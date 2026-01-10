Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 45
FT
20 - 15
FT
22 - 7
FT
18 - 13
FT
24 - 23
FT
46 - 22
FT
24 - 26
FT
45 - 36
FT
63 - 10
FT
35 - 12
FT
LIVE
55'
LIVE
57'
LIVE
58'
HSBC SVNS 3 2026
Dubai
Aujourd'hui
9h15
Aujourd'hui
9h15
Aujourd'hui
11h30
Aujourd'hui
11h30
Aujourd'hui
11h30
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h00
Aujourd'hui
14h00
Demain
7h00
Demain
7h00
Demain
7h00
Demain
9h15
Demain
9h15
Demain
11h30
Demain
11h30
Investec Champions Cup

Champions Cup : un week-end de vérités pour les clubs français

Northampton, Angleterre – 14 décembre 2025 : un drapeau de la Champions Cup est visible avant le match d’Investec Champions Cup entre les Northampton Saints et les Vodacom Bulls au cinch Stadium at Franklin’s Gardens, à Northampton. (Photo : David Rogers / Getty Images)

Remake de la finale 2025 entre l’UBB et Northampton, Toulouse revanchard chez les Saracens, un énième choc Leinster – La Rochelle… La troisième journée de Champions Cup, samedi 10 et dimanche 11 janvier, regorge d’affiches.

ADVERTISEMENT

A l’issue des quatre journées de la phase de poules, les quatre premiers des quatre groupes seront qualifiés pour les huitièmes de finale, les cinquièmes reversés en huitièmes de finale de Challenge Cup et les sixièmes éliminés.

Retrouvailles entre UBB et Northampton

Huit mois après leur victoire à Cardiff, les champions d’Europe vont recevoir les Saints dimanche (16h15) à Chaban-Delmas. Un affrontement au sommet entre l’équipe ayant marqué le plus d’essais (15) avec le meilleur réalisateur (Jalibert, 26 pts), et de l’autre le leader du championnat d’Angleterre, avec le meilleur marqueur d’essais (George Hendy, 4).

Rencontre
Investec Champions Cup
Bordeaux
50 - 28
Temps complet
Northampton
Toutes les stats et les données

Pour cette troisième rencontre entre les deux clubs – l’UBB s’était déjà imposé en 2020 en Angleterre -, les hommes de Yannick Bru seront privés derrière la mêlée du métronome Maxime Lucu, blessé au genou et dont l’absence est estimée à un mois environ.

VIDEO

A égalité (10 pts) avec Northampton, les Bordelo-Béglais devront s’imposer avant un déplacement difficile à Bristol contre les Bears (3e, 9 points), en visite samedi chez les Bulls sud-africains (5e, 1 pt).

Rencontre
Investec Champions Cup
Scarlets
38 - 47
Temps complet
Pau
Toutes les stats et les données

Dans le dernier match de cette poule 4, Pau cherchera son premier point chez les Gallois des Scarlets (4e, 1 pt) samedi (21h00).

Toulouse en mode revanche

Après la claque de Glasgow (28-21) alors qu’ils menaient 21-0 à la 50e minute, les sextuples champions d’Europe viseront la victoire et rien d’autre dimanche (18h30) à Londres contre les Saracens avec qui ils sont à égalité (6 pts), quatre longueurs derrière les Ecossais. Le choc de la poule 1 entre deux équipes totalisant neuf titres européens !

Rencontre
Investec Champions Cup
Saracens
20 - 14
Temps complet
Toulouse
Toutes les stats et les données

Ce sera « un match quasi éliminatoire », a averti Antoine Dupont, titulaire et capitaine pour la première fois depuis son retour de blessure. L’ouvreur Romain Ntamack, touché au dos, est forfait. Cette rencontre devrait marquer les retrouvailles des frères Willis, Jack le flanker toulousain et Tom, joueur de l’UBB la saison prochaine.

