Les 12 Lions les moins utilisés de la dernière tournée en Australie

Même lors d’une tournée réussie des Lions britanniques et irlandais, tout le monde ne passe pas le même temps sur le terrain. Entre blessures, arrivées en cours de route et choix de sélection, certains joueurs n’ont eu droit qu’à des apparitions limitées en Australie.

Voici les 12 joueurs les moins utilisés, du remplaçant régulier à celui qui n’a pas foulé la pelouse :

Owen Farrell – Arrivé en cours de tournée – 172 minutes

Rejoint le groupe en provenance des Saracens et a rapidement intégré les plans du staff. Titulaire face au First Nations & Pasifika XV, puis entré en jeu contre la sélection Invitational Australie & Nouvelle-Zélande, ainsi que lors des deux derniers tests face aux Wallabies. Choix discuté mais rendement convaincant.

Ben White – Arrivé en cours de tournée – 169 minutes

Appelé après la blessure de Tomos Williams, le demi de mêlée de l’Écosse et de Toulon a disputé trois matchs, dont deux comme titulaire, avec un essai lors du succès 48-0 contre l’Invitational Australie & Nouvelle-Zélande XV.

Elliot Daly – Blessé pendant la tournée – 167 minutes

Entré en jeu contre l’Argentine, puis titulaire face à la Western Force et aux Queensland Reds. Une fracture de l’avant-bras a mis fin à son aventure, alors qu’il affichait une excellente forme et sa polyvalence habituelle.

Luke Cowan-Dickie – Blessé pendant la tournée – 165 minutes

Trois titularisations au talon, dont celle face à l’Argentine avant la série. Sa tournée s’est arrêtée après une commotion contre l’Invitational Australie & Nouvelle-Zélande XV.

Jamie Osborne – Arrivé en cours de tournée – 80 minutes

Sa sélection a fait parler, certains dénonçant une faveur de l’Irlande. Le trois-quarts du Leinster a pourtant rendu de précieux services en couvrant plusieurs postes, avec une titularisation face au First Nations & Pasifika XV.

Tomos Williams – Blessé pendant la tournée – 79 minutes

Débuts impressionnants avec deux essais contre la Western Force et une apparition contre l’Argentine. Une blessure aux ischio-jambiers a écourté sa tournée, laissant Jac Morgan seul Gallois du groupe.

Jamie George – Arrivé en cours de tournée – 74 minutes

Rejoint l’équipe après un passage avec l’Argentine pour renforcer le poste de talonneur. Deux matchs disputés, sans parvenir à bousculer la hiérarchie.

Tom Clarkson – Arrivé en cours de tournée – 29 minutes

Renfort en première ligne, aperçu brièvement lors d’un match en semaine. Jamais vraiment dans la course pour un test.

Gregor Brown – Arrivé en cours de tournée – 26 minutes

Le troisième-ligne écossais a fait ses débuts avec les Lions en sortie de banc. Resté ensuite sur le côté.

Darcy Graham – Arrivé en cours de tournée – 17 minutes

Titulaire face au First Nations & Pasifika XV mais sorti blessé au bout de 17 minutes. Un nouvel épisode malheureux dans une série noire.

Ewan Ashman – Arrivé en cours de tournée – 7 minutes

Entré en fin de match. Avec une concurrence solide au talon, peu d’occasions de s’exprimer si ce n’est pour ménager les titulaires.

Rory Sutherland – Arrivé en cours de tournée – 7 minutes

Il n’a joué que 7 minutes contre le First Nations & Pasifika XV durant son court passage avec le groupe.

Cet article, publié sur RugbyPass, a été adapté en français par Willy Billiard.