Champions Cup : Castres se prend les pieds dans le tapis face à Bath

Battu sur son terrain par le champion d’Angleterre en titre Bath (43-20), Castres voit la course à la qualification se compliquer très sérieusement après la troisième et avant-dernière journée de Champions Cup vendredi.

ADVERTISEMENT

Une défaite, pas le moindre point à se mettre sous la dent : pour le CO, les espoirs de continuer l’aventure au-delà de la phase de groupes, comme la saison dernière où ils avaient atteint les quarts de finale, se sont largement amenuisés.

Castres Bath Toutes les stats et les données

En attendant la rencontre entre Toulon et le Munster à Mayol dimanche (14h00), les hommes de Xavier Sadourny reculent à la dernière place de leur poule, tandis que Bath a consolidé son fauteuil de leader.

VIDEO

Emmené par leur ouvreur écossais Finn Russell, sobre à quelques semaines du Tournoi des Six Nations, et par leur n°8 Alfie Barbeary, intenable, les Anglais ont confirmé qu’ils avaient tout du client sérieux en vue du printemps.

Venu avec une équipe où figuraient de nombreux cadres malgré les absences des internationaux anglais Sam Underhill et Ollie Lawrence, Bath a peu à peu mis la main sur la partie, ne semblant jamais douter et terminant la rencontre avec six essais inscrits.

Le costaud castrais pour inscrire le premier essai de la rencontre 😤 Suivez notre direct 🔗 https://t.co/8vfYQUSmZa#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/VX2aoZaFSn — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 9, 2026

Pour Castres, le déplacement chez les Irlandais du Munster la semaine prochaine fera office de dernier espoir, alors que Xavier Sadourny estimait dans la semaine que deux victoires pourraient ne pas suffire à continuer l’aventure.

ADVERTISEMENT

Les Castrais avaient pourtant tenu la distance dans un premier acte où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Opportuniste face à la maîtrise et à la puissance des Anglais, le CO a fait la course en tête au cours de la première demi-heure.

Alors que des trombes d’eau s’étaient abattues sur le Tarn dans les heures précédant le match, la pluie s’est arrêtée quelques instants avant le coup d’envoi, laissant envisager un jeu plus ouvert que prévu, mais c’est sur un ballon porté que le talonneur Teddy Durand a lancé les siens (7-0, 7e).

Synthèse du match 2 Coups de pied de pénalité 1 2 Essais 6 2 Transformations 5 0 Drops 0 72 Courses avec ballon 89 4 Franchissements 5 11 Turnovers perdus 15 5 Turnovers gagnés 7

Aux réalisations castraises, Bath a su répondre grâce à de longues séquences usantes, malgré deux cartons jaunes récoltés en première période. L’international écossais Cameron Redpath a répondu à Durand, puis le troisième ligne Ted Hill a remis les siens à hauteur après un joli essai de Nathanaël Hulleu.

Réputés pour la force de frappe de leur pack, les Anglais du manager sud-africain Johann Christoffel van Graan sont passés devant peu avant la pause sur un essai envoyé dans l’en-but grâce à la poussée de 13 de ses hommes, puis Bath s’est envolé par Beno Obano, auteur de l’essai du bonus.

ADVERTISEMENT

Malgré un semblant de révolte du CO, Bath a fini la partie en déroulant, bien aidé par l’indiscipline tarnaise, et peut se projeter sur la suite de la compétition.