Pour la première place de la poule, qui assure de recevoir au moins jusqu’en quarts, Toulouse espère être aidé par Clermont, qui recevra Glasgow samedi (16h15) avec pour objectif d’arracher son premier point après deux corrections chez les Saracens et à Michelin contre Sale (4e, 6 pts).

ADVERTISEMENT
Rencontre
Investec Champions Cup
Clermont
21 - 33
Temps complet
Glasgow
Toutes les stats et les données

Le dernier match de cette poule verra s’affronter samedi en Angleterre les Sharks de Sale, prochains adversaires des Toulousains, contre d’autres « requins », les Sud-Africains de Durban (5e, 5 pts).

Leinster – La Rochelle, septième épisode

Le feuilleton irlando-rochelais va connaître un septième épisode samedi à Dublin (17h30), dans l’affiche de la poule 3. La province irlandaise, en tête (9 pts) avec les Stormers, semble favorite pour s’imposer une quatrième fois d’affilée contre les Maritimes (4e, 5 pts), de quoi commencer à oublier ses trois défaites initiales en demi-finale en 2021 puis en finales 2022 et 2023.

Rencontre
Investec Champions Cup
Leinster
25 - 24
Temps complet
Stade Rochelais
Toutes les stats et les données

Un point de bonus serait déjà beau pour l’équipe à la caravelle avant d’accueillir pour la dernière journée les Harlequins (3e, 6 pts), qui recevront les Stormers samedi.

Dans un duel de cancres entre équipes à zéro point, Bayonne voudra signer une première victoire samedi (21h00) en Angleterre contre Leicester.

ADVERTISEMENT
Rencontre
Investec Champions Cup
Leicester
57 - 14
Temps complet
Bayonne
Toutes les stats et les données

Toulon veut rester dans la course

Dans une poule 2 extrêmement indécise, avec cinq équipes à cinq points derrière Bath, Castres a laissé passer sa chance : battu lourdement à domicile par le champion d’Angleterre (43-20), le CO voit la lutte pour la qualification se compliquer sérieusement.

Rencontre
Investec Champions Cup
Toulon
27 - 25
Temps complet
Munster
Toutes les stats et les données

Également à domicile, Toulon visera donc une victoire bonifiée contre le Munster dimanche (14h00) pour rester dans la course. La première place pourrait encore se jouer à la différence de points lors de la dernière journée, avec pour autres prétendants Édimbourg et Gloucester, opposés vendredi soir en Écosse.

Related

DIRECT - Résultats et stats de la 3e journée de la Champions Cup

Moment de vérité pour les clubs français avec la troisième journée de la phase de poules de la Champions Cup, qui pourrait sceller le sort de certains clubs français.

Read Now


Vous souhaitez être parmi les premiers à vous procurer des billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie ? Inscrivez-vous ici.




ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Champions Cup : les clubs français qui jouent leur peau avant les huitièmes

2

« On avait le match en main et il nous échappe » : comment Pau s'est fait avoir par les Bulls

3

Les compos de la 4e journée de la Champions Cup en un coup d'oeil

4

DIRECT - Pau - Bulls, résultats et stats de la 4e journée de Champions Cup

5

DIRECT - Résultats et stats de la 17e journée de Pro D2

6

Rayasi, dernier chaînon marquant de l'UBB : « Il a un vrai talent sportif mais aussi de la nonchalance »

7

« Jouer un bout de match derrière, je le garde dans un coin de ma tête » confesse Alexandre Roumat

8

À deux ans de la Coupe du monde, large revue d'effectif pour les Bleus

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

The powerful Argentine second-row is pulling up trees with the Bristol Bears and he is hoping to propel them to silverware

1
LONG READ

Byrne at 10? Stockdale at 15? How Ireland's backline might look for Six Nations opener

Former Ireland wing Andrew Trimble assesses the big calls Andy Farrell has to make at 10, 12 and 15 against France.

