriver. On doit apprendre de ça car notre super réaction d’aujourd’hui ne suffira pas. J’ai dit aux joueurs à la mi-temps que s’ils continuaient comme la fin de la première période, ils allaient remporter ce match. »

« Je n’ai pas senti d’affolement mais plutôt une certaine stabilité, les joueurs étaient sûrs de leurs forces. Et ils l’ont fait, mais c’était évident car pendant 25 minutes, on n’a même pas été à un niveau de Top 14. Je veux quand même féliciter les joueurs pour leur qualification en quart de finale mais on a encore besoin de grandir. Quel Toulon verra-t-on la semaine prochaine ? Est-ce que cette équipe a vraiment envie de franchir un cap ? S’ils peuvent démarrer pied au plancher la semaine prochaine, ça m’arrangerait. »