Maxime Lucu blessé à un genou, sa présence pour France - Irlande menacée

Cette saison est décidément placée sous le signe du contre-la-montre pour Maxime Lucu. Victime d’une fracture du pouce en pré-saison, le demi de mêlée de l’UBB avait pu intégrer in extremis le groupe France pour entamer la tournée de novembre, avec seulement un match de Top 14 dans les pattes. L’histoire se répète pour lui en ce début 2026.

Victime d’une entorse du genou droit, l’ancien Biarrot sera absent pour au moins quatre semaines, comme révélé ce mercredi par son manager.

« S’il travaille bien, ce sera quatre semaines. Sinon, ce sera six », a déclaré à l’AFP Yannick Bru pendant l’entraînement ouvert aux médias.

De fait, sa présence dans le squad de Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des Six Nations et le premier choc le 5 février contre l’Irlande est très incertaine. Mais à la différence du mois de novembre, le sélectionneur pourra au moins compter – sauf autre blessure – sur son numéro 1 au poste Antoine Dupont.

Une « perte énorme » pour l’UBB

Maxime Lucu, qui compte 30 capes, va aussi manquer plusieurs rencontres de Top 14 et de Champions Cup avec le club girondin.

« C’est une perte énorme. C’est l’un de nos joueurs les plus importants, si ce n’est le plus important, au même titre que Matthieu Jalibert (…). Mais nous avons une bonne profondeur d’effectif et nous avons une confiance totale dans les joueurs qui prendront la relève… Il faudra que toute l’équipe soit encore plus rigoureuse et impliquée sans Max », a commenté l’avant sud-africain Jean-Luc du Preez, qui a effectué samedi son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Ce jour-là, Lucu a disputé l’intégralité du match de championnat face au Racing 92 (62-20), sans gêne apparente, d’abord derrière la mêlée puis à l’ouverture après la sortie de Matthieu Jalibert, et sa blessure a surpris le staff.

À l’UBB, son absence s’ajoute à celle du jeune demi de mêlée Valentin Hutteau, et le club girondin ne dispose plus que d’un spécialiste au poste, l’international italien Martin Page-Relo, de retour de blessure avant le choc de la 3e journée de Champions Cup contre Northampton dimanche, réédition de la finale 2025 remportée par les Girondins. Mais il peut aussi compter sur la polyvalence d’Arthur Retière.

