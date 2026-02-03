La France favorite du Six Nations : « des discussions de comptoir », dit Galthié

En marge de la composition de l’équipe de France de rugby qui affrontera l’Irlande jeudi 5 février en ouverture du Tournoi des Six Nations 2026, le sélectionneur Fabien Galthié est revenu sur le statut de favori qui semble coller à la peau de son équipe, tenante du titre.

« Ce sont des discussions de comptoir, et c’est très bien qu’on parle de ce match », a-t-il balayé. « C’est bien qu’il y ait un intérêt médiatique, c’est super qu’on ait beaucoup de fans et qu’on soit très suivis, très attendus, que notre match soit très attendu sur France Télévisions, puis après sur TF1, puis les relais médiatiques, pour le rugby, pour le rugby quand on aime le rugby et qu’on a cette mission de développer le rugby en France.

« On est très heureux d’entendre toutes ces discussions passionnées, tous ces fans qui échangent sur qui va gagner. Je dirais : mais jouons le premier match, déjà ! Prenons la joie là où elle se trouve, c’est-à-dire dans les dix premiers jours du rassemblement, le travail, l’ingratitude du travail qu’on a imposé aux joueurs sous la pluie, dans des conditions très difficiles et avec une demande d’engagement supplémentaire, pour essayer de construire notre stratégie.

« Et puis préparons-nous, dirigeons-nous vers le Stade de France jeudi, 21h, et jouons ce match-là face à l’équipe qui a gagné avant nous deux tournois. Il y a, depuis sept ans, deux équipes qui ont gagné deux Tournois : c’est nous et les Irlandais. Et avant nous, ils font Grand Chelem et ils gagnent le Tournoi.

« Donc qui est-ce qui sont les favoris avant ce match d’ouverture, que l’organisation a volontairement décalé au jeudi ? Ça aurait été mieux de jouer par exemple vendredi (mais ce n’est pas possible parce qu’il y a la cérémonie des Jeux), samedi ou dimanche, et ils ont voulu le mettre en premier pour des raisons, je pense, d’intérêt sportif. C’est-à-dire que se déplace l’Irlande, une des équipes qui, à mon sens, peut être ambitieuse et que je considère, moi aussi, potentiellement une équipe qui peut gagner le Tournoi. Un staff qui était le staff des Lions, une équipe qui, pour la moitié, était composée de l’équipe des Lions cet été en Australie. C’est une équipe qui a des références. »

Une heure plus tôt, l’Irlande avait dévoilé son XV de départ, fortement marqué par les blessures (Robbie Henshaw au centre, Mack Hansen à l’aile, Hugo Keenan à l’arrière ou encore Andrew Porter et Tadhg Furlong en piliers) et les sanctions disciplinaires (Bundee Aki).

« C’est vous qui dites qu’ils sont en difficulté. Ils ont des blessés, bien sûr, mais les deux piliers qu’ils alignent jouent dans les plus grandes provinces irlandaises. Pour moi ce sont deux très bons joueurs », a réagi le coach tricolore en référence à Jeremy Loughman (Munster) et Thomas Clarkson (Leinster).

