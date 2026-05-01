Leinster vs. Toulon : le piège de l’Aviva Stadium

Leinster – Toulon, quatre titres pour les Irlandais, trois pour le RCT, entre 2009 et 2018. Mais si les Bleus de Dublin n’ont plus quitté les sommets de la Champions Cup, les Toulonnais vont se raccrocher aux statistiques pour entretenir leur rêve de finale samedi à l’Aviva Stadium.
Rencontre
Investec Champions Cup
Leinster
29 - 25
Temps complet
Toulon
11 ans après leur dernier trophée, en 2015, conclusion de trois années de règne d’un RCT en mode « Galactiques », les Toulonnais ne sont plus cette armada qui marchait sur l’Europe. Et ils en sont conscients.
Leinster, copié-collé ou presque du XV du Trèfle
« On n’a rien à perdre, on y va en tant qu’outsiders, à nous de faire un grand match pour espérer quelque chose », concédait cette semaine Baptiste Serin, le demi de mêlée international, devant quelques journalistes, dont l’AFP : « Mais on veut être acteurs de notre demi-finale. Si on est spectateurs, on prendra 40 points ».
Sur le papier, les Bleus du Leinster sont favoris : copié-collé ou presque du XV du Trèfle, le All Black Rieko Ioane en bonus dans les lignes arrières, la province de Dublin est un mélange de force, de vitesse et d’expérience. Pas moins de sept joueurs présents lors du sacre 2018 sont encore là, comme le pilier Tadhg Furlong, le deuxième ligne James Ryan ou le centre Garry Ringrose.
Une équipe battable
En face, côté toulonnais, sur les 23 joueurs inscrits sur la feuille de match, ils sont deux seulement à avoir disputé une demi-finale de Champions Cup, l’ancien Racingman, Teddy Baubigny et l’ex-Rochelais Jérémy Sinzelle. Et un seul champion d’Europe, Sinzelle, couronné en 2022 avec La Rochelle, contre… le Leinster.
Car l’équipe managée par Leo Cullen est battable. Depuis 2018, la province de Dublin s’est inclinée quatre fois en finale (2019, 2022, 2023 et 2024). Et sur ses 16 participations en demi, elle a été éliminée huit fois. Contre ces mêmes Toulonnais notamment, en 2015 (25-20 après prolongation au Stade vélodrome de Marseille). Et la saison passée encore, balayée 37-34 par la jeunesse de Northampton sur sa pelouse de Dublin.
Sans compter sa flèche Gaël Dréan à l’aile, meilleur marqueur de la compétition avec sept essais. Qualifiés sans trembler en demi-finale, avec plus de 40 points infligés aux Ecossais d’Edimbourg puis aux Anglais de Sale en huitième et en quart, les Irlandais ont moins souffert que les Toulonnais, passés sur le fil. 28-27 d’abord contre les Stormers sud-africains à Mayol, puis 22-19 en quart chez les Warriors de Glasgow, invaincus depuis 18 mois sur leur pelouse.
Un RCT transcendé par la Champions Cup
Pas encore qualifié pour la phase finale de Top 14, le RCT semble transcendé en Champions Cup, avec déjà un carton (45-34) en phase de poule contre les Anglais de Bath, demi-finalistes également, dimanche, sur la pelouse de l’UBB. Et, pour entretenir son rêve de finale, le club toulonnais peut aller voir du côté des statistiques, qui disent notamment que chaque fois que le club a atteint le dernier carré de Champions Cup, il a fini champion d’Europe.
Quant au Leinster ou à l’Aviva Stadium, ils réussissent aux Toulonnais. En quatre affrontements sur le terrain, depuis 2014, le RCT s’est toujours imposé contre la province de Dublin. Sa seule défaite, en 2021, en huitième de finale, l’a été sur tapis vert, quand Toulon a été éliminé sans jouer, la faute à un cas de Covid dans ses rangs.
De même, en trois rencontres, les Rouge et Noir sont invaincus à l’Aviva Stadium, que ce soit en finale de Champions Cup en 2013, contre Clermont, en finale de Challenge Cup en 2023, contre Glasgow, ou contre le Leinster même, en phase de poule de l’édition 2015-2016 (20-16).
