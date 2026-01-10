Champions Cup : un week-end de vérités pour les clubs français

Remake de la finale 2025 entre l’UBB et Northampton, Toulouse revanchard chez les Saracens, un énième choc Leinster – La Rochelle… La troisième journée de Champions Cup, samedi 10 et dimanche 11 janvier, regorge d’affiches.

A l’issue des quatre journées de la phase de poules, les quatre premiers des quatre groupes seront qualifiés pour les huitièmes de finale, les cinquièmes reversés en huitièmes de finale de Challenge Cup et les sixièmes éliminés.

Retrouvailles entre UBB et Northampton

Huit mois après leur victoire à Cardiff, les champions d’Europe vont recevoir les Saints dimanche (16h15) à Chaban-Delmas. Un affrontement au sommet entre l’équipe ayant marqué le plus d’essais (15) avec le meilleur réalisateur (Jalibert, 26 pts), et de l’autre le leader du championnat d’Angleterre, avec le meilleur marqueur d’essais (George Hendy, 4).

Pour cette troisième rencontre entre les deux clubs – l’UBB s’était déjà imposé en 2020 en Angleterre -, les hommes de Yannick Bru seront privés derrière la mêlée du métronome Maxime Lucu, blessé au genou et dont l’absence est estimée à un mois environ.

VIDEO

A égalité (10 pts) avec Northampton, les Bordelo-Béglais devront s’imposer avant un déplacement difficile à Bristol contre les Bears (3e, 9 points), en visite samedi chez les Bulls sud-africains (5e, 1 pt).

Dans le dernier match de cette poule 4, Pau cherchera son premier point chez les Gallois des Scarlets (4e, 1 pt) samedi (21h00).

Toulouse en mode revanche

Après la claque de Glasgow (28-21) alors qu’ils menaient 21-0 à la 50e minute, les sextuples champions d’Europe viseront la victoire et rien d’autre dimanche (18h30) à Londres contre les Saracens avec qui ils sont à égalité (6 pts), quatre longueurs derrière les Ecossais. Le choc de la poule 1 entre deux équipes totalisant neuf titres européens !

Ce sera « un match quasi éliminatoire », a averti Antoine Dupont, titulaire et capitaine pour la première fois depuis son retour de blessure. L’ouvreur Romain Ntamack, touché au dos, est forfait. Cette rencontre devrait marquer les retrouvailles des frères Willis, Jack le flanker toulousain et Tom, joueur de l’UBB la saison prochaine.

Pour la première place de la poule, qui assure de recevoir au moins jusqu’en quarts, Toulouse espère être aidé par Clermont, qui recevra Glasgow samedi (16h15) avec pour objectif d’arracher son premier point après deux corrections chez les Saracens et à Michelin contre Sale (4e, 6 pts).

Le dernier match de cette poule verra s’affronter samedi en Angleterre les Sharks de Sale, prochains adversaires des Toulousains, contre d’autres « requins », les Sud-Africains de Durban (5e, 5 pts).

Leinster – La Rochelle, septième épisode

Le feuilleton irlando-rochelais va connaître un septième épisode samedi à Dublin (17h30), dans l’affiche de la poule 3. La province irlandaise, en tête (9 pts) avec les Stormers, semble favorite pour s’imposer une quatrième fois d’affilée contre les Maritimes (4e, 5 pts), de quoi commencer à oublier ses trois défaites initiales en demi-finale en 2021 puis en finales 2022 et 2023.

Un point de bonus serait déjà beau pour l’équipe à la caravelle avant d’accueillir pour la dernière journée les Harlequins (3e, 6 pts), qui recevront les Stormers samedi.

Dans un duel de cancres entre équipes à zéro point, Bayonne voudra signer une première victoire samedi (21h00) en Angleterre contre Leicester.

Toulon veut rester dans la course

Dans une poule 2 extrêmement indécise, avec cinq équipes à cinq points derrière Bath, Castres a laissé passer sa chance : battu lourdement à domicile par le champion d’Angleterre (43-20), le CO voit la lutte pour la qualification se compliquer sérieusement.

Également à domicile, Toulon visera donc une victoire bonifiée contre le Munster dimanche (14h00) pour rester dans la course. La première place pourrait encore se jouer à la différence de points lors de la dernière journée, avec pour autres prétendants Édimbourg et Gloucester, opposés vendredi soir en Écosse.