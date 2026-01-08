Les Saracens, un match « quasi éliminatoire » pour les Toulousains

Avec déjà une défaite au compteur, le Stade toulousain sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur dans cette phase de poules de Champions Cup s’il ne veut pas se compliquer voire se barrer la route pour la suite.

C’est le discours tenu jeudi en avant-match par le demi de mêlée Antoine Dupont, qui sera capitaine dimanche pour le déplacement du champion de France sur le terrain des Saracens (18h30).

Les Saracens représentent-ils un danger pour vous ?

Bien-sûr ! Il suffit de regarder leur composition d’équipe et leur palmarès. Ils sont redoutables et ce qu’ils font à domicile est assez impressionnant, ils arrivent à scorer beaucoup d’essais. On sait les joueurs qu’ils ont, et ils sont présents dans les grands rendez-vous donc on sait à quoi s’attendre.

Comment abordez-vous ce match ?

On rentre dans un match quasi éliminatoire ou du moins qui nous mettrait en très mauvaise posture pour la suite de la compétition si on ne devait pas le gagner. On a tous eu beaucoup de regrets après le match à Glasgow. À nous désormais de mettre les ingrédients nécessaires pour montrer qu’on veut aller loin dans cette compétition.

Compte-tenu du scénario à Glasgow (défaite 28-21 après avoir mené 21-0), avez-vous fait un focus particulier sur le fait de bien finir les matchs ?

C’est vrai que quand on regarde nos défaites à l’extérieur cette saison, on voit qu’on a souvent flanché après avoir eu le match entre les mains. C’est quelque chose qu’on a ciblé. Après, je pense que c’était plus un état d’esprit général où on a manqué d’énergie et d’enthousiasme. C’était désolant car cela ne nous ressemble pas et ce n’est pas le visage qu’on a envie d’afficher.

Vous allez jouer avec Blair Kinghorn à l’ouverture. Quelle est sa spécificité à ce poste par rapport aux autres ouvreurs du club ?

Je pense que Blair est capable de jouer toutes les positions derrière. Il est grand, costaud et athlétique, il va vite… Malgré son gabarit, il a un bagage technique très complet. Il a une grande longueur de jeu au pied et il est aussi capable de bien porter le ballon. Cela apporte une menace de plus dans sa zone. Il aime bien toucher du ballon et diriger le jeu. C’est un rôle qu’il affectionne, il prend du plaisir à ce poste et je crois qu’il pourra nous amener en plus de la densité physique et de la hauteur sous les ballons hauts.