3
LONG READ

Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

After 'Razor's stunning departure, should New Zealand Rugby bring Tony Brown home or hire their first foreign All Blacks coach?

482

Comments on RugbyPass

P
PMcD 11 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I really struggled to understand why Leicester wasn’t retained at centre (opposite Lawrence) and why Love wasn’t given the wing slot vs ENG (given their gameplan and tactics).

That for me highlighted some of the muddled thinking beneath the surface with Razor.



...

480 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Owen Farrell is going to be a phenomenal coach one day.

Some would already argue he was the ENG attack coach during RWC 2023. I think he and Lawes kept Borthwick in a job with the rescue job they did during that tournament.



...

480 Go to comments
N
NB 19 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

👍yep

480 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Me too that is the obv conclusion P.

480 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

He does have a preexisting relationship with JJ if he gets appointed and cannot draw TB back to NZ!

480 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We also saw lots of long range drop goal attempts after the under the post dead ball restarts came in but even they have stopped and teams are preferring to run back possession.

480 Go to comments
N
NB 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We made an offer for him at Racing and he said he was going to come to Paris. Then Quins persuaded him not to - maybe another environment would have benefited his further progress!

480 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

You rarely see a drop goal in the Premiership Toko - probably 5 or 6 in a season and a few attempts during the playoffs but they certainly come into the equation with ENG.

Scoreboard momentum has been the key comment.



...

480 Go to comments
S
SC 25 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

No. As Performance Coach that is EXACTLY his job.

Mealamu is a yes man for the NZRPA.



...

29 Go to comments
S
SC 26 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Why was Wayne Smith not on the Year End Performance Review despite his position as Performance Coach.

Answer: Kirk knew directly or indirectly that Smith did NOT support firing Razor so he did not appoint him to the 3 man review panel.



...

29 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Hansen is the one coach that can’t stay - it’s where the worst performance was seen during Razor’s tenure.

480 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I’d ask it a different way, who is assumed to have the most test experience between Joe Schmidt, John Mitchell & Jamie Joseph?

Add in Cheika to that list and with a short term turnaround on your hands, JJ is potentially the least experienced candidate they would probably consider.



...

480 Go to comments
S
SC 29 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Lucky win? The All Blacks led the entire match.

29 Go to comments
P
PMcD 30 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Not as Head Coach Ots but I have a feeling the overall coaching ticket will have greater diversity going forward (which was Nick’s article a couple of weeks ago).

I think they have realised SR is lagging behind some of the other leagues and how rugby is changing in Top 14, premiership, Investec etc.



...

480 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Let’s see JW - I very much doubt Kirk would have made those comments if he’s expecting an all NZ coaching ticket.

He would have said it for a reason, those words were very deliberate and for a purpose.



...

480 Go to comments
N
Nickers 34 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

“also acknowledging they were still finding their feet two years into the job.” - This was the exact problem.

International rugby, especially as the head coach of the All Blacks, is no place for learning on the job. When you still haven’t found your feet half way through your contract, and arguably gone backwards (certainly the attack) then how can there be any confidence that he will finally “find his feet” or the team will improve.



...

29 Go to comments
P
PMcD 34 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think the mistake was his coaching team lacked experience.

They let go Fosters entire coaching team in the way they did the Razor appointment and they lost too much rugby IQ & International rugby EQ in the way they did this.



...

480 Go to comments
D
DSOL1984 34 minutes ago
Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

One of the best second rows i have seen played for Bristol for a very long time him and Joe batley are absolutely world class.

1 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

If there was a pre-agreement to appoint JJ, I think they would have done the deal with the Highlanders and announced him at the same time.

To make the comments about a global net, I think they will have a wider process.



...

480 Go to comments
P
PMcD 38 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

The decision would have wider dimensions Ed.

The first part says do we believe Razor is making sufficient progress? Do the fans, players & Board believe they are going in the right direction to deliver success (they would have net promoter scores for the fans). Those answers would have said NO.



...

480 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT