Jules Plisson, étoile filante du XV de France, met fin à sa carrière

LILLE, FRANCE – 18 JUIN : Jules Plisson, de La Rochelle, célèbre la victoire à l'issue de la demi-finale du Top 14 opposant La Rochelle (Stade Rochelais) au Racing 92 au Stade Pierre Mauroy, le 18 juin 2021 à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, en France. (Photo de John Berry/Getty Images)
« C’est la fin d’une carrière magnifique », a salué Philippe Saint-André, manager de Provence Rugby, en évoquant le demi d’ouverture Jules Plisson qui, à 34 ans, a annoncé la fin de sa carrière jeudi 7 mai 2026.

Neveu du réalisateur Pascal Plisson (Sur le chemin de l’école, 2012), Jules boucle une carrière de plus de 15 ans dans le rugby professionnel qui l’a amené vers les sommets.

Le joueur de quatre clubs

Pensionnaire du Stade Français pendant neuf saisons (195 matchs entre 2010 et 2019), il poursuit sa carrière au Stade Rochelais (42 feuilles de match entre 2019 et 2022) avant de signer à l’ASM (36 matchs entre 2022 et 2024) puis d’envisager une fin de parcours en Pro D2 avec Provence Rugby (24 matchs depuis 2024).

C’est au soir de l’importante victoire de son club sur le leader Vannes (34-31) que le jeune homme né le 20 août 1991 à Neuilly-sur-Seine a décidé de raccrocher les crampons. Sur la pelouse de Maurice-David, c’est tout un stade qui a rendu hommage à ce leader de vestiaire qui était réputé pour son jeu au pied d’une très grande sûreté, aussi bien dans le jeu au pied courant (chandelles, rasantes, jeu en profondeur) que face aux poteaux lors des pénalités et transformations.

Cette fiabilité balistique qui lui a permis de s’imposer et de totaliser plus de 1 833 points en 317 matchs d’une carrière riche.

Victime d’une blessure et de la concurrence à son poste

« J’ai le souvenir d’avoir eu ta première sélection, 1er février, et victoire contre l’Angleterre », se rappelle Saint-André, du temps qu’il était sélectionneur des Bleus. À cette époque-là, la communauté internationale du rugby découvre l’ouvreur blondinet de 1,84 m pour 92 kg et très vite il devient la coqueluche.

Ses débuts en Bleu lors du Tournoi des Six Nations 2014 sont remarquables : il est titularisé en remplacement de Rémi Talès pour le premier match face à l’Angleterre, et la France s’impose 26-24 au Stade de France – un baptême de feu réussi. Il participe à trois éditions du Tournoi (2014, 2015, 2016).

En 2015, il participe malgré lui de l’émergence des réseaux sociaux qui passent en boucle son rude plaquage par le deuxième ligne anglais Courtney Lawes lors d’un France-Angleterre à Twickenham. Ils se retrouveront quelques années plus tard à jouer ensemble sous les couleurs de Provence Rugby.

Écarté de la Coupe du Monde de Rugby 2015 à cause d’une blessure à l’épaule (il figure quand même sur la liste comme 37e homme du sélectionneur PSA), Plisson sera également victime de la forte concurrence imposée par Camille Lopez puis progressivement Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Sa carrière internationale en restera là : 18 sélections (11 titularisations), pour 68 points inscrits (16 pénalités, 10 transformations).

Un palmarès fourni en club

En club, il ne démérite pas : finaliste du Challenge européen 2011 et 2013, Champion de France 2015 (pendant son absence en raison de sa blessure à l’épaule) et vainqueur du Challenge européen 2017 avec le Stade français, finaliste du Top 14 et de la Coupe d’Europe 2021, puis vainqueur de la Coupe d’Europe 2022 avec le Stade Rochelais.

« Un grand bravo pour ta très belle carrière, mais c’est pour moi aussi une opportunité de te dire que c’est un grand plaisir de t’entraîner, c’est un grand bonheur de partager ces belles années en stage français avec toi. On t’a connu et je t’aurais vu grandir, je suis très fier de toi », lui a témoigné son coach du Stade Français, Gonzalo Quesada.

