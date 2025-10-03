Transferts : les arrivées de Tom Willis et Josh Adams évoquées en Top 14

Les Saracens pourraient bien perdre leur numéro 8 international, Tom Willis, en fin de saison. À 26 ans, et déjà huit sélections avec l’Angleterre, il arrive en fin de contrat et son nom circule activement en France. Ce n’est pas un hasard puisqu’il connaît déjà le Top 14 pour y avoir porté le maillot de Bordeaux après la faillite des Wasps, jusqu’à une demi-finale (17 feuilles de match, saison 2022-2023). Rejoindre le championnat français, ce serait aussi retrouver son frère Jack, installé à Toulouse. Une éventuelle perte majeure pour les Saracens… et pour Steve Borthwick, qui compte sur lui avec l’Angleterre.

Dans un autre registre, Northampton respire : Gregor Townsend devrait rejoindre Newcastle Red Bulls après la Coupe du Monde de Rugby 2027. L’entraîneur écossais a déjà un rôle de consultant de trente jours par an au sein du club, mais tout laisse penser qu’il pourrait débarquer bien avant cette date.

À Bristol, Pat Lam ne cache pas que ses joueurs sont sollicités. La ligue rebelle R360 lorgne notamment sur Louis Rees-Zammit, tout juste revenu d’une parenthèse en NFL, où il s’était essayé aux États-Unis. L’ailier gallois a signé seulement un an avec les Bears, mais son impact est déjà fort : essai dès ses débuts face à Leicester. Pat Lam reste lucide : « Je sais que certains joueurs ont été approchés, et cela les concerne. Tout ce que nous pouvons contrôler, c’est qui est ici maintenant. La loyauté dans le rugby est partie quand il est devenu professionnel. Nous, nous restons loyaux aux joueurs qui s’engagent avec nous. »

Côté hémisphère Sud, Mark Nawaqanitawase a clarifié sa situation. Meilleur marqueur de la NRL (rugby à XIII), il quittera les Sydney Roosters en 2026, mais il n’ira pas en Europe, comme évoqué durant un temps. Selon plusieurs sources, il veut rester proche de chez lui. Avant la Coupe du Monde de Rugby 2027, qu’il disputera avec l’Australie, il pourrait passer par le Japon, puis intégrer une franchise de Super Rugby.

Enfin, un autre dossier agite le marché : Josh Adams. À 30 ans, l’ailier gallois, 64 sélections et un test avec les Lions en 2021, arrive en fin de contrat avec Cardiff. Depuis 2019, il est fidèle à la capitale galloise après son départ de Worcester. Mais son nom circule désormais dans les carnets du Top 14, de la Pro D2 et de la Premiership. R360 est aussi à l’affût, avec des salaires plus que convaincants pour attirer des stars dès leur première saison.