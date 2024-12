Et si Vannes créait l'exploit en Top 14 ?

Vannes a décroché son premier succès à l’extérieur en Top 14 ce week-end, sur la pelouse de La Rochelle (14-23). Cette victoire vient redonner du baume au cœur des Bretons une semaine après la défaite 29-37 à domicile contre l’UBB alors qu’ils menaient 29-7 à la mi-temps.

Si cette victoire ne permet pas encore aux Vannetais de décoller au classement (ils restent lanterne rouge avec 15 points), elle les maintient toutefois à 4 points de la 12e place.

C’est un moindre mal tant, dans le contenu, le RCV est au niveau du Top 14. Il ne semble lui manquer qu’un brin d’expérience pour s’installer définitivement en première division et faire en sorte que les performances du calibre de celle de ce week-end deviennent monnaie courante.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que ce genre de constat nous vient à l’esprit. Ces dernières années, en Top 14, des équipes séduisantes mais pour qui la roue n’a jamais fini par tourner dans le bon sens, il y en a eu.

La question se pose donc : Vannes est-il déjà condamné à la Pro D2 ?

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Toulouse 11 8 3 0 39 2 Bordeaux 11 8 3 0 37 3 Clermont 11 7 4 0 32 4 Toulon 11 7 4 0 32 5 Bayonne 11 7 4 0 30 6 La Rochelle 11 6 5 0 28 7 Castres 11 6 5 0 27 8 Racing 92 11 5 6 0 23 9 Montpellier 11 4 7 0 21 10 Pau 11 4 7 0 19 11 Perpignan 11 4 7 0 19 12 Stade Francais 11 4 7 0 19 13 Lyon 11 4 7 0 18 14 Vannes 11 3 8 0 15

Rien n’est fait

Évidemment, on a envie de répondre non. Déjà, parce que nous n’en sommes qu’à la 11e journée de Top 14 et que tout est encore possible.

De plus, Vannes évolue sans complexe et signe des performances rarement vues de la part de promus contre des cadors du championnat. En effet, même s’ils ont fini par s’écrouler contre les Bordelais, les Vannetais les ont mis à mal pendant une mi-temps complète.

Le souci, c’est que l’histoire récente du Top 14 ne plaide pas en la faveur des lanternes rouges après la première moitié du championnat (ou presque). Faisons le point.

Entre 2012/13 et 2022/23 – 2019/20 étant exclue car suspendue à cause du Covid 19 –, toutes les équipes qui pointaient à la dernière place du Top 14 ont terminé en Pro D2. Au tableau des équipes tombées à l’échelon inférieur, on retrouve Mont de Marsan, Biarritz (deux fois), Lyon, Agen (deux fois), Bayonne, Oyonnax, Perpignan et Brive.

Dix saisons de malheur au dernier…

La dernière équipe classée 14e après 11 journées à s’être maintenue, c’était Biarritz en 2011/12. Une autre époque.

La saison dernière, après 11 journée, c’est Montpellier qui était lanterne rouge. Oyonnax, qui a terminé à la dernière place, était 11e et comptait 20 points.

Comme Vannes, les Oyomen étaient dans le coup, dans le contenu, mais ils ont fini par craquer, notamment à cause d’un déficit physique général.

Pour autant, les motifs d’espoir semblent bien plus importants pour les Vannetais. D’une part, ils ne sont pas « capot ouvert » après l’heure de jeu et parviennent à rivaliser dans le combat du début à la fin des matchs.

Ensuite, ils peuvent compter sur des joueurs qui connaissent bien le très haut niveau. Francis Saili, par exemple, a porté le maillot des Auckland Blues, du Munster, des Harlequins ou encore du Racing 92, entre autres.

En troisième ligne, le Tongien Sione Kalamafoni a disputé trois Coupes du Monde et compte plus de 200 matchs sous le maillot de Gloucester, Leicester et des Scarlets.

Mais évidemment, le RCV est porté, devant, par Mako Vunipola, vice-champion du monde 2019 et 79 sélections avec l’Angleterre. Du haut de ses deux titres de champion d’Europe et cinq titres de champion d’Angleterre en club, il offre à ses coéquipiers une confiance très précieuse quand on lutte pour le maintien, qui plus est pour la première fois de l’histoire du club.

Vannes, une équipe qui a de la ressource

Rares sont les équipes capables de battre La Rochelle à Deflandre, pelouse sur laquelle les Rochelais n’ont perdu qu’une fois la saison dernière. Pourtant, Vannes l’a fait, qui plus est contre une équipe rochelaise au complet, hors période de doublon.

De plus, Vannes a déjà joué tous les « gros » et n’aura plus qu’à affronter Bayonne et Pau, deux équipes à sa portée, pour boucler sa phase aller en Top 14.

Ces éléments laissent penser que le RC Vannes a les cartes en main pour échapper à une relégation qui s’est avérée inévitable pour les équipes dans sa position ces dix dernières années.

Mais, pour cela, il faudra vite transformer l’expérience acquise sur le plan comptable.