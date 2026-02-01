Comment Pau a fait plier Toulon sans premier centre

C’est ce qui s’appelle faire preuve de résilience. Privée de quatre forces vives sur le pont à Marcoussis avec les Bleus (Brau-Boirie, Daubagna, Attissogbe, Auradou), la Section paloise a dû faire face à une pénurie au poste de premier centre. Fabien Brau-Boirie ? Avec le XV de France. Nathan Decron ? Il s’est blessé en fin de semaine. Ne restez alors que le jeune Quentin Valentino, dans la liste des U20 français pour le Tournoi des Six Nations. Manque de chance pour Pau, ce dernier, malade le matin du match, a dû lui aussi renoncer à jouer contre le RCT.

Alors ? Faute de solution, le manager palois Sébastien Piqueronies a été contraint de bricoler. Son idée : donner le numéro 12 à son flanker Reece Hewat, qui avait déjà dépanné sur des fins de rencontre à ce poste. Si l’Australien, doté d’une belle accélération, avait les qualités physiques pour tenir ce rôle, cela limitait logiquement les options sur les lancements de jeu.

Trois essais sur ballons portés

Avec en plus une pelouse humide et un ballon glissant, Pau n’avait d’autre choix que de réduire la voilure. Et effectivement, on a vu du plus beau rugby au Hameau cette saison. Ne parvenant pas à mettre du rythme et une bonne alternance, les Béarnais ne se sont pas beaucoup payés en première période, ne passant devant au tableau d’affichage (6-5) qu’après la sirène sur une deuxième pénalité d’Axel Desperes (40e+2).

Ils ont en revanche fait d’une faiblesse affichée la semaine précédente à Toulouse (59-22) une force dans le deuxième acte. Les ballons portés, point noir à Ernest-Wallon, ont permis à Pau de se donner de l’air. La faute aussi à une forte indiscipline varoise, avec une quinzaine de pénalités concédées. Par deux fois, le capitaine de l’Argentine Julian Montoya a été à la conclusion (50e, 57e). Puis en fin de partie, c’est son remplaçant Youri Delhommel qui terminé le travail de ses frères d’armes (80e).

« Chapeau au boulot des avants, s’est réjoui l’ailier Aaron Grandidier, excellent dimanche dans les airs, au micro de Canal+. Trois essais sur ballon porté, contre une équipe aussi dominante que Toulon cela fait plaisir. » Ils ont surtout été la clé du succès de la Section (32-12), solide deuxième grâce à une belle faculté d’adaptation dans la difficulté.