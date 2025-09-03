Gregor Townsend prolongé à la tête de l'Ecosse jusqu'à la Coupe du monde 2027

L’Écosse gardera son capitaine de route jusqu’à la Coupe du monde. L’ancien ouvreur international écossais Gregor Townsend (52 ans), à la tête de la sélection depuis 2017, voyait son contrat se terminer après le Tournoi des Six Nations 2026. Il peut voir désormais un peu plus loin, lui qui a été prolongé à son poste jusqu’au Mondial 2027 en Australie, comme annoncé mercredi par la Fédération écossaise de rugby.

“Être sélectionneur de l’équipe d’Écosse est pour moi un immense honneur, un véritable privilège”, a déclaré Townsend sur le site de la Fédération. Avoir l’opportunité de diriger mon pays lors d’une nouvelle Coupe du monde est enthousiasmant, et je suis extrêmement motivé pour aider l’équipe à exprimer tout son potentiel.” Townsend, déjà le sélectionneur écossais le plus longtemps en poste de l’ère professionnelle, disputera alors sa troisième Coupe du monde aux commandes du XV du Chardon, actuel 8e au classement mondial.

Scottish Rugby and Scotland head coach Gregor Townsend have agreed to extend his contract until the end of 2027, following the Rugby World Cup in Australia. Read more➡ https://t.co/ZvTLGCmMDQ pic.twitter.com/DBKS8xMKiV — Scottish Rugby (@Scotlandteam) September 3, 2025

“La meilleure personne pour diriger l’Écosse”

Des doutes existaient quant à sa reconduction, après deux quatrièmes places consécutives dans le Tournoi en 2024 et 2025 et des éliminations dès la phase de poules lors des Coupes du monde 2019 et 2023. Toujours est-il que sa fédération lui renouvelle sa confiance et envisage cette reconduction comme une bonne nouvelle.

“Il a construit une équipe impressionnante qui a progressé dans bon nombre de domaines et arrive à maturité au niveau de son expérience international, a déclaré le directeur de la performance du rugby écossais David Nucifora. Nous sommes excités de l’avenir qui attend la sélection et Gregor est la meilleure personne pour la diriger”.

Dans la foulée de cette annonce, Scottish Rugby a également communiqué sur la prolongation de contrat du Sud-Africain Franco Smith à la tête des Glasgow Warriors jusqu’en 2028.