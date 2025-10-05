Retour au centre et bientôt sélectionné par l'Angleterre ? Owen Farrell répond

Retour remarqué à domicile pour Owen Farrell samedi 5 octobre avec les Saracens qui ont balayé Bristol 50 à 17. De retour à Londres après une saison passée au Racing 92, Farrell foulait à nouveau la pelouse du StoneX Stadium pour la première fois depuis 504 jours.

ADVERTISEMENT

L’ouvreur anglais a signé 13 points et orchestré une partition fluide, mais c’est bien le numéro 8 international, Tom Willis, annoncé en Top 14 la saison prochaine, qui a fait basculer la rencontre. Sa capacité à avancer sur chaque impact, à gratter des ballons décisifs et à tenir debout dans les collisions a donné l’élan nécessaire à son équipe. Imposant en attaque, infranchissable en défense, il a symbolisé l’emprise totale des Sarries sur ce match.

Saracens Bristol Toutes les stats et les données

Pour la deuxième fois cette saison, l’ancien ouvreur du Racing 92 était aligné au centre, une position que son ancien coach Patrice Collazo avait déjà justifié lorsque l’Anglais était de passage dans le Top 14 la saison dernière.

« Le faire entrer au centre, c’était aussi pour le décharger, notamment du jeu au pied qui sollicite les adducteurs », disait-il alors que Farrell revenait de blessure, même si contre les Bristol Bears le joueur a systématiquement pris les perches. « Comme il est en phase de reprise, on ne voulait pas le faire jouer 70 minutes ou même 80 comme ça a été fait quand il a repris pour qu’il replonge derrière. Il n’est pas exclu qu’on le revoie au poste de 12 comme il peut rentrer en 10. Pour Owen, 10 ou 12, il n’y a pas de problème. » L’intéressé le confirmait juste après le match avec les Sarries : si on lui demande de jouer centre, il y va. « Il y a des blessés, des joueurs qui reviennent et on a aussi quelques ouvreurs ici. Je suis juste content de pouvoir aider l’équipe. Je suis content de m’adapter, de jouer là où on a besoin de moi, et j’y prends du plaisir », répondait-il. Une place dans le XV d’Angleterre ?

Libéré plus tôt que prévu avec le Racing, on l’avait retrouvé à la surprise générale sur la tournée des Lions en Australie l’été dernier, ce qui avait fait bondir le patron du Racing, Jacky Lorenzetti. « J’ai eu envie de vomir. Il est parti en nous disant : “Je suis blessé, j’ai mal à la tête, je veux jouer moins. Les Saracens m’offrent cette possibilité, etc.” Et d’un coup, on le retrouve avec les Lions. C’est un truc que je ne comprends pas. Ça s’appelle du mensonge », s’emportait-il.

Et après deux matchs prometteurs avec les Saracens, voilà Owen Farrell qui reprend de l’épaisseur avant, peut-être, d’être à nouveau appelé dans le XV d’Angleterre. « Ca fait seulement deux matchs depuis que je suis revenu ici. Ce que je veux, c’est profiter du rugby autant que possible, prendre du plaisir à jouer, et je ferai ça ici. On verra bien où ça me mène », a-t-il évacué.