Romain Ntamack toujours au garage : « C'est un pépin un peu particulier »

Tout ou partie du reste de la phase de poules de Champions Cup va se faire sans Romain Ntamack pour le Stade toulousain. Son manager Ugo Mola l’a annoncé ce jeudi en amont du déplacement du champion de France dimanche aux Saracens (18h30).

« Romain pour l’instant, c’est évidemment trop juste pour continuer, en tout cas pour être opérationnel. Cela va se jouer à une semaine, quinze jours. C’est un pépin un peu particulier, donc on va laisser le corps médical et Romain, en fonction de ses sensations, évoluer. »

Déjà absent lors du déplacement à Perpignan le week-end dernier en Top 14, le stratège de Toulouse et du XV de France passe des examens chaque début de semaine.

Si sa situation s’est améliorée par rapport à la semaine précédente, elle ne lui a pas permis de reprendre l’entraînement pour l’heure, et sa participation à la dernière journée de la phase de groupes de Champions Cup le 17 janvier contre Sale est déjà incertaine.

Another training day 🔁 pic.twitter.com/Ncgv56N4mt — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 6, 2026

Plusieurs absences dans les lignes arrières

Une absence plus longue pourrait constituer un motif d’inquiétude pour le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, alors que le Tournoi des Six Nations débutera le 5 février contre l’Irlande.

Côté toulousain, l’absence de Ntamack vient s’ajouter à la longue liste des blessés à l’arrière, puisque Juan Cruz Mallia (ligaments croisés) ou Ange Capuozzo (doigt) manquent à l’appel.

« Quand vous en perdez deux par week-end sur une ligne de trois-quarts, à un moment, il va en manquer », a souligné Mola, qui devrait aligner l’Écossais Blair Kinghorn à l’ouverture et Thomas Ramos à l’arrière plutôt que l’inverse en banlieue de Londres dimanche.

Le centre international tricolore Pierre-Louis Barassi est lui toujours éloigné des terrains en raison d’une commotion cérébrale subie en novembre face aux Fidji, et doit revoir un neurochirurgien dans une quinzaine de jours, a indiqué l’encadrement toulousain.

