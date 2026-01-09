Édition du Nord
Investec Champions Cup

Champions Cup : Castres se prend les pieds dans le tapis face à Bath

Castres, France – 9 janvier 2026 : l’ouvreur français de Castres, Pierre Popelin (d), est plaqué par le troisième ligne aile anglais de Bath, Ted Hill, lors du match de poule 2 de la Champions Cup au stade Pierre-Fabre, à Castres. (Photo : Valentine CHAPUIS / AFP via Getty Images)

Battu sur son terrain par le champion d’Angleterre en titre Bath (43-20), Castres voit la course à la qualification se compliquer très sérieusement après la troisième et avant-dernière journée de Champions Cup vendredi.

Une défaite, pas le moindre point à se mettre sous la dent : pour le CO, les espoirs de continuer l’aventure au-delà de la phase de groupes, comme la saison dernière où ils avaient atteint les quarts de finale, se sont largement amenuisés.

Rencontre
Investec Champions Cup
Castres
20 - 43
Temps complet
Bath
Toutes les stats et les données

En attendant la rencontre entre Toulon et le Munster à Mayol dimanche (14h00), les hommes de Xavier Sadourny reculent à la dernière place de leur poule, tandis que Bath a consolidé son fauteuil de leader.

VIDEO

Emmené par leur ouvreur écossais Finn Russell, sobre à quelques semaines du Tournoi des Six Nations, et par leur n°8 Alfie Barbeary, intenable, les Anglais ont confirmé qu’ils avaient tout du client sérieux en vue du printemps.

Venu avec une équipe où figuraient de nombreux cadres malgré les absences des internationaux anglais Sam Underhill et Ollie Lawrence, Bath a peu à peu mis la main sur la partie, ne semblant jamais douter et terminant la rencontre avec six essais inscrits.

Pour Castres, le déplacement chez les Irlandais du Munster la semaine prochaine fera office de dernier espoir, alors que Xavier Sadourny estimait dans la semaine que deux victoires pourraient ne pas suffire à continuer l’aventure.

Les Castrais avaient pourtant tenu la distance dans un premier acte où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Opportuniste face à la maîtrise et à la puissance des Anglais, le CO a fait la course en tête au cours de la première demi-heure.

Alors que des trombes d’eau s’étaient abattues sur le Tarn dans les heures précédant le match, la pluie s’est arrêtée quelques instants avant le coup d’envoi, laissant envisager un jeu plus ouvert que prévu, mais c’est sur un ballon porté que le talonneur Teddy Durand a lancé les siens (7-0, 7e).

Synthèse du match

2
Coups de pied de pénalité
1
2
Essais
6
2
Transformations
5
0
Drops
0
72
Courses avec ballon
89
4
Franchissements
5
11
Turnovers perdus
15
5
Turnovers gagnés
7

Aux réalisations castraises, Bath a su répondre grâce à de longues séquences usantes, malgré deux cartons jaunes récoltés en première période. L’international écossais Cameron Redpath a répondu à Durand, puis le troisième ligne Ted Hill a remis les siens à hauteur après un joli essai de Nathanaël Hulleu.

Réputés pour la force de frappe de leur pack, les Anglais du manager sud-africain Johann Christoffel van Graan sont passés devant peu avant la pause sur un essai envoyé dans l’en-but grâce à la poussée de 13 de ses hommes, puis Bath s’est envolé par Beno Obano, auteur de l’essai du bonus.

Malgré un semblant de révolte du CO, Bath a fini la partie en déroulant, bien aidé par l’indiscipline tarnaise, et peut se projeter sur la suite de la compétition.

Comments on RugbyPass

P
PMcD 11 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I really struggled to understand why Leicester wasn’t retained at centre (opposite Lawrence) and why Love wasn’t given the wing slot vs ENG (given their gameplan and tactics).

That for me highlighted some of the muddled thinking beneath the surface with Razor.



...

480 Go to comments
P
PMcD 16 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Owen Farrell is going to be a phenomenal coach one day.

Some would already argue he was the ENG attack coach during RWC 2023. I think he and Lawes kept Borthwick in a job with the rescue job they did during that tournament.



...

480 Go to comments
N
NB 19 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

👍yep

480 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Me too that is the obv conclusion P.

480 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

He does have a preexisting relationship with JJ if he gets appointed and cannot draw TB back to NZ!

480 Go to comments
P
PMcD 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We also saw lots of long range drop goal attempts after the under the post dead ball restarts came in but even they have stopped and teams are preferring to run back possession.

480 Go to comments
N
NB 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We made an offer for him at Racing and he said he was going to come to Paris. Then Quins persuaded him not to - maybe another environment would have benefited his further progress!

480 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

You rarely see a drop goal in the Premiership Toko - probably 5 or 6 in a season and a few attempts during the playoffs but they certainly come into the equation with ENG.

Scoreboard momentum has been the key comment.



...

480 Go to comments
S
SC 25 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

No. As Performance Coach that is EXACTLY his job.

Mealamu is a yes man for the NZRPA.



...

29 Go to comments
S
SC 26 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Why was Wayne Smith not on the Year End Performance Review despite his position as Performance Coach.

Answer: Kirk knew directly or indirectly that Smith did NOT support firing Razor so he did not appoint him to the 3 man review panel.



...

29 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Hansen is the one coach that can’t stay - it’s where the worst performance was seen during Razor’s tenure.

480 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I’d ask it a different way, who is assumed to have the most test experience between Joe Schmidt, John Mitchell & Jamie Joseph?

Add in Cheika to that list and with a short term turnaround on your hands, JJ is potentially the least experienced candidate they would probably consider.



...

480 Go to comments
S
SC 29 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Lucky win? The All Blacks led the entire match.

29 Go to comments
P
PMcD 30 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Not as Head Coach Ots but I have a feeling the overall coaching ticket will have greater diversity going forward (which was Nick’s article a couple of weeks ago).

I think they have realised SR is lagging behind some of the other leagues and how rugby is changing in Top 14, premiership, Investec etc.



...

480 Go to comments
P
PMcD 32 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Let’s see JW - I very much doubt Kirk would have made those comments if he’s expecting an all NZ coaching ticket.

He would have said it for a reason, those words were very deliberate and for a purpose.



...

480 Go to comments
N
Nickers 33 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

“also acknowledging they were still finding their feet two years into the job.” - This was the exact problem.

International rugby, especially as the head coach of the All Blacks, is no place for learning on the job. When you still haven’t found your feet half way through your contract, and arguably gone backwards (certainly the attack) then how can there be any confidence that he will finally “find his feet” or the team will improve.



...

29 Go to comments
P
PMcD 34 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think the mistake was his coaching team lacked experience.

They let go Fosters entire coaching team in the way they did the Razor appointment and they lost too much rugby IQ & International rugby EQ in the way they did this.



...

480 Go to comments
D
DSOL1984 34 minutes ago
Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

One of the best second rows i have seen played for Bristol for a very long time him and Joe batley are absolutely world class.

1 Go to comments
P
PMcD 36 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

If there was a pre-agreement to appoint JJ, I think they would have done the deal with the Highlanders and announced him at the same time.

To make the comments about a global net, I think they will have a wider process.



...

480 Go to comments
P
PMcD 38 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

The decision would have wider dimensions Ed.

The first part says do we believe Razor is making sufficient progress? Do the fans, players & Board believe they are going in the right direction to deliver success (they would have net promoter scores for the fans). Those answers would have said NO.



...

480 Go to comments
