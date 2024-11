Joe Marler se retire : « cette fois c’est la bonne »

L’international anglais Joe Marler a annoncé ce dimanche 3 novembre qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.

Le pilier fantasque de 34 ans aux 95 sélections a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. D’abord sur le compte X de la fédération anglaise de rugby, ensuite sur ses propres réseaux en expliquant le parcours qui a conduit à cette décision.

A brilliant international career 🙌 After 95 caps and countless memories, @JoeMarler has announced his retirement from international rugby. Thank you for everything, Joe 🌹 pic.twitter.com/vIECeQM5YN — England Rugby (@EnglandRugby) November 3, 2024

« Juste un mot pour moi, vraiment », dit-il. « Je sais que j’ai déjà fait ce discours des tas de fois, donc je devrais être rodé. Mais cette fois, c’est la bonne, et ça rend les choses un peu bizarres. Il est temps pour moi de tourner la page et de ranger mes crampons d’international anglais. Je suis triste, bien sûr, mais surtout fier d’avoir eu la chance de représenter l’Angleterre toutes ces années.

« J’ai tellement de souvenirs précieux en portant ce maillot blanc. J’ai eu la chance, vraiment, de vivre les hauts comme les bas avec l’équipe. Et j’en chérirai chaque instant, car tous comptent. Merci à tous pour le soutien que vous m’avez offert au fil des ans. Maintenant, j’ai hâte de me retrouver parmi vous, de soutenir l’Angleterre en tant que véritable fan de rugby anglais. Merci pour tout. »

Cette nouvelle intervient après une semaine de polémique qu’il avait déclenché au sujet du haka de la Nouvelle-Zélande, déclarant dans un tweet désormais célèbre : « Le haka devrait être interdit. C’est ridicule ».

Excuses publiques

A quelques jours du clash entre les deux équipes à Twickenham prévu samedi 2 novembre, l’affaire avait pris une ampleur considérable, forçant jusqu’au ministre de la Réglementation de la Nouvelle-Zélande à prendre la parole.

Joe Marler avait été exfiltré du camp anglais dès le lundi suivant « pour raisons personnelles » et n’avait pas été aligné contre les All Blacks. Il n’était d’ailleurs plus prévu qu’il dispute les autres tests de l’Angleterre dans les Autumn Nations Series.

Marler s’était ensuite excusé, avait embrassé Scott Robertson le sélectionneur des All Blacks, juste avant la rencontre et tout était rentré dans l’ordre. Le lendemain matin, il annonçait mettre fin à sa carrière internationale.

“Son humour, son sens de la rigolade et l’énergie qu’il apportait à l’équipe vont nous manquer.”

Steve Borthwick a rendu hommage à Joe Marler avec des mots empreints de respect et de reconnaissance : « Joe a été un serviteur exceptionnel du rugby anglais — un compétiteur dur et intransigeant sur le terrain, et une personnalité authentique et unique en son genre en dehors. Son humour, son sens de la rigolade et l’énergie qu’il apportait à l’équipe vont nous manquer. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a donné au rugby anglais. Même si nous ne le verrons plus sous le maillot de l’Angleterre, il fera toujours partie de cette équipe. Merci, Joe. »

Joe Marler a exprimé avec émotion ce que représentaient pour lui ses années en équipe nationale : « Jouer pour l’Angleterre m’a toujours donné l’impression de vivre dans une bulle de rêve », a-t-il confié sur Instagram. « J’attendais sans cesse qu’elle éclate et que je redevienne soudainement un jeune homme de 16 ans, obèse et maladroit. Mais on sait quand c’est le moment. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joe Marler (@joemarler17)

Deux fois déjà il a fait ses adieux au rugby… avant de revenir

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Marler se retire du rugby international. En 2018, il avait déjà pris ses distances en invoquant des raisons familiales ; il recherchait alors un équilibre de vie en dehors du rugby. Pourtant, il a répondu à l’appel d’Eddie Jones l’année suivante, dans la perspective de la Coupe du Monde au Japon, où l’Angleterre avait besoin de joueurs expérimentés. Son retour s’est avéré judicieux, Marler ayant joué un rôle clé dans la campagne qui a mené l’Angleterre jusqu’en finale, bien que les Anglais se soient inclinés face à l’Afrique du Sud.

En 2020, Marler avait une fois de plus pris ses distances avec l’équipe d’Angleterre, mais Eddie Jones l’avait convaincu de faire son retour. Sa puissance en mêlée, sa polyvalence et son expérience en ont fait un choix incontournable, tant pour Jones que, plus récemment, pour Steve Borthwick.

Cette nouvelle retraite semble être le véritable adieu de Marler à la scène internationale. Connu pour son style de jeu impitoyable et sa personnalité singulière, Marler est devenu une figure emblématique du rugby anglais au cours de la dernière décennie. Avec 95 sélections, il est l’un des avants les plus capés de l’histoire de l’Angleterre. En dehors du terrain, son humour décapant et ses coups d’éclat en ont fait un personnage mémorable et incontournable du rugby mondial.