Champions Cup : la France peut-elle placer quatre clubs en quarts de finale ?

Favoris de leurs huitièmes de finale de Champions Cup, les champions d’Europe de l’UBB et les triples champions de France en titre toulousains ne devront pas rater leur rendez-vous contre Leicester et Bristol s’ils veulent régler leurs comptes en quarts, une semaine plus tard.
Ce cap sera plus difficile à atteindre pour les deux autres clubs français qualifiés, les Toulonnais, à la peine en Top 14, qui accueilleront les Sud-Africains des Stormers samedi 4 avril, et surtout les Castrais, en déplacement dès la veille au soir à Northampton, finaliste 2025.
Un choc franco-français possible en quart
Champion en titre et fort d’un 20 sur 20 en poules, Bordeaux-Bègles est intouchable cette saison européenne, avec Bielle-Biarrey, meilleur marqueur d’essais de la compétition (6), et Matthieu Jalibert magique à la baguette de l’attaque girondine, la plus gloutonne cette année (27 essais).
Mais attention à Leicester, 3e de la Premiership, dimanche (16h00) à Chaban, même si le club anglais, battu 42-28 par l’UBB en poule la saison dernière, est loin du monstre qui dominait l’Europe en 2001 et 2002.
64 - 14
Sextuple champion d’Europe, le Stade toulousain accueillera lui Bristol samedi (18h30), au Stadium, pour une première européenne entre les deux clubs. Le leader du Top 14 contre le cinquième du championnat d’Angleterre, Dupont, Ramos ou Ntamack contre Genge ou Rees-Zammit.
Alors certes, les hommes d’Ugo Mola n’ont pas été dominants en poules, avec deux revers à Glasgow et chez les Saracens, les Bears ayant seulement chuté contre l’UBB avec un triplé de l’insaisissable LBB. Mais les statistiques sont pour Toulouse, jamais absent des quarts de finale depuis 2018.
59 - 26
Une victoire des deux clubs français et ce serait donc un nouveau choc au sommet entre UBB et Rouge et noir, après les deux dernières finales de Top 14 remportées par les Toulousains et la demi-finale de Champions Cup 2025 pour les Bordelais.
Frans Malherbe, Cobus Reinach, Damian Willemse: avec les Stormers, plusieurs champions du monde Springboks pourraient fouler la pelouse de Mayol samedi (16h00). Sans compter la nouvelle perle du rugby sud-africain, l’ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu.
28 - 27
Dans le dur en Top 14, avec cinq matchs d’affilée sans victoire, le RCT vise les quarts de finale, comme la saison passée. Mais l’équipe du Cap, deuxième du championnat URC, voudra laver l’affront de sa défaite 24-14 à domicile en poule la saison passée contre l’équipe de la rade.
Qualifiés, les Toulonnais retrouveraient en quarts les Ecossais de Glasgow ou d’autres Sud-Africains, les Bulls de Pretoria.
Franchir les huitièmes serait un véritable exploit pour Castres, en déplacement vendredi soir chez les Saints de Henry Pollock, Fin Smith ou Tommy Freeman, leaders du championnat d’Angleterre. Une équipe de Northampton contre laquelle le CO s’était inclinée deux fois la saison passée, en poule (38-8) puis en quart de finale (51-16).
49 - 41
« On n’y va pas pour faire de la figuration, on y va pour jouer une des meilleures équipes d’Europe, si ce n’est la meilleure en ce moment, qui roule un peu sur tout le monde », a prévenu Xavier Sadourny, le manager d’un CO qui tentera de faire mentir les statistiques et les 22 victoires sur 24 pour les équipes à domicile depuis l’instauration des huitièmes de finale en Champions Cup en 2022-2023.
En cas de succès, le CO retrouverait d’autres Anglais en quarts, Bath ou les Saracens.
Les rendez-vous des clubs anglais
Avec sept qualifiés en huitièmes, les clubs anglais offriront deux duels 100% Premiership samedi, dont un choc entre Bath, champion d’Angleterre en titre et vainqueur de la Challenge Cup 2025, emmené par l’Ecossais Finn Russell, et les Saracens de Maro Itoje et Owen Farrell.
Les deux derniers huitièmes opposeront les Ecossais des Warriors, leaders en URC et les seuls avec l’UBB à avoir signé quatre victoires bonifiées en poules, aux Sud-Africains des Bulls, à Glasgow, et les Irlandais du Leinster aux Ecossais d’Edimbourg, à Dublin